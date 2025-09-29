Michael Schumacher, în Elveția Motivul special pentru care fostul pilot de Formula 1 ar fi fost transportat în altă țară: trebuia neapărat să fie prezent
Michael Schumacher FOTO: IMAGO
Michael Schumacher, în Elveția Motivul special pentru care fostul pilot de Formula 1 ar fi fost transportat în altă țară: trebuia neapărat să fie prezent

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 29.09.2025, ora 21:07
  • Michael Schumacher (56 de ani), fostul pilot din Formula 1, ar fi zburat în Elveția, în primăvară, pentru a fi prezent la nașterea primei sale nepoate.
  • Septuplul campion mondial a avut puține apariții în public după accidentul de la schi, din 2013.

Niște rapoarte recente ar arăta că septuplul campion mondial din Formula 1 ar fi zburat în Elveția pentru a-și vizita fiica.

Michael Schumacher ar fi zburat în Elveția

Totul s-a întâmplat în martie, când germanul „a zburat de la Mallorca până la vila familiei din Elveția”, pentru a fi alături de fiica sa Gina-Maria, înainte de a naște, scrie sportbible.com.

Aparițiile în public ale lui Michael Schumacher au fost foarte puține în urma incidentului de la Meribel, din Franța.

Numai trei persoane, în afara familiei, ar putea să îl viziteze pe fostul pilot: John Todt și Ross Brown, directorul executiv și directorul sportiv al celor de la Ferrari din perioada în care Schumacher activa, și Gerhard Berger, unul dintre cei mai buni prieteni ai germanului, susține The Telegraph.

Starea de sănătate a lui Michael Schumacher este neclară

În 2013, Michael Schumacher a suferit un accident, la schi, când se afla alături de fiul său. Pilotul a suferit mai multe fracturi în zona capului și a fost transportat la spital de urgență.

De atunci, familia lui Michael Schumacher a păstrat discreția despre starea de sănătate a septulului campion mondial.

„Este foarte important pentru mine ca el să poată continua să se bucure de viața sa privată cât mai mult posibil. Michael ne-a protejat întotdeauna, iar acum noi îl protejăm pe Michael”, a spus Corinna, soția lui Michael Schumacher, în documentarul Netflix dedicat sportivului, din 2021.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

