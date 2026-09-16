Schimbare majoră la compania lui Hagi Selecționerul naționalei nu mai este administrator. Cine a preluat funcția

Gică Hagi (61 de ani) nu mai este administratorul firmei SC Hagi Sport SRL, la sediul căreia activează și clubul Farul Constanța.

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Firma este deținută de selecționerul naționalei, alături de soția sa, și are sediul în Mamaia, județul Constanța, cu peste 3 decenii de activitate.

Gică Hagi nu mai este administrator al companiei SC Hagi Sport SRL

La data de 8 septembrie 2026 a fost publicată, în Monitorul Oficial, hotărârea nr. 1 din data de 18 martie 2026 a Adunării Generale a asociaților societății Hagi Sport SRL.

Ce s-a întâmplat concret? Asociații, Gheorghe Hagi (98,58%) și soția sa, Marilena Hagi (1,42%), au hotărât în unanimitate ca selecționerul să renunțe la funcția de administrator, iar aceasta să fie preluată de partenera sa, pe o perioadă de 50 de ani, informează ziuaconstanta.ro.

Compania a fost înființată în 1994, fiind o afacere de familie de pe piața românească, cu sediul social în stațiunea Mamaia, județul Constanța, la adresa Hotelului București B.

În același timp, pe lângă serviciile hoteliere pe care le oferă, firma operează și un punct de lucru într-o zonă de pe plaja din Mamaia, în baza unui contract de închiriere valabil până la sfârșitul anului 2034.

24 de milioane de lei a fost cifra de afaceri a companiei SC Hagi Sport SRL, în 2025

La aceeași adresă din Mamaia funcționează și clubul de fotbal F.C.V. Farul Constanța S.A., al cărui acționariat a fost modificat înaintea ca Hagi să preia echipa națională.

În martie 2026, Hagi și-a cedat pachetul majoritar de acțiuni pe care îl deținea la Farul, iar acționariatul arată acum astfel:

Gică Popescu - 70%

Gică Hagi - 10%

Ciprian Marica - 10%

Rivaldo - 10%

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