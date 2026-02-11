„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre” Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor”
Ronald Araujo alături de soția lui (foto: instagram)
„Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre" Ronald Araujo, interviu sensibil despre depresie, anxietate și toxicitatea din social media: „A trebuit să cer ajutor"

Cristina Negrilă
Publicat: 11.02.2026, ora 11:00
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 13:16
  • Ronald Araujo (26 de ani) a depășit o perioadă grea din viața și cariera lui, iar acum a vorbit, pentru prima dată, despre depresia prin care a trecut și despre mesajele de ură primite pe social media.

Fundașul uruguayan a explicat forma slabă pe care a avut-o în a doua jumătate a lui 2025. Araujo a luptat cu anxietatea, depresia și mesajele oribile primite de el și soția lui pe social media.

Pe 21 ianuarie 2026, în meciul câștigat cu Slavia Praga 4-2, din Liga Campionilor, Araujo a bifat primele 11 minute, după pauza luată de comun acord cu Barcelona.

Nu mai jucase din 25 noiembrie 2025, când văzuse cartonașul roșu după nici 10 minute, în meciul din Liga Campionilor, cu Chelsea, pierdut cu 0-3 de Barcelona.

Ronald Araujo: „Aveam nevoie să mă regăsesc”

Araujo a avut nevoie de o scurtă retragere spirituală în Israel pentru a se regăsi. Spune că a depășit criza și e gata să lupte pentru trofee cu Barcelona.

„A fost o călătorie foarte personală. Sunt creștin și am vizitat un loc cu o istorie bogată pentru creștinism.

Aveam nevoie de acea perioadă de pace, de singurătate, de liniște, pentru a mă regăsi pe mine însumi, pe Iisus, pentru a mă reconecta, pentru a înțelege multe lucruri, deoarece aveam multe întrebări.

Mi-a fost de mare ajutor, am putut să fiu liniștit, mi-a oferit multă pace, am primit răspunsurile pe care le doream și mi-a dat dorința de a înfrunta ceea ce urma să vină. A fost o călătorie foarte frumoasă pentru mine”, a spus Araujo intr-un interviu acordat pentru Mundo Deportivo.

Ronald Araujo: „A trebuit să cer ajutor și să spun că ceva se întâmplă cu mine pentru a mă putea recupera”

Eliminarea din meciul cu Chelsea a fost doar momentul care l-a făcut să realizeze că trebuie să ceară ajutor, nu momentul care i-a declanșat depresia:

„A fost o serie de lucruri care s-au întâmplat. Nu mă simțeam bine de mult timp, poate de mai bine de un an și jumătate. Încerci să fii puternic, poate pentru că așa ai fost crescut. Încerci să mergi înainte, dar simțeam că nu eram bine. Nu doar la nivel sportiv, ci și la nivel familial și personal.

Nu mă simțeam eu însumi și în acel moment am realizat și mi-am spus: ceva se întâmplă, trebuie să cer ajutor. Sunt genul de persoană care ține totul pentru mine, dar trebuie să înțelegi că există profesioniști care te pot ajuta, care îți pot oferi instrumente pentru a ști cum să gestionezi anumite situații… A trebuit să cer ajutor și să spun că ceva se întâmplă cu mine pentru a mă putea recupera”.

După ce s-a terminat meciul cu Chelsea, totul s-a prăbușit peste mine. Simțeam deja că nu eram bine, ăsta e adevărul, dar din inerție încerci să continui, iar uneori ai nevoie de ajutor.

De un an și jumătate sufeream de anxietate care s-a transformat în depresie, și jucam în starea asta. Asta nu te ajută, pentru că pe teren nu te simți tu însuți. Știi cât valorezi și ce poți aduce pe teren, iar faptul că nu mă simțeam bine mi-a dat de înțeles că se întâmplă ceva.

În acea zi mi-am dat seama că era gata, că aveam nevoie să vorbesc cu profesioniști și cu clubul pentru a mă ajuta.

În cele din urmă, suntem oameni, nu doar fotbaliști. Nu totul se reduce la bani și faimă. Și noi suferim pentru lucrurile care se întâmplă pe teren.

Suntem norocoși că facem ceea ce facem, da, dar există și persoana, există și sentimentele. Le mulțumesc oamenilor pentru că mi-au arătat mult sprijin în perioada în care am decis să mă retrag, iar asta m-a ajutat. Trebuie să înțelegem că, dincolo de fotbaliști, suntem oameni”.

Hansi Flick a fost foarte afectat de situație. Știa că se întâmplă ceva. De la început mi-a trimis mesaje în care îmi spunea să mă recuperez în liniște, că cel mai important era să trec cu bine peste asta. Asta îți dă liniște să te recuperezi, pentru că știi că ai sprijinul clubului, al antrenorului și al colegilor. Ronald Araujo

Ronald Araujo: „Soția mea plângea și mi-a spus: «Oamenii le doresc moartea fiicelor noastre»”

Ce l-a afectat cel mai mult în toată această perioadă? Mesajele primite de soția sa și ura îndreptată către copiii lui:

„O să povestesc ceva pentru a da o dimensiune a ceea ce se întâmplă. Îmi amintesc că într-o zi beam mate cu soția mea. Am văzut că i s-a schimbat expresia feței în timp ce se uita la telefon și au început să-i curgă lacrimile.

Am întrebat-o ce a văzut, ce s-a întâmplat. «Nu înțeleg răutatea oamenilor, le doresc moartea fiicelor noastre», mi-a spus.

Când lucrurile ajung la această dimensiune, te gândești la multe lucruri, vezi cât de nebună este societatea sau cât de nebuni sunt oamenii pe rețelele sociale.

Poate că pe tine nu te afectează direct, dar familia suferă, mama și soția ta suferă, frații tăi suferă și ei. Evident, vor trebui să învețe, pentru că, din păcate, asta este lumea în care trăim astăzi, dar este dificil când este vorba de familie.

Soția mea a fost foarte curajoasă, pentru că avem două fiice foarte mici. Mi-a dat puterea de care aveam nevoie. Și părinții și frații mei au suferit foarte mult.

L-am sunat pe tatăl meu să-i explic decizia pe care o luasem, de a mă opri o perioadă pentru a mă regăsi, și el nu prea înțelegea.

Părinții mei sunt oameni de la țară, mai duri când vine vorba despre sentimente. I-a fost greu să înțeleagă, dar mi-a plăcut foarte mult pentru că la un moment dat mi-a spus: «Orice ai face, eu te susțin». A fost foarte frumos, foarte important, și am luat decizia.

La fel și familia soției mele, soacra mea, cumnații mei și niște veri de-ai mei. Toți au fost esențiali în acest proces, pentru că sunt înconjurat de oameni pe care îi iubesc și important este că, dacă ei sunt alături de tine, acolo este forța ta”.

Araujo povestește că a apelat la ajutorul unui psiholog și nu se teme de o recidivă:

„Văd lucrurile altfel acum. Cred că ce era mai rău a trecut. Am atins fundul. Sunt bine pregătit, lucrez cu profesioniști extraordinari și sunt foarte motivat să fac față provocărilor viitoare”.

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
