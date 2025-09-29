Badosa, în lacrimi Măcinată de accidentări, jucătoarea spaniolă a adunat un număr uriaș de abandonuri. Ultimul forfait, în meciul cu Karolina Muchova

- Paula Badosa (27 de ani, locul 18 WTA) s-a accidentat în meciul contra Karolinei Muchova (29 de ani, locul 15 WTA) și a abandonat partida cu ochii în lacrimi.
- A fost pentru a 37-a oară în carieră pentru jucătoarea spaniolă când a fost nevoită să se retragă.
Paula Badosa nu mai evoluase de la Wimbledon, unde s-a retras din prima rundă a competiției.
Paula Badosa, a 37-a retragere din cauza accidentărilor
Revenită în circuit, în această săptămână, Paula Badosa a abandonat meciul contra Karolinei Muchova, din șaisprezecimile de finală ale Open-ului de la Beijing.
În primul set, la scorul de 3-2 pentru jucătoarea de tenis din Cehia, Paula Badosa a acuzat probleme medicale la nivelul inghinalului.
După ce a primit îngrijiri medicale, ea a încercat să continue partida din Capitala Chinei, însă fără succes. Karolina Muchova a câștigat al șaselea game din primul set și Badosa a anunțat că abandonează partida.
Iberica nu și-a putut stăpâni lacrimile când a părăsit terenul „Lotus” din Beijing.
Galerie foto (10 imagini)
După ce a fost eliminată din competiție, Paula Badosa a pierdut 300 de puncte în clasamentul WTA și va părăsi top 20 la sfârșitul acestui turneu.
- În urma retragerii ibericei, Karolina Muchova a obținut calificarea și o va întâlni, în optimile de finală, pe Amanda Anisimova (cap de serie nr. #3, locul 4 WTA).
Paula Badosa, măcinată de accidentări
Fostul număr #2 mondial a avut mai multe probleme medicale de-a lungul carierei. Paula Badosa a suferit dureri la nivelul bazinului și părea că nu există soluții pentru recuperarea sa completă.
Înaintea turneului de la Madrid, din aprilie, iberica a vorbit despre intensitatea problemelor de la spate.
„Mă simțeam groaznic în viața de zi cu zi, aveam dureri constante, aveam probleme cu somnul, mersul pe jos… A fost foarte greu, dar am făcut câteva injecții.
În fiecare zi mă trezesc speriată, dar până acum reacțiile după injecțiile făcute au fost pozitive”, a spus Paula Badosa, conform marca.com.