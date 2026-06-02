Georgia - România 1-1 Gheorghe Hagi a revenit cu un egal pe banca naționalei

România a remizat cu Georgia, la Tbilisi, scor 1-1, la primul meci lui Gheorghe Hagi de la revenirea pe banca echipei naționale.

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După un început de meci care ne-a aparținut, georgienii au preluat inițiativa la jumătatea primei părți și au fost echipa mai periculoasă până la pauză.

Meciul s-a „încins” imediat după revenirea de la cabine, atunci când Marian Aioani a gafat din nou, după ce greșise și la partida amicală cu Slovacia.

România, doar un egal la Tbilisi, împotriva Georgiei

Portarul Rapidului a scăpat mingea din mâini după o centrare din partea dreaptă, iar Kvilitaia a marcat fără probleme și și-a dus echipa în avantaj.

Georgienii au fost în avantaj timp de doar nouă minute. Echipa noastră a recuperat balonul după un presing al lui Mihăilă, balonul a ajuns apoi la Screciu, care a centrat pentru Louis Munteanu.

Fostul golgheter din Liga 1 a profitat de șansă și a plasat excelent cu capul la colțul lung, reușind să restabilească egalitatea.

Ulterior, ambele echipe au încercat să dea lovitura pe final, fără succes însă, astfel că partida s-a încheiat la egalitate, 1-1.

„Tricolorii” o vor înfrunta tot într-un meci amical și pe Țara Galilor, pe 6 iunie, la București. Partida se va disputa pe stadionul Steaua, de la 20:45.

Georgia - România 1-1

Au marcat: Kvilitaia (min. 46) / Munteanu (56)

Final de meci!

Min. 90+3 - Ocazie mare pentru Georgia. Egoyan a trimis puternic de la distanță, puțin pe lângă poarta apărată de Hindrich.

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim cinci minute.

Min. 87 - Matei Ilie a fost depășit ușor și a pus naționala în dificultate, dar Drăgușin a intervenit perfect și a reparat greșeala din defensiva tricoloră.

Min. 82 - Tudor Băluță primește și el cartonaș galben ca urmare a unui duel dur.

Min. 80 - Goglichidze primește cartonaș galben.

Min. 78 - Deian Sorescu intră pe teren în locul lui Virgil Ghiță.

Min. 75 - Corner pentru selecționata georgiană.

Min. 66 - Trei schimbări făcute și de Willy Sagnol. Au ieșit Zivzivadze, Lochoshvili și Kashia și au intrat Kvernadze, Dvali și Beriashvili.

Min. 63 - „Regele” Hagi mai face patru schimbări. Au ieșit Coubiș, Aioni, Ianis și Mihăilă, fiind introduși Ilie, Hindrich, Băluți și Baiaram.

Min. 59 - Kvilitaia și Radu Drăgușin au primit cartonașe galbene ca urmare a unui conflict.

Min. 56 - Louis Munteanu restabilește egalitatea. După o centrare din partea stângă, atacantul a reluat cu capul, fiind singur cu Mamardashvili.

Min. 46 - Georgienii deschid scorul imediat după revenirea de la pauză. Marian Aioani a gafat grav, scăpând mingea din mâini după o centrare din flancul drept, ocazie pe care georgienii nu au ratat-o.

Min. 46 - Gheorghe Hagi efectuează patru schimbări la pauză. Au ieșit Moruțan, Borza, Marin și Coman, fiind înlocuiți de Dobre, Eissat, Cicâldău și Munteanu. În tabăra georgienilor a intrat Egoyan, în locul lui Chakvetadze.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Tbilisi! Scorul este 0-0 după o repriză începută bine de „tricolori”, dar controlată pe final de selecționata georgiană.

Min. 45+2 - Chakvetadze a ieșit la marginea terenului pentru a primi îngrijiri medicale. Acesta a acuzat probleme după intervenția lui Radu Drăgușin.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim două minute.

Min. 45 - Kvilitaia a scăpat singur cu Aioani, dar Drăgușin a reușit o intervenție de clasă și a îndepărtat pericolul.

Min. 43 - Coubiș a trimis o pasă complet greșită. Tot el a venit în careu pentru a-și răscumpăra greșeala, dar a avut o neglijență și l-a împins pe adversarul georgian. Centralul qatarez a decis totuși să nu acorde penalty.

Min. 40 - Screciu primește cartonaș galben după un fault inutil la mijlocul terenului.

Min. 36 - Corner pentru Georgia! Drăgușin a respins cu capul, dar balonul a rămas tot în posesia gruzinilor.

Min. 33 - Kochorashvili trimite puternic pe lângă poarta lui Aioani.

Min. 28 - Zivzivadze a tras din nou spre poarta noastră, de data aceasta slab, fiind doar o formalitate pentru Aioani.

Min. 25 - Zivzivadze l-a depășit cu ușurință pe Drăgușin și a trimis spre poartă, dar Aioani ne-a salvat și a deviat în corner.

Min. 23 - Pericol la poarta lui Aioani! După ce Moruțan a fost depășit de Azarov în flancul stâng, balonul a ajuns în fața careului, acolo de unde georgienii au trimis puternic spre poartă, dar balonul a trecut puțin peste țintă.

Min. 19 - Marian Aioania a degajat, Florinel Coman a presat și l-a făcut pe Mamardashvili să greșească. Ianis a șutat de la mare distanță cu poarta goală, dar balonul a fost respins chiar din fața porții în corner.

Min. 18 - Georgienii cer penalty după un duel în care a fost implicat Andrei Borza, dar „centralul” qatarez a dictat fault în atac.

Min. 17 - Florinel Coman a încercat o acțiune pe cont propriu, dar s-a pierdut în driblinguri și a pierdut duelul cu apărarea georgiană. Ulterior, acesta a comis și un fault în atac.

Min. 9 - Lochoshvili a tras puternic, de la mare distanță, peste poarta lui Aioani.

Min. 7 - Florinel Coman trage puternic spre poartă, dar Kashia s-a opus perfect prin alunecare și a îndepărtat pericolul.

Min. 6 - Chakvetadze a fost aproape de a depăși apărarea României, dar defensiva s-a opus la timp și a oprit un atac periculos.

Min. 4 - Valentin Mihăilă a șutat de la mare distanță spre poarta lui Mamardashvili, dar balonul a fost respins în corner.

Min. 1 - A început partida.

Georgia - România, echipele de start

Georgia: Mamardashvili - Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Azarov - Mamageishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili - Kvilitaia, Zivzivadze

Mamardashvili - Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Azarov - Mamageishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili - Kvilitaia, Zivzivadze Rezerve: Kereselidze, Gugeshashvili, Gadrani, Dvali, Kvaratskhelia, Lobjanidze, Beriashvili, Gelashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvernadze, Kharebashvili, Egoyan

Kereselidze, Gugeshashvili, Gadrani, Dvali, Kvaratskhelia, Lobjanidze, Beriashvili, Gelashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvernadze, Kharebashvili, Egoyan Antrenor: Willy Sagnol

Willy Sagnol România: Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Screciu, R.Marin - Moruțan, I. Hagi (căpitan), Mihăilă - Coman

Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Screciu, R.Marin - Moruțan, I. Hagi (căpitan), Mihăilă - Coman Rezerve: Târnovanu, Hindrich, Strata, Cicâldău, Munteanu, Baiaram, Dobre, Eissat, Băluță, Matei, Ilie, Sorescu

Târnovanu, Hindrich, Strata, Cicâldău, Munteanu, Baiaram, Dobre, Eissat, Băluță, Matei, Ilie, Sorescu Antrenor: Gheorghe Hagi

Stadion: Mikheil Meskhi Stadium

Echipa probabilă a României, pe care Hagi a testat-o la antrenamentul de luni seara:

Aioani – Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza – R. Marin, Screciu – Moruțan, I. Hagi, Mihăilă – Coman.

„Naționalele României și Georgiei au convenit ca pe durata partidei din această seară să poată efectua până la 10 înlocuiri de fiecare parte, în cel mult 3 întreruperi ale jocului”, a transmis Echipa Națională pe Facebook.

Până în luna martie, un meci nu era inclus în palmaresul jocurilor directe dacă erau efectuate mai mult de 6 modificări.

Victoria obținută de România în noiembrie 2012, 2-1 într-un amical cu Belgia, nu a mai contat în clasamentul FIFA, deoarece selecținoerul Victor Pițurcă a făcut 8 schimbări.

IFAB a schimbat regulamentul în luna martie a acestui an, în prezent fiind permise între 8 și 11 modificări, în funcție de cum se înțeleg cele două echipe.

Noua regulă s-a aplicat prima dată la meciul cu Slovacia, scor 0-2, când s-au agreat câte 8 schimbări.

Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș nu au fost luați de Gică Hagi la Tbilisi.

Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe „tricolori” și pentru a le asigura un proces optim de pregătire, scrie frf.ro.

Khvicha Kvaratskhelia nu va evolua în meciul din această seară. Starul naționalei Georgiei este proaspăt câștigător al Ligii Campionilor, cu PSG. Cucerise trofeul și cu un an în urmă.

Întâlnirile precedente dintre Georgia și România:

1996, București: România - Georgia 5-0

2000, Larnaca: România - Georgia 1-1

2001, Tbilisi: Georgia - România 0-2

2001, București: România - Georgia 1-1

2004, Larnaca: România - Georgia 3-0

2008, București: România - Georgia 2-1

2016, București: România - Georgia 5-1

2021, Ploiești: România - Georgia 1-2

Gică Hagi: „Va trebui să facem ambele faze foarte bine și să încercăm să ne impunem”

Noul selecționer al României a vorbit despre adversara de la Tbilisi.

„Georgia este o echipă omogenă, care are o experiență foarte bună în ultimii ani. A crescut, are un antrenor foarte bun.

O echipă căreia îi place să aibă mingea și e foarte bună și pe atacuri rapide. Va trebui să facem ambele faze foarte bine și să încercăm să ne impunem”, a declarat Gică Hagi.

Hagi a fost chestionat cu privire la cei 32 de jucători pe care i-a convocat în vederea partidei celor două amicale pe care „tricolorii” le au programate în această lună.

„E o situație de sfârșit de campionat peste tot. Nu doar la noi lipsesc jucători. Am încredere mare în selecția făcută și sperăm ca mâine să prindem o zi bună și să jucăm foarte bine.

Mesajul meu pentru jucători a fost simplu: «Da, se poate!». Nu suntem cei mai buni, dar trebuie să devenim. Ăsta este scopul… să înveți și să progresezi”, a mai spus Hagi.

Când îmbraci tricoul echipei naționale trebuie să fii concentrat, să joci cu onoare și să iubești tot ceea ce faci. Eu trebuie să-i așez tactic bine și să fim mai buni decât adversarul. Gheorghe Hagi, selecționer România

Willy Sagnol: „Vom încerca să le oferim cât mai multor fotbaliști șansa de a evolua”

Willy Sagnol, selecționerul Georgiei, a prefațat la rândul său amicalul cu România. Francezul a confirmat absența lui Khvicha Kvaratskhelia.

„După semifinala Ligii Campionilor cu Bayern, am vorbit cu el, iar el mi-a spus că își dorește să fie alături de echipa națională. La acel moment discutam despre meciul cu Bahrain. Acum pot confirma că Khvicha va veni și va juca pe 5 iunie.

Mulți jucători lipsesc, ceea ce este normal la finalul sezonului. Vom încerca să le oferim cât mai multor fotbaliști șansa de a evolua. Principalul obiectiv este să fim pe deplin pregătiți pentru meciurile din septembrie.

Având în vedere că Guram Kashia va disputa ultimul său meci pentru Georgia, sper să avem prestații bune în aceste partide”, a declarat Willy Sagnol, conform 1tv.ge.

În afară de amicalul cu România, Georgia se va mai duela cu Bahrain, pe 5 iunie.

Informații interesante înainte de Georgia - România

Ca jucător, Gheorghe Hagi a pasat decisiv la trei dintre golurile României din victoria obținută în fața Georgiei în 1996, scor 5-0. A fost selecționer la remiza din 2001 (preliminarii CM 2002), scor 1-1.

Marius Lăcătuș și Gică Popescu au marcat ultimele lor goluri pentru echipa națională în meciuri disputate împotriva Georgiei, în 1996, respectiv 2001.

Cătălin Hîldan a marcat unicul său gol în tricoul naționalei împotriva Georgiei. Se întâmpla în 2000, anul în care a murit.

Acesta va fi ultimul meci la națională pentru căpitanul Guram Kashia (38 de ani). România a fost ultima adversară și pentru Sepashvili (1996), Zaza Revishvili (1996) și Zaza Janashia (2001).

Willy Sagnol a obținut prima victorie ca selecționer al Georgiei chiar împotriva României, pe 2 iunie 2021. În acel meci, scor 2-1, Giorgi Mikautadze a înscris primul său gol pentru naționala, iar Giorgi Aburjania a bifat singura sa reușită în tricoul țării sale.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

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