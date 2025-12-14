„Vorbește singur” Robinho are probleme grave după aproape doi ani de închisoare. Colegul de celulă s-a sinucis lângă el!
Robinho a avut o carieră de 18 ani Foto: Imago
Diverse

„Vorbește singur” Robinho are probleme grave după aproape doi ani de închisoare. Colegul de celulă s-a sinucis lângă el!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 17:39
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 17:39
  • Robinho, 41 de ani, fostul atacant cu 100 de selecții la naționala Braziliei, a ajuns după gratii la peste un deceniu de la agresiunea sexuală din Italia. 
  • Convorbirile telefonice înregistrate de procurorii peninsulari l-au condamnat: „Râd, pentru că nu-mi pasă. Fata era complet beată”.
  • Ce s-a întâmplat la închisoare cu jucătorul care a evoluat cândva la Real, Manchester City și Milan. Ce spune soția sa, ce zice victima. 

Robinho e după gratii de un an și nouă luni. Și mai are încă mult de stat la închisoare. A fost condamnat la nouă ani!

„S-a rupt ceva în mine” Colegul lui Drăgușin, devastat psihic după atacul hoților: „Frică, depresie, paranoia”
Citește și
„S-a rupt ceva în mine” Colegul lui Drăgușin, devastat psihic după atacul hoților: „Frică, depresie, paranoia”
Citește mai mult
„S-a rupt ceva în mine” Colegul lui Drăgușin, devastat psihic după atacul hoților: „Frică, depresie, paranoia”

A durat mult până când a ajuns să-și ispășească pedeapsa. Peste un deceniu de la momentul ororii făcute.

Robinho, condamnat de trei instanțe. Definitiv, în 2022!

Pe 22 ianuarie 2013, când încă era jucătorul lui Milan (după Santos, Real Madrid și Manchester City), Robinho a violat o tânără albaneză într-un club de noapte din capitala lombardă. O agresiune brutală în grup, el și cinci prieteni brazilieni.

Robinho juca la AC Milan în 2013 Foto: Imago Robinho juca la AC Milan în 2013 Foto: Imago
Robinho juca la AC Milan în 2013 Foto: Imago

Când a simțit că ancheta l-ar putea prinde în Italia, a părăsit Peninsula în 2014, continuându-și cariera încă șase ani, la Santos, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor și Bașakșehir. Întors la Santos, i s-a reziliat contractul în 2020.

Între timp, sentința a fost confirmată de toate instanțele.

  • 23 noiembrie 2017: condamnat de tribunalul din Milano la 9 ani de închisoare și 60.000 de euro despăgubiri pentru victimă. 
  • 10 decembrie 2020: Curtea de Apel a menținut pedeapsa. 
  • 19 ianuarie 2022: Curtea de Casație, hotărâre definitivă. 

Lucrurile oribile auzite de procurori la discuțiile lui Robinho

Robinho nu putea scăpa. Probele prezentate la proces erau copleșitoare. Mai ales convorbirile telefonice înregistrate de procurori, în 2014, între jucător și cei alături de care comisese înfiorătorul abuz sexual.

Discuții readuse în actualitate de France Football.

Când Jairo Chagas, muzician sud-american rezident în Italia, l-a anunțat că fusese interogat pentru o acuzație de viol, a reacționat stupefiant.

Râd, pentru că nu-mi pasă. Fata era complet beată, nici măcar nu știe cine sunt. Nici nu am atins-o, ceilalți au f… Robinho, fost atacant brazilian

Ulterior, i-a spus aceluiași Jairo Chagas: „Eu am făcut o singură încercare, atât. Dar ceilalți, Alex, Claytinho, Rudney…”.

Moment în care Chagas l-a întrerupt: „Stai, te-am văzut când i-ai băgat-o în gură!”.

„Da, bine, dar asta nu e o nenorocire”, i-a replicat Robinho. Tot el a fost auzit zicându-i lui Ricardo Falco: „Din fericire, nu erau camere de filmat, altfel am fi fost pierduți”.

Am fost forțată să fac sex. La început, erau doi, Robinho și Alexsandro Silva, apoi au fost mai mulți. Nu am avut puterea să reacționez, să mă mișc. Nu eram conștientă. Am așteptat patru luni înainte de a depune plângere, pentru că voiam să uit. Mă simțeam murdară Mărturia victimei, în documentarul prezentat de Globoplay

„Robinho are probleme psihice grave, este complet devastat”

Justiția italiană a cerut extrădarea fotbalistului, dar brazilienii, care nu aveau niciun acord comun, au refuzat. Au acceptat însă, într-un final, ca el să-și ispășească pedeapsa în propria țară. Pe 21 martie 2024, a fost arestat și dus direct după gratii.

Robinho Junior, fiul său, împlinește 18 ani pe 17 decembrie. A debutat la Santos pe 16 iulie 2025 Foto: Imago Robinho Junior, fiul său, împlinește 18 ani pe 17 decembrie. A debutat la Santos pe 16 iulie 2025 Foto: Imago
Robinho Junior, fiul său, împlinește 18 ani pe 17 decembrie. A debutat la Santos pe 16 iulie 2025 Foto: Imago

A stat închis la Tremembe (150 de kilometri de Sao Paulo) până pe 17 noiembrie 2025. Atunci a fost mutat la penitenciarul Limeira, din statul paulista. Toate cererile de eliberare anticipată au fost respinse.

874 de meciuri
a jucat Robinho ca profesionist la echipele de club (774; 249 de goluri) și naționala Braziliei (100; 28 de goluri)

Printre traficanți și criminali, Robinho a cedat. „Avocații îi promiseseră că nu va merge niciodată la pușcărie. Acum, vorbește singur, plânge mult și se roagă cu brațele spre cer.

Are probleme psihice grave, este complet devastat”, a dezvăluit Ulliss Campbell în cartea sa, „Tremembe, închisoarea vedetelor”, citate redate de France Football.

Colegul de celulă s-a spânzurat noaptea lângă Robinho

La Tremembe a avut o celulă de opt metri pătrați, împărțită inițial cu Waldenberg Eugenio de Souza, 38 de ani, condamnat în 2018 pentru omorârea fiului fostei sale iubite.

Se împrieteniseră, dar Souza s-a sinucis noaptea, pe 13 mai 2024. S-a spânzurat cu o frânghie confecționată din cearșafuri.

Potrivit scriitorului brazilian, Robinho nu a jucat niciodată fotbal alături de ceilalți condamnați la Tremembe. Doar i-a antrenat.

A urmat un curs de electronică pentru a repara televizoare și aparate de radio. Instanța nu i-a redus totuși pedeapsa.

La început, am crezut în nevinovăția lui. Oamenii m-au ridiculizat. Am fost numită soție de violator, mi s-a spus că rămân cu el doar pentru bani, că nu am demnitate. În fiecare weekend, bat coridoarele închisorii ca să-i fiu alături. Observ tristețea din ochii lui. Și eu sunt devastată, dar nu-l abandonez Vivian Guglielmetti, soția lui Robinho

Tânăra agresată de Robinho: „Mi-au furat o parte din mine”

Victima, tânăra albaneză care avea 23 de ani în momentul agresiunii, s-a întors în țara natală.

„Nu este o victorie să-i văd la închisoare. E o înfrângere pentru noi toți. O înfrângere pentru ei, familiile lor, copiii lor”, a declarat ea.

„M-am gândit să-i iert, însă nu sunt încă pregătită. Mi-au furat o parte din mine”.

Citește și

Vor să scape de Blănuță Ce spune un fost mare atacant rus al lui Dinamo Kiev despre decizia clubului
Stranieri
11:42
Vor să scape de Blănuță Ce spune un fost mare atacant rus al lui Dinamo Kiev despre decizia clubului
Citește mai mult
Vor să scape de Blănuță Ce spune un fost mare atacant rus al lui Dinamo Kiev despre decizia clubului
Robinho, interviu din închisoare  Fostul jucător de la City și Real Madrid face dezvăluiri după ce a fost condamnat pentru viol: „N-am primit niciun beneficiu”
Campionate
14:33
Robinho, interviu din închisoare Fostul jucător de la City și Real Madrid face dezvăluiri după ce a fost condamnat pentru viol: „N-am primit niciun beneficiu”
Citește mai mult
Robinho, interviu din închisoare  Fostul jucător de la City și Real Madrid face dezvăluiri după ce a fost condamnat pentru viol: „N-am primit niciun beneficiu”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
milan robinho italia brazilia inchisoare viol
Știrile zilei din sport
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
14:48
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15:45
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
11:19
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Handbal
11:31
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Citește mai mult
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
19:05
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
19:04
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
20:02
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Diverse
14:41
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Citește mai mult
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Diverse
13:35
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Citește mai mult
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Superliga
13:47
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Citește mai mult
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Diverse
13:55
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Citește mai mult
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 16 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share