CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA. Sergej Barbarez a înfruntat de patru ori România în ultimii doi ani cu naționala albastră.

Selecționerul Bosniei a glumit când i s-a spus că poate juca iar contra „tricolorilor”. Și în 2027, după 2025 și 2026. Ce a spus acesta.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sergej Barbarez știe foarte multe despre naționala noastră, despre antrenorii și jucătorii ei.

Selecționerul Bosniei i-a înfruntat pe „tricolori” de patru ori în ultimii doi ani.

Barbarez e 4x4 în fața României

Două dueluri împotriva lui Mircea Lucescu. Două contra lui Gică Hagi.

21 martie 2025, Romania - Bosnia 0-1 (preliminarii CM).

15 noiembrie 2025, Bosnia - România 3-1 (preliminarii CM).

28 septembrie 2026, România - Bosnia 2-4 (Liga Națiunilor).

17 noiembrie 2026, Bosnia - România 2-1 (Liga Națiunilor).

4 victorii are Barbarez în fața României ca antrenor al Bosniei (golaveraj 10-4)

Barbarez: „Nu mai vreau cu România”

Există posibilitatea să ne luptăm cu „dragonii” și al treilea an la rând.

Bosnia va fi în urna a doua la tragerea la sorți pentru Euro 2028. Iar noi în urna a treia.

GOLAZO.ro i-a expus lui Barbarez acest scenariu la conferința de marți noapte.

Tehnicianul în vârstă de 55 de ani a râs si a glumit: „Nu mai vreau cu România”.

A continuat: „Voi accepta orice va veni, dar mi-aș dori să… Sunt antrenor tânăr (n.r. a debutat în această meserie în aprilie 2024, direct pe banca Bosniei, are experiență doar doi ani și jumătate), mi-aș dori să experimentez și alte lucruri, să joc împotriva altor jucători, împotriva altor echipe”.

A încheiat cu umor: „Voi accepta orice va veni. Totuși, lăsați-mă în pace măcar doi ani!”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport