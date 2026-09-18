România, aproape de victorie „Tricolorii” mai au nevoie de un singur punct pentru a învinge Indonezia în Cupa Davis
Foto: Federația Română de Tenis
Tenis

România, aproape de victorie „Tricolorii” mai au nevoie de un singur punct pentru a învinge Indonezia în Cupa Davis

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 16:49
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 16:49
  • Tenismenii români au câștigat primele două meciuri de la Cupa Davis și sunt aproape de victorie în fața Indoneziei.
  • Când va avea loc meciul care ar putea să decidă soarta confruntării, mai jos în articol.
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România se află în Grupa Mondială 2 de la Cupa Davis, iar Cezar Crețu și Radu Papoe s-au impus în primele meciuri de simplu ale zilei.

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România mai are nevoie de un singur punct pentru a învinge Indonezia la Cupa Davis

Primul punct al României a fost adus de Cezar Crețu (#271 ATP) după ce l-a învins pe Gunawan Trismuwantara (#2202 ATP) cu scorul de 6-2, 6-4, la capătul unei partide care a durat o oră și 37 de minute.

Radu Papoe (#315 ATP) a adus cel de-al doilea punct al României. Românul a avut un duel dificil cu Rafalentino Ali Da Costa (#1608 ATP).

Papoe a pierdut primul set la tie-break, dar a revenit și l-a învins pe sportivul indonezian cu scorul de 6-7 (5), 6-1, 6-2, după două ore de joc.

Astfel, „tricolorii” conduc cu 2-0 la general și mai au nevoie de un singur punct pentru a o învinge pe Indonezia la Cupa Davis.

Meciul decisiv va avea loc sâmbătă, de la ora 06:00 (ora României), la dublu. Ștefan Hăita (#419 ATP) și Radu Țurcanu (#517 ATP) vor întâlni perechea formată din Rafalentino Ali Da Costa (#1608 ATP) și Ethan David Zapp (#1598 ATP).

Lotul României este format din Crețu Cezar, Papoe Radu, Ghețu Gabriel, Țurcanu Radu, Haita Ștefan, cu Adrian Marcu căpitan-nejucător.

Antrenorii jucătorilor sunt Ionuț Moldovan și Daniel Dobre, iar Teo Cercel este prepartor fizic.

România se află pe locul 46 în ierarhia mondială, iar Indonezia pe 65.

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