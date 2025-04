De Zerbi, favorit s-o preia pe AC Milan Rossonerii vor să-l înlocuiască pe Sergio Conceicao cu fostul jucător de la CFR Cluj + Variantele de rezervă

Roberto De Zerbi (45 de ani) este favorit să preia funcția de antrenor al echipei AC Milan, informează presa italiană.

Rossonerii îi mai au pe listă pe Antonio Conte (55 de ani) și pe Massimiliano Allegri (57 de ani).

AC Milan are parte de un sezon mult sub așteptări sub conducerea lui Sergio Conceicao.

Echipa e calificată în semifinalele Cupei Italiei (duel cu rivala Inter), însă ocupă locul 9 în Serie A și a fost eliminată de Feyenoord din Liga Campionilor în play-off-ul pentru optimi.

Roberto De Zerbi, favorit să devină antrenorul lui AC Milan

Zilele portughezului pe banca lui AC Milan sunt numărate, iar Gazzetta dello Sport anunță că rossonerii vor să apeleze la un italian.

Fabio Paratici, fost director sportiv la Juventus și Tottenham, este favorit să ocupe această funcție și la AC Milan, începând din sezonul următor.

Sursa citată anunță că Paratici s-a întâlnit recent cu Edoardo Crnjar, agentul lui De Zerbi, la Palazzo Parigi, în centrul orașului Milano.

De Zerbi, care în prezent o antrenează pe Olympique Marseille (Franța), este considerat antrenorul potrivit pentru un proiect pe teren lung. Are idei de joc în concordanță cu istoria Milanului și s-a format ca jucător pe terenurile din Milanello.

În plus, echipa din Serie A consideră că De Zerbi a căpătat suficientă experiență la nivel internațional, după ce a trecut și pe la Șahtior Donețk (Ucraina) și Brighton (Anglia), și este pregătit să revină în Italia, unde le-a mai antrenat pe Darfo Boario, Foggia, Palermo, Benevento și Sassuolo.

Cu toate acestea, De Zerbi se află sub contract cu Marseille până în 2027. În prezent, se află pe locul 3 în Ligue 1, poziție care asigură un loc în sezonul viitor al Ligii Campionilor.

Ca jucător, De Zerbi a venit la CFR Cluj pe 1 februarie 2010, împrumutat de la Napoli, și a stat în Gruia până în iunie 2012.

Are în palmares două titluri de campion al României și o Cupă (8 goluri și 6 pase decisive în 30 de meciuri).

29 de meciuri a adunat Roberto De Zerbi pe banca lui Olympique Marseille: 16 victorii, 4 remize și 9 înfrângeri (golaveraj 62-41).

Antonio Conte și Massimiliano Allegri, soluții de rezervă pentru AC Milan

În cazul în care nu va reuși să-l convingă pe De Zerbi, AC Milan analizează și alte opțiuni. Antrenori mai experimentați, care au deja mai multe „scudetti” în palmares: Antonio Conte (4 titluri în Serie A) și Massimiliano Allegri (6). Paratici a lucrat cu ambii la Juventus.

Conte e pe locul 2 în Serie A, cu Napoli, în timp ce Allegri e liber de contract și ar fi mai ușor de abordat.

Max a câștigat deja un campionat (2010/11) și o Supercupă (2011/12) cu AC Milan, iar acum își dorește să revină în antrenorat, după un sezon în care a fost șomer.

Gazzetta scrie și despre opțiunile Maurizio Sarri și Roberto Mancini, dar și despre o variantă fantezistă: Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City având o relație excelentă cu Paratici.