Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut  investiții record în 2025

Rinat Akhmetov (59 de ani), miliardar ucrainean și proprietar al clubului Șahtior Donețk, s-a remarcat în 2025 drept cel mai activ investitor în energie solară din România.

Rinat Akhmetov a intrat în forță pe piața românească anul trecut, cu trei investiții proprii prin DTEK: două parcuri de 50 MW și unul de 48 MW (megawați).

Rinat Ahmetov, cel mai mare investitor în proiecte solare din 2025

Rinat Akhmetov, prin compania sa DTEK, a conectat la rețea trei parcuri fotovoltaice, însumând o capacitate totală de 148 MW.

În plus, miliardarul a semnat un contract PPA (Power Purchase Agreement) pentru achiziția energiei produse în parcurile Rătești și Parău, însumând 200 MW.

Astfel, portofoliul său de energie solară din România a ajuns la aproximativ 350 MW, consolidându-i poziția de lider al sectorului în 2025 , conform zf.ro.

1.200 MW de proiecte de mari dimensiuni au fost puse în funcțiune în România în 2025, fiind un an record pentru sectorul energiei solare

Cel mai mare parc solar inaugurat anul trecut a fost Rătești, în județul Argeș, cu o capacitate de 131 MW, realizat de companiile israeliene Nofar și Econergy.

Econergy este responsabilă și pentru Parău, un parc de 70 MW, al treilea ca dimensiune, în timp ce Shikun and Binui, tot din Israel, a finalizat al doilea parc ca mărime, de 71 MW.

Danezii de la Eurowind au construit proiectul Teiuș, de 61 MW.

Rinat Ahmetov vrea să cumpere combinatul siderurgic din Galați

Ahmetov deține și compania Metinvest, cel mai mare producător de oțel din Ucraina, iar în România era deja prezent prin SCM Holding.

Patronul celor de la Șahtior concurează pentru preluarea activelor combinatului Liberty Galaţi cu antreprenorul român Dorinel Umbrărescu, potrivit zf.ro.

Pe lângă dorința lui Ahmetov și Umbrărescu de a cumpăra combinatul siderurgic, Liberty Galați a mai primit oferte de la germanii Steel Mont şi de la o firmă din Turcia, conform sursei citate.

Combinatul siderurgic este deținut din iulie 2019 de grupul Liberty, al investitorului indiano-britanic Sanjeev Gupta.

7,9 miliarde de dolari este averea lui Rinat Ahmetov, potrivit Forbes, fiind al 451-lea cel mai bogat om al lumii

În luna martie, Liberty a apelat la concordatul preventiv, obiectivul fiind stabilizarea afacerii. A intrat în această procedură cu datorii de 1,2 miliarde de euro şi cu pierderi de 1,1 miliarde de euro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport