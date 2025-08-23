„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!” +11 foto
Momentul când Cisotti l-a atacat din spate pe Milanovic. Pentru acest tackling a fost eliminat Foto: Imago
Europa League

„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.08.2025, ora 11:35
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 11:38
  • Gary Scott, realizatorul podcastului ABZ Football la Aberdeen, are o părere total opusă celei a lui Daniel Bîrligea, care a cerut ca UEFA să-l ancheteze pe „centralul” olandez Serdar Gozubuyuk după Aberdeen - FCSB 2-2.

Imediat după 2-2 la Aberdeen, în turul play-off-ului Europa League, Daniel Bîrligea a protestat împotriva „centralului” olandez Serdar Gozubuyuk, care i-a dat „roșu” lui Juri Cisotti pentru un tackling din spate asupra lui Nicolas Milanovic.

„Cred că a fost o greșeală eliminarea lui Cisotti. Sperăm ca UEFA să facă o anchetă, pentru că arbitrul… l-am văzut din primul minut că a venit să țină cu ei”, a declarat atacantul la Digi.

„Arbitrul a lăsat FCSB să tragă de timp în mod repetat”

Aflând ce a spus Bîrligea, un jurnalist scoțian a reacționat pentru GOLAZO.ro.

„E ridicol dacă FCSB se plânge de arbitraj. A fost o eliminare foarte clară, mi-ar plăcea ca mai mulți arbitri să fie suficient de curajoși încât să pedepsească faulturi cinice precum acesta”, a afirmat Gary Scott, realizatorul ABZ Football Podcast dedicat lui Aberdeen.

Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB
Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB

„În opinia mea, arbitrul a ajutat-o pe FCSB. Le-a dat cartonașe lui Milanovic și Sokler pentru absolut nimic.

Și a lăsat jucătorii de la FCSB să tragă de timp în mod repetat. În schimb, a penalizat Aberdeen mai mult pentru lucruri mărunte care au rămas nesancționate de partea cealaltă”.

„FCSB are câțiva jucători valoroși, însă mi s-a părut slabă în linia mediană”

Scott spune că „reacția generală e de frustrare aici. Mulți au simțit că Aberdeen a fost echipa în control o mare parte din meci, chiar și înaintea cartonașului roșu”.

Aberdeen a primit două goluri prostești care i-au permis lui FCSB să conducă, dar reacția echipei a fost pozitivă, un mare plus să revină de la 0-2 și să mențină vii speranțele de calificare. Gary Scott, jurnalist scoțian

Acesta crede că Jimmy Thelin, managerul lui Aberdeen, „a greșit titularizând unii jucători, dar cei care au intrat ca rezerve au avut impact”. Și a mai observat ceva: „E nevoie disperată de un vârf”.

Britanicului îi place însă acest duel: „E foarte disputat. FCSB are câțiva fotbaliști valoroși, buni tehnic, însă mi s-a părut slabă în linia mediană, iar în centrul apărării a tremurat, ca Aberdeen, de altfel”.

Concluzia sa: „Aștept un retur foarte interesant săptămâna viitoare”.

