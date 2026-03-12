Valverde a făcut meciul vieții Performanță incredibilă. Doar Messi mai reușise asta! + Arbeloa, despre evoluția căpitanului său: „Mă umple de mândrie”

REAL MADRID - MANCHESTER CITY 3-0. Federico Valverde (27 de ani), căpitanul „galacticilor”, a reușit o partidă de excepție pe Bernabeu, reușind să marcheze de trei ori în prima repriză.

Aflat la primul hat-trick în tricoul Realului, grupare la care joacă din anul 2017, mijlocașul uruguayan i-a asigurat grupării din capitala Spaniei un avantaj de trei goluri înaintea returului de pe Etihad.

Alvaro Arbeola, despre prestația lui Valverde: „Întruchipează perfect ce înseamnă Real Madrid

La finalul partidei, antrenorul „galacticilor” a vorbit în termeni laudativi despre căpitanul său, spunând că el reprezintă spiritul grupării madrilene:

„Acesta a fost meciul în care ne-am ținut cel mai mult de planul nostru de joc. Am fost o echipă adevărată, ceea ce ne trebuie pentru a câștiga orice meci, fie că este cu City sau cu Elche, și asta vreau ca jucătorii să creadă în asta. Să aibă o mentalitate colectivă, să știe ce să facă cu, dar și fără minge.

Sunt jucători cu o calitate excepțională, dar sunt și mai buni atunci când împărtășesc aceeași idee și o pun în aplicare așa cum au făcut-o astăzi.

Mă bucur foarte mult pentru Valverde. Îl cicălesc mult, probabil va ajunge să mă urască, dar este Juanito al secolului XXI și întruchipează perfect ce înseamnă Real Madrid.

Prestația din această seară mă umple de mândrie. Este o recompensă pentru atâta sacrificiu. Merită cu adevărat, pentru că a condus echipa ca un adevărat lider și chiar mă bucur pentru el”, a declarat Alvaro Arbeloa, antrenorul Realului, conform as.com.

Federico Valverde: „A trecut ceva vreme de când nu m-am mai distrat atât de mult”

La finalul meciului, mijlocașul uruguayan a vorbit și el despre evoluția foarte bună din partida cu City:

„Incredibil, visezi la nopți ca asta. Vreau să le mulțumesc coechipierilor mei pentru încrederea pe care mi-o acordă să rămân pozitiv, precum și staff-ului tehnic și fanilor, care ne susțin mereu. Este un sezon greu și ei ne susțin constant. Apreciem acest lucru.

Asta încerc să fac (n.r. - să fie mult mai prezent în atac), asta îmi cere antrenorul, să ajung din linia a doua, să atac.

Astăzi am avut mult mai mulți jucători care să controleze mingea și am încercat să atac mai mult. Coechipierii mei mi-au dat pase incredibile, le mulțumesc.

Se vede că echipa este unită. Dacă lucrăm împreună, putem realiza lucruri mărețe. Am fost obosiți în ultimele minute, dar echipa a continuat să muncească, iar asta s-a văzut”, a spus Federico Valverde.

Valverde a reușit o performanță pe care o mai realizase doar Lionel Messi anterior

Uruguayanul a deschis scorul în minutul 20, după ce a primit o pasă lungă de la Thibaut Courtois și i-a depășit cu ușurință pe Nico O'Reilly, dar și pe portarul Donnarumma.

Peste doar șapte minute, Valverde a reușit „dubla”, după ce a fost găsit perfect de Vinicius în apropierea careului. El a preluat și a șutat din partea stângă, dintr-o poziție dificilă, Donnarumma fiind neputincios.

FOTO. Cele mai bune meme-uri după Real Madrid - Manchester City

Cea de-a treia reușită semnată de căpitanul Realului s-a consemnat în minutul 42, atunci când, după o acțiune de construcție bine lucrată, Brahim Diaz i-a pasat perfect în careu, Valverde a preluat și a șutat din voleu, fără a-i da vreo șansă portarului italian de la Manchester City.

Odată cu hat-trick-ul din prima repriză a meciului cu „cetățenii” lui Guardiola, Federico Valverde a devenit al doilea jucător din istoria competiției care reușește să marcheze trei goluri în prima repriză, împotriva unei echipe din Anglia.

Doar Leo Messi mai reușise această performanță, în 2010, împotriva lui Arsenal.

10 a fost nota primită de Federico Valverde din partea francezilor de la L'Équipe. Este cea de-a 20-a notă de 10 oferită de publicația franceză în toată istoria sa

