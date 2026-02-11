„Greșeala vieții mele” A câștigat medalie la Jocurile Olimpice de Iarnă și  ce a urmat, în direct la TV, nu s-a mai văzut!
Sturla Holm Laegreid (foto: Imago)
Jocurile Olimpice

„Greșeala vieții mele" A câștigat medalie la Jocurile Olimpice de Iarnă și ce a urmat, în direct la TV, nu s-a mai văzut!

alt-text Cristina Negrilă
Publicat: 11.02.2026, ora 10:04
Actualizat: 11.02.2026, ora 10:50
  • Sturla Holm Laegreid (28 de ani) a câștigat medalia de bronz în proba de biatlon, la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, dar nu s-a putut bucura de performanța sa.
  • La interviul de după, norvegianul a izbucnit în lacrimi, mărturisind în fața a milioane de oameni că și-a înșelat iubita.

Laegreid a ocupat locul trei în biatlonul masculin de 20 km la Jocurile Olimpice de Iarnă. Conaționalul său norvegian, Johan-Olav Botn, a câștigat aurul, în timp ce francezul Eric Perrot a obținut argintul.

A câștigat medalie de bronz la Jocurile Olimpice de Iarnă și ce a urmat, în direct la TV, nu s-a mai văzut!

Într-o declarație la postul de televiziune de stat norvegian NRK, în limba sa maternă, la doar câteva momente după ce și-a terminat proba, Laegreid a spus:

„Există ceva ce vreau să împărtășesc cu cineva care poate nu se uită astăzi

Acum șase luni, am întâlnit dragostea vieții mele, cea mai frumoasă și mai bună persoană din lume.

Acum trei luni, am făcut cea mai mare greșeală a mea și am înșelat-o. I-am spus despre asta acum o săptămână. A fost cea mai grea săptămână din viața mea”.

Laegreid speră ca, prin mărturisirea făcută în direct, să obțină iertarea femeii care l-a părăsit după ce a aflat că a fost înșelată:

Am câștigat medalia de aur în viață și sunt sigur că există mulți oameni care vor vedea lucrurile diferit, dar eu am ochi doar pentru ea. Sportul a ocupat locul doi în ultimele zile. Da, mi-aș dori să pot împărtăși asta cu ea”, a spus Laegried, conform Sky News.

Sportivul speră că va obține iertarea:

„Nu vreau să spun cine este. A avut destule de îndurat după săptămâna trecută, dar sper că există lumină la capătul tunelului pentru amândoi. Și că ea poate continua să mă iubească”.

Inițiativa lui Laegried n-a avut succes. Răspunsul iubitei înșelate: „E greu să iert. El cunoaște părere mea”

La nici 24 de ore de la mărturisirea făcută la TV, iubita înșelată a lui Laegreid, care a dorit să nu-i fie dezvăluită identitatea, a transmis un mesaj prin intermediul publicației norvegiene VG:

„Chiar și după o declarație de dragoste în fața întregii lumi, este greu să iert.

Nu am ales să fiu pusă în această situație și mă doare să fiu în ea. Am ținut legătura și el cunoaște părerea mea în această privință”.

Femeia a ținut să-și exprime recunoștința „față de familia și prietenii mei, care m-au îmbrățișat și m-au susținut în această perioadă. De asemenea, față de toți cei care s-au gândit la mine și mi-au arătat simpatie, fără să știe cine sunt”.

