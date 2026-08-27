Avertisment pentru Chivu Cine o poate încurca pe Inter în Serie A: „Dacă va fi sănătos, e o garanție”

Roberto Pruzzo (71 de ani), fost mare atacant al echipei AS Roma, consideră că trupa lui Gian Piero Gasperini poate emite pretenții la titlu în acest sezon de Serie A.

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AS Roma revine după 7 ani în Liga Campionilor, iar giallorossii au cheluit aproximativ 116,5 milioane de euro pe transferuri în această vară.

Roberto Pruzzo: „Dybala și Malen pot aduce Roma mai aproape de Inter”

După locul 3 din sezonul precedent, AS Roma a pornit ca din tun în noua stagiune și este prima în clasament după runda inaugurală din Serie A.

Paulo Dybala a pasat decisiv la cele trei goluri marcate de Donyell Malen în victoria cu Fiorentina, scor 4-0, iar Pruzzo consideră că cei doi pot ajuta Roma să se lupte pentru titlu cu Interul antrenat de Cristian Chivu.

„Aș spune că este un cuplu foarte bun, chiar dacă deja cunoșteam calitățile lui Dybala și Malen. Desigur, dacă Paulo se află într-o astfel de formă, este și mai plăcut de urmărit. Malen, pe de altă parte, de când a ajuns în Italia, înscrie aproape un gol pe meci.

Dar întreaga echipă mi s-a părut plină de energie, în formă fizică bună. Iar dacă ai o structură solidă, calitatea jucătorilor de acest nivel iese și mai mult în evidență. Cei doi împreună pot face cu adevărat diferența.

Dacă Dybala nu are probleme fizice și va fi sănătos, din punct de vedere al calității este unul dintre cei mai buni jucători din Serie A, dacă nu chiar cel mai bun.

Problema lui din ultima vreme a fost lipsa de continuitate în prestații. Acum mi se pare că e în regulă. Și când Gasp (antrenorul Gasperini) spune că poate juca chiar și în prelungiri, este liniștitor”, a spus Pruzzo, potrivit gazzetta.it.

Roma se poate apropia, chiar dacă, după părerea mea, Inter pornește cu un avans de zece puncte față de toate celelalte echipe. Roberto Pruzzo, fost atacant AS Roma

Atenție și la Santiago Castro!

Pruzzo consideră că argentinianul Santiago Castro, atacant transferat de AS Roma pentru 36 de milioane de euro, va juca un rol important în echipa lui Gasperini.

„Desigur, faptul că îi are pe Dybala și Malen la acest nivel este o garanție. Dar nu îl uit nici pe Castro. După părerea mea, nimeni din Italia nu are un jucător ca el.

Castro este mult mai bun decât a arătat până acum în aventura sa la Bologna.

Dacă te gândești că anul trecut, pe vremea asta, practic nu aveai un atacant central, înseamnă că lotul s-a îmbunătățit cu adevărat foarte mult”.

138 de goluri a marcat Roberto Pruzzo în cei 10 ani petrecuți la AS Roma (1978-1988)

AS Roma va juca pe terenul lui Lecce în etapa #2 din Serie A. Meciul este programat luni, 31 august, de la ora 19:30.

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