România, aproape de victorie „Tricolorii” mai au nevoie de un singur punct pentru a învinge Indonezia în Cupa Davis

Tenismenii români au câștigat primele două meciuri de la Cupa Davis și sunt aproape de victorie în fața Indoneziei.

Când va avea loc meciul care ar putea să decidă soarta confruntării, mai jos în articol.

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România se află în Grupa Mondială 2 de la Cupa Davis, iar Cezar Crețu și Radu Papoe s-au impus în primele meciuri de simplu ale zilei.

România mai are nevoie de un singur punct pentru a învinge Indonezia la Cupa Davis

Primul punct al României a fost adus de Cezar Crețu (#271 ATP) după ce l-a învins pe Gunawan Trismuwantara (#2202 ATP) cu scorul de 6-2, 6-4, la capătul unei partide care a durat o oră și 37 de minute.

Radu Papoe (#315 ATP) a adus cel de-al doilea punct al României. Românul a avut un duel dificil cu Rafalentino Ali Da Costa (#1608 ATP).

Papoe a pierdut primul set la tie-break, dar a revenit și l-a învins pe sportivul indonezian cu scorul de 6-7 (5), 6-1, 6-2, după două ore de joc.

Astfel, „tricolorii” conduc cu 2-0 la general și mai au nevoie de un singur punct pentru a o învinge pe Indonezia la Cupa Davis.

Meciul decisiv va avea loc sâmbătă, de la ora 06:00 (ora României), la dublu. Ștefan Hăita (#419 ATP) și Radu Țurcanu (#517 ATP) vor întâlni perechea formată din Rafalentino Ali Da Costa (#1608 ATP) și Ethan David Zapp (#1598 ATP).

Lotul României este format din Crețu Cezar, Papoe Radu, Ghețu Gabriel, Țurcanu Radu, Haita Ștefan, cu Adrian Marcu căpitan-nejucător.

Antrenorii jucătorilor sunt Ionuț Moldovan și Daniel Dobre, iar Teo Cercel este prepartor fizic.

România se află pe locul 46 în ierarhia mondială, iar Indonezia pe 65.

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