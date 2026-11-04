„Hotărârea poate fi atacată”  Fostul avocat al Anei Bărbosu, reacție după suspendarea gimnastei: „Va reveni în forță”

Avocatul Sabin Gherdan, care a reprezentat-o în trecut pe Ana Bărbosu (20 de ani), a reacționat după ce gimnasta a fost suspendată 2 ani pentru încălcarea regulilor antidoping.

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Miercuri, 4 noiembrie, TAS a dat verdictul în cazul Anei Bărbosu. Gimnasta va lipsi din competiții până în mai 2028!

Sabin Gherdan, după suspendarea Anei Bărbosu: „Există posibilitatea ca sancțiunea să fie redusă la un an”

Sabin Gherdan, care a reprezentat-o pe Ana Bărbosu în procesul cu Jordan Chiles pentru medalia de bronz de la JO 2024, susține că decizia poate fi contestată.

„Noi, într-adevăr, am reprezentat-o pe Ana Bărbosu într-o procedură preliminară până în momentul în care Stanford a decis să-i pună la dispoziție reprezentarea în fața TAS.

Universitatea a ales apărătorul, pe Howard Jacobs, care este un avocat cu o foarte bună pregătire în dreptul sportului și cu precădere în spețele de antidoping.

Nu sunt la curent cu modul în care a decurs litigiul sau audierea, pot să observ doar că s-a aplicat o sancțiune de doi ani, fără o reducere în funcție de gradul de vinovăție al sportivei.

Conform codului WADA în vigoare în momentul de față, o opțiune este anularea sancțiunii și mai există posibilitatea ca sancțiunea să fie redusă la un an, dacă arbitrul unic reține că este vorba de un grad de vinovăție redus al sportivei cu privire la cele trei încălcări privind localizarea, însă din durata sancțiunii constatăm că acesta nu a considerat că se impune reducerea perioadei de suspendare.

Îmi pare tare rău pentru Ana, însă știu că e o personalitate puternică și că va reveni în forță după perioada aceasta grea. Menționez că hotărârea nu e definitivă și poate fi atacată cu apel”, a declarat Sabin Gherdan, conform prosport.ro.

De ce a fost suspendată Ana Bărbosu

Între septembrie și decembrie 2025, românca nu a fost găsită de 3 ori de agenții antidoping la locația pe care a anunțat-o. Toți sportivii sunt obligați să anunțe prin intermediul unei locații unde se află în cazul în care sunt supuși unor controale inopinate.

Și nu pot rata mai mult de două astfel de controale în decurs de 12 luni! Sportivii sunt sancționați în astfel de situații chiar dacă nu există niciun test pozitiv, considerându-se că au vrut să se sustragă de la control.

Bărbosu a contestat decizia ITA (Agenția Internațională de Testare) de suspendare și a mers la TAS. Tribunalul a stabilit că românca a încălcat regulamentul în toate cele 3 situații invocate de ITA.

Cum acestea au avut loc în decurs de nici 4 luni, suspendarea n-a mai putut fi evitată.

Cererea World Gymnastics a fost admisă doar parțial, pentru că TAS a decis că românca nu trebuie să rămână și fără rezultatele obținute din decembrie 2025 și până la data suspendării provizorie.

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