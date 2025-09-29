Badosa, în lacrimi Măcinată de accidentări, jucătoarea spaniolă a adunat un număr uriaș de abandonuri. Ultimul forfait, în meciul cu Karolina Muchova +10 foto
Paula Badosa FOTO: IMAGO
Badosa, în lacrimi Măcinată de accidentări, jucătoarea spaniolă a adunat un număr uriaș de abandonuri. Ultimul forfait, în meciul cu Karolina Muchova

Gabriel Neagu
Publicat: 29.09.2025, ora 20:32
Actualizat: 29.09.2025, ora 20:32
  • Paula Badosa (27 de ani, locul 18 WTA) s-a accidentat în meciul contra Karolinei Muchova (29 de ani, locul 15 WTA) și a abandonat partida cu ochii în lacrimi.
  • A fost pentru a 37-a oară în carieră pentru jucătoarea spaniolă când a fost nevoită să se retragă.

Paula Badosa nu mai evoluase de la Wimbledon, unde s-a retras din prima rundă a competiției.

Paula Badosa, a 37-a retragere din cauza accidentărilor

Revenită în circuit, în această săptămână, Paula Badosa a abandonat meciul contra Karolinei Muchova, din șaisprezecimile de finală ale Open-ului de la Beijing.

În primul set, la scorul de 3-2 pentru jucătoarea de tenis din Cehia, Paula Badosa a acuzat probleme medicale la nivelul inghinalului.

După ce a primit îngrijiri medicale, ea a încercat să continue partida din Capitala Chinei, însă fără succes. Karolina Muchova a câștigat al șaselea game din primul set și Badosa a anunțat că abandonează partida.

Iberica nu și-a putut stăpâni lacrimile când a părăsit terenul „Lotus” din Beijing.

Paula Badosa, la al 37-lea abandon din carieră (foto: captură X)
Paula Badosa, la al 37-lea abandon din carieră (foto: captură X)

Paula Badosa, la al 37-lea abandon din carieră (foto: captură X) Paula Badosa, la al 37-lea abandon din carieră (foto: captură X) Paula Badosa, la al 37-lea abandon din carieră (foto: captură X) Paula Badosa, la al 37-lea abandon din carieră (foto: captură X) Paula Badosa, la al 37-lea abandon din carieră (foto: captură X)
După ce a fost eliminată din competiție, Paula Badosa a pierdut 300 de puncte în clasamentul WTA și va părăsi top 20 la sfârșitul acestui turneu.

  • În urma retragerii ibericei, Karolina Muchova a obținut calificarea și o va întâlni, în optimile de finală, pe Amanda Anisimova (cap de serie nr. #3, locul 4 WTA).

Paula Badosa, măcinată de accidentări

Fostul număr #2 mondial a avut mai multe probleme medicale de-a lungul carierei. Paula Badosa a suferit dureri la nivelul bazinului și părea că nu există soluții pentru recuperarea sa completă.

Înaintea turneului de la Madrid, din aprilie, iberica a vorbit despre intensitatea problemelor de la spate.

„Mă simțeam groaznic în viața de zi cu zi, aveam dureri constante, aveam probleme cu somnul, mersul pe jos… A fost foarte greu, dar am făcut câteva injecții.

În fiecare zi mă trezesc speriată, dar până acum reacțiile după injecțiile făcute au fost pozitive”, a spus Paula Badosa, conform marca.com.

37 de abandonuri
a avut Paula Badosa, în întreaga carieră

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share