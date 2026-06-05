Lot redus cu Țara Galilor Șapte jucători au plecat din cantonamentul României înainte de meciul din Ghencea. Printre ei se numără și Ianis Hagi

Gheorghe Hagi (61 de ani) a definitivat lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor.

Meciul va avea loc mâine, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

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FRF a anunțat, în ziua de dinaintea primului meci pe teren propriu al lui Gheorghe Hagi de la revenirea pe banca naționalei, că șapte jucători au părăsit cantonamentul de la Mogoșoaia.

Șapte jucători au plecat din cantonamentul României înaintea amicalului cu Țara Galilor

Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase nu vor face parte din lotul pentru partida cu Țara Galilor.

Dintre aceștia, Tănase nu a făcut nici deplasarea în Georgia, pentru amicalul încheiat 1-1, din cauza unor probleme medicale acuzate încă de la sosirea în cantonament.

Din cauza calendarului încărcat al jucătorilor la echipele de club, „Tricolorii” au ajuns la reunirea de la Mogoșoaia în momente diferite, pe parcursul a 10 zile, imediat după ce și-au încheiat meciurile oficiale din sezonul recent încheiat.

Hagi va avea la dispoziție următorul lot pentru meciul cu Țara Galilor:

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Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Nicolae Stanciu, Vlad Dragomir, David Matei, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan Atacanți: Olimpiu Moruțan, Ștefan Baiaram, Alexandru Dobre, Louis Munteanu, Florinel Coman, Denis Drăguș

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România 1-1 (amical)

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

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