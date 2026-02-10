Drăguș, agresat de un adversar FOTO: Atacantul român, la un pas să fie bătut: „Cine nu-l poate opri pe teren, se enervează în afara lui”

Gaziantep - Kasimpasa 2-1. Denis Drăguș (26 de ani) a fost hărțuit de un adversar la ieșirea de pe teren, care l-a așteptat ulterior și la vestiare pentru a-l ataca.

Gaziantep a reușit să se impună luni cu Kasimpasa, în inferioritatea numerică, iar Drăguș a bifat 31 de minute, după ce a fost introdus pe teren în repriza secundă.

Gaziantep - Kasimpasa 2-1 . Denis Drăguș, agresat de un adversar

Internaționalul român a fost faultat dur de mai multe ori în repriza secundă, iar apoi a fost hărțuit verbal de Rodrigo Becao, jucătorul celor de la Kasimpasa.

Brazilianul a continuat agresiunea și pe tunel, așteptându-l ulterior pe Drăguș la intrarea în vestiar, pentru a-l ataca, potrivit publicației 61saat.com.

Jucătorii celor două formații au fost apoi aproape de o bătaie generală, fiind nevoie de intervenția Poliției pentru a calma spiritele și pentru a-l proteja pe Drăguș.

A doua zi după conflict, impresarul atacantului român, Enrico Sposato, a transmis că totul este în regulă.

„Din păcate, cine nu-l poate opri pe Denis pe teren, se enervează pe el în afara lui. Ar trebui, pur și simplu, să se antreneze mai mult ca să-i poată ține piept vitezei.

Denis este un gentleman și are valori sportive. El condamnă acest gen de acțiuni. Dar e în regulă. Totul a trecut”, a spus impresarul lui Drăguș, conform digisport.ro.

În aceeași partidă, Alexandru Maxim a fost integralist, în timp ce Deian Sorescu a rămas rezervă neutilizată la Gaziantep.

