Robinho, interviu din închisoare  Fostul jucător de la City și Real Madrid face dezvăluiri după ce a fost condamnat pentru viol: „N-am primit niciun beneficiu”

Robinho FOTO: IMAGO
  • Robinho (41 de ani), fost jucător la Manchester City, AC Milan și Real Madrid, a acordat un interviu din închisoare.
  • Fostul atacant brazilian a fost condamnat, în 2017, la 9 ani de închisoare cu executare după ce a violat o femeie într-un club din Milano, în 2013.

Robinho a vorbit despre condițiile din închisoare și a declarat că nu are parte de un tratament preferențial, fiind tratat precum ceilalți deținuți.

Robinho, interviu din închisoare: „Nu am primit niciodată niciun beneficiu”

Robinho a declarat că lucrează alături de ceilalți deținuți, joacă des fotbal și a oferit detalii vizitele făcute de membrii familiei.

„Mesele și orele mele de somn sunt aceleași ca ale celorlalți deținuți. Nu am mâncat niciodată altceva și nici nu am primit vreun tratament diferit. Când vine vorba de muncă, fac aici tot ce pot face și ceilalți deținuți.

Când vrem să jucăm fotbal, avem voie să o facem doar atunci când nu se lucrează duminica. N-am primit niciodată niciun fel de beneficiu. Vizitele sunt sâmbăta sau duminica.

Când vine soția mea, nu vine singură, vine cu copiii mei. Vizitele sunt aceleași și tratamentul este același pentru toată lumea”, a declarat Robinho, citat de dailymail.co.uk.

Robinho, despre perioada grea din închisoare: „Nu am luat niciodată medicamente, am fost cu capul pe umeri”

Întrebat despre impactul condamnării la închisoare asupra sănătății sale mintale, Robinho a declarat că nu a avut nevoie de pastile pentru a-și menține psihicul tare.

„Nu a trebuit niciodată să iau medicamente. În ciuda dificultății de a fi în închisoare, slavă Domnului că am avut întotdeauna capul pe umeri și fac tot ce pot face toți deținuții.

Aici, scopul este reeducarea și resocializarea celor care au făcut greșeli. Nu am avut niciodată vreun rol de important aici, sau în altă parte. Aici, gardienii sunt la conducere, așa cum v-am spus, iar noi, deținuții, pur și simplu ne supunem.

Nu sunt diferit pentru că am fost fotbalist, dimpotrivă. Sunt aici de un an și jumătate și nu m-am certat niciodată, nici măcar la fotbal, când avem meciuri aici”, a mai spus fostul fotbalist.

Robinho este încarcerat în „închisoarea vedetelor”

Robinho a fost condamnat în 2017 și, din martie 2024, se află în arest la San Tremembe, la 150 de kilometri distanță de orașul Sao Paulo.

Robinho execută pedeapsa în închisoarea Dr. José Augusto César Salgado P2 (Trembembe) din Sao Paulo.

Așa-numita „închisoare a celebrităților” din Brazilia are 430 de deținuți închiși în celule cu dimensiuni cuprinse între 9 și 15 metri pătrați și care pot găzdui până la 6 persoane.

Robinho este încarcerat la comun cu politicieni și criminali care au devenit adevărate vedete în Brazilia, în contextul promovării acestora în mass-media.

