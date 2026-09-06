Ratează meciul cu Liverpool! Jucătorul lui Atletico Madrid are de ispășit o suspendare primită în 2024

Arnau Ortiz (24 de ani), extrema stângă a lui Atletico Madrid, va rata confruntarea cu Liverpool. El are de ispășit o suspendare primită în 2024.

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Promovat în această vară la prima echipă a lui Atletico Madrid, Arnau Ortiz mai are de așteptat până la debutul în Liga Campionilor.

Suspendarea din 2024 îi amână debutul în Liga Campionilor lui Arnau Ortiz

În august 2024, pe vremea când evolua pentru echipa poloneză Slask Wroclaw, spaniolul a fost eliminat într-un meci din preliminariile Conference League, împotriva celor de la St. Gallen.

Ortiz a intrat pe teren în reprizele suplimentare ale acelei partide, mai exact în minutul 109, la scorul de 3-2 în favoarea celor de la Slask.

Extrema stângă a fost eliminată după ce a văzut două cartonașe galbene în decurs de trei minute: primul pentru simulare și al doilea pentru proteste.

Cum Slask Wrocław a fost eliminată, iar Arnau Ortiz nu a mai apucat să-și ispășească pedeapsa, UEFA menține sancțiunea împotriva sa, deși au trecut mai bine de doi ani de la incident , scrie marca.com.

Astfel, spaniolul nu va fi în lotul celor de la Atletico Madrid la meciul cu Liverpool, primul din faza principală din Liga Campionilor.

Ortiz și-ar putea face în cele din urmă debutul în cea mai tare competiție europeană intercluburi la duelul cu Manchester United, programat pe 13 octombrie.

1.200.000 de euro este cota lui Arnau Ortiz, potrivit transfermarkt.ro

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