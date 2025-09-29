Donald Trump, ținta ironiilor Ce a postat echipa Europei, după ce a câștigat Ryder Cup » Cum a răspuns Trump

Echipa Europenilor l-a ironizat pe Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, după ce a câștigat Ryder Cup la golf.

Europenii au păstrat trofeul, după ce au învins SUA, 15-13, la New York.

Donald Trump, ironizat

Echipa europenilor l-a ironizat pe Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americi: „Te-ai uitat, Donald Trump?”, au cântat sportivii europeni, în timp ce arătau trofeul.

Videoclipul filmat de Rory McIlroy, jucătorul de golf din Irlanda de Nord, s-a viralizat pe internet și a strâns aproape 60.000 de aprecieri în puțin peste 12 ore de când a fost postat.

Președintele SUA a repostat videoclipul sportivilor europeni și a răspuns: „Da, m-am uitat. Felicitări!”.

Donald Trump, prezent la Ryder Cup

Președintele Statelor Unite a fost prezent, alături de nepoata sa, Kai, în prima zi a Ryder Cup, disputată la New York. Totuși, Trump nu a putut asista la întreaga competiție. A trebuit să se întoarcă la Washington, vineri după-amiază, în jurul orei 15:00, când selecționata SUA era condusă.

Deși echipa americană a fost aproape de a întoarce scorul și a obține victoria în turneul de la New York, aceasta a cedat pe final.

Shane Lowry a reușit o lovitură de la 1.8 metri, împotriva lui Russell Hanley. Europeanul a obținut punctul care a adus, matematic, victoria echipei de pe „bătrânul continent”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport