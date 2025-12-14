„Vorbește singur” Robinho are probleme grave după aproape doi ani de închisoare. Colegul de celulă s-a sinucis lângă el!

Robinho, 41 de ani, fostul atacant cu 100 de selecții la naționala Braziliei, a ajuns după gratii la peste un deceniu de la agresiunea sexuală din Italia.

Convorbirile telefonice înregistrate de procurorii peninsulari l-au condamnat: „Râd, pentru că nu-mi pasă. Fata era complet beată”.

Ce s-a întâmplat la închisoare cu jucătorul care a evoluat cândva la Real, Manchester City și Milan. Ce spune soția sa, ce zice victima.

Robinho e după gratii de un an și nouă luni. Și mai are încă mult de stat la închisoare. A fost condamnat la nouă ani!

A durat mult până când a ajuns să-și ispășească pedeapsa. Peste un deceniu de la momentul ororii făcute.

Robinho, condamnat de trei instanțe. Definitiv, în 2022!

Pe 22 ianuarie 2013, când încă era jucătorul lui Milan (după Santos, Real Madrid și Manchester City), Robinho a violat o tânără albaneză într-un club de noapte din capitala lombardă. O agresiune brutală în grup, el și cinci prieteni brazilieni.

Robinho juca la AC Milan în 2013 Foto: Imago

Când a simțit că ancheta l-ar putea prinde în Italia, a părăsit Peninsula în 2014, continuându-și cariera încă șase ani, la Santos, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor și Bașakșehir. Întors la Santos, i s-a reziliat contractul în 2020.

Între timp, sentința a fost confirmată de toate instanțele.

23 noiembrie 2017: condamnat de tribunalul din Milano la 9 ani de închisoare și 60.000 de euro despăgubiri pentru victimă.

10 decembrie 2020: Curtea de Apel a menținut pedeapsa.

19 ianuarie 2022: Curtea de Casație, hotărâre definitivă.

Lucrurile oribile auzite de procurori la discuțiile lui Robinho

Robinho nu putea scăpa. Probele prezentate la proces erau copleșitoare. Mai ales convorbirile telefonice înregistrate de procurori, în 2014, între jucător și cei alături de care comisese înfiorătorul abuz sexual.

Discuții readuse în actualitate de France Football.

Când Jairo Chagas, muzician sud-american rezident în Italia, l-a anunțat că fusese interogat pentru o acuzație de viol, a reacționat stupefiant.

Râd, pentru că nu-mi pasă. Fata era complet beată, nici măcar nu știe cine sunt. Nici nu am atins-o, ceilalți au f… Robinho, fost atacant brazilian

Ulterior, i-a spus aceluiași Jairo Chagas: „Eu am făcut o singură încercare, atât. Dar ceilalți, Alex, Claytinho, Rudney…”.

Moment în care Chagas l-a întrerupt: „Stai, te-am văzut când i-ai băgat-o în gură!”.

„Da, bine, dar asta nu e o nenorocire”, i-a replicat Robinho. Tot el a fost auzit zicându-i lui Ricardo Falco: „Din fericire, nu erau camere de filmat, altfel am fi fost pierduți”.

Am fost forțată să fac sex. La început, erau doi, Robinho și Alexsandro Silva, apoi au fost mai mulți. Nu am avut puterea să reacționez, să mă mișc. Nu eram conștientă. Am așteptat patru luni înainte de a depune plângere, pentru că voiam să uit. Mă simțeam murdară Mărturia victimei, în documentarul prezentat de Globoplay

„Robinho are probleme psihice grave, este complet devastat”

Justiția italiană a cerut extrădarea fotbalistului, dar brazilienii, care nu aveau niciun acord comun, au refuzat. Au acceptat însă, într-un final, ca el să-și ispășească pedeapsa în propria țară. Pe 21 martie 2024, a fost arestat și dus direct după gratii.

Robinho Junior, fiul său, împlinește 18 ani pe 17 decembrie. A debutat la Santos pe 16 iulie 2025 Foto: Imago

A stat închis la Tremembe (150 de kilometri de Sao Paulo) până pe 17 noiembrie 2025. Atunci a fost mutat la penitenciarul Limeira, din statul paulista. Toate cererile de eliberare anticipată au fost respinse.

874 de meciuri a jucat Robinho ca profesionist la echipele de club (774; 249 de goluri) și naționala Braziliei (100; 28 de goluri)

Printre traficanți și criminali, Robinho a cedat. „Avocații îi promiseseră că nu va merge niciodată la pușcărie. Acum, vorbește singur, plânge mult și se roagă cu brațele spre cer.

Are probleme psihice grave, este complet devastat”, a dezvăluit Ulliss Campbell în cartea sa, „Tremembe, închisoarea vedetelor”, citate redate de France Football.

Colegul de celulă s-a spânzurat noaptea lângă Robinho

La Tremembe a avut o celulă de opt metri pătrați, împărțită inițial cu Waldenberg Eugenio de Souza, 38 de ani, condamnat în 2018 pentru omorârea fiului fostei sale iubite.

Se împrieteniseră, dar Souza s-a sinucis noaptea, pe 13 mai 2024. S-a spânzurat cu o frânghie confecționată din cearșafuri.

Potrivit scriitorului brazilian, Robinho nu a jucat niciodată fotbal alături de ceilalți condamnați la Tremembe. Doar i-a antrenat.

A urmat un curs de electronică pentru a repara televizoare și aparate de radio. Instanța nu i-a redus totuși pedeapsa.

La început, am crezut în nevinovăția lui. Oamenii m-au ridiculizat. Am fost numită soție de violator, mi s-a spus că rămân cu el doar pentru bani, că nu am demnitate. În fiecare weekend, bat coridoarele închisorii ca să-i fiu alături. Observ tristețea din ochii lui. Și eu sunt devastată, dar nu-l abandonez Vivian Guglielmetti, soția lui Robinho

Tânăra agresată de Robinho: „ Mi-au furat o parte din mine”

Victima, tânăra albaneză care avea 23 de ani în momentul agresiunii, s-a întors în țara natală.

„Nu este o victorie să-i văd la închisoare. E o înfrângere pentru noi toți. O înfrângere pentru ei, familiile lor, copiii lor”, a declarat ea.

„M-am gândit să-i iert, însă nu sunt încă pregătită. Mi-au furat o parte din mine”.

