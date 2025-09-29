Valencia - Real Oviedo, amânat Meciul de pe Mestalla, reprogramat din cauza furtunilor și a ploilor abundente. Ce măsuri au mai luat autoritățile

Partida dintre Valencia și Real Oviedo a fost amânată din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Partida de pe Mestalla era programată luni, de la 21:00, și urma să închidă etapa cu numărul 7 din La Liga.

Meciul a fost reprogramat. Detalii, în rândurile de mai jos.

După ce în toamna anului trecut furtunile și inundațiile au făcut ravagii în aceeași zonă, autoritățile locale au luat acum măsuri de prevenție din timp în Valencia și în orașele din apropiere.

Federația Spaniolă a anunțat oficial că meciul va fi mutat pentru mâine (n.r. marți), la ora 20:00, „având în vedere programul încărcat și pentru a nu provoca daune suplimentare persoanelor care călătoresc la Valencia”.

Totuși, forul spaniol menționează că partida se va juca „atâta timp cât condițiile meteorologice permit desfășurarea meciului în condiții de siguranță adecvate pentru cei implicați și participanți, iar autoritățile autorizează, de asemenea, desfășurarea partidei deoarece situația de alertă roșie decretată de Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) a dispărut”.

După ce orașul a intrat în alertă încă de duminică din cauza vremii și a riscului ridicat de furtuni și ploi abundente, autoritățile au decis amânarea partidei de luni seara de pe Mestalla, informează marca.com.

Jucătorii Valenciei aveau un amical programat la 17:00, ora Spaniei, care nu se va mai ține, iar cei de la Oviedo se aflau deja acolo încă de duminică dimineața, când orașul nu intrase în alertă.

Pentru a evita tragedia de anul trecut, care a făcut mai multe victime, autoritățile au decis încă de duminică să suspende cursurile de luni ale elevilor, dar și orice activitate în aer liber care era programată.

În plus, aproximativ 25.000 de suporteri ai „liliecilor” urmau să vină din zonele și orașele din apropierea Valenciei, iar oficialii au încercat să trimită informări și controale pentru a se asgiura că aceștia vor rămâne în siguranță.

