„De unde invenția asta?” Contestația bizară care a lăsat-o pe Sabrina Voinea  în afara finalei de la bârnă
Anca Grigoraș, centru, Camelia Voinea și Sabrina Voinea, în medalion. Foto: IMAGO.
Gimnastica

„De unde invenția asta?” Contestația bizară care a lăsat-o pe Sabrina Voinea în afara finalei de la bârnă

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 18:02
alt-text Actualizat: 21.08.2026, ora 09:14
  • Sabrina Voinea, 19 de ani, era virtual calificată în finala de la bârnă a Campionatelor Europene, dar o contestație făcută de mama sa a trimis-o pe locul 23.
  • Camelia Voinea a cerut ca publicațiile care au scris informația de mai sus „să-și ceară scuze” pentru că nu cunosc regulamentul.
  • Arbitra federală Anca Grigoraș, una dintre cele mai apreciate din lume, pune lucrurile la punct într-un interviu acordat GOLAZO.ro. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.
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România s-a autosabotat la Campionatele Europene de la Zagreb, într-una dintre finalele de gimnastică feminină.

La finalul calificărilor de la bârnă, la Europeanul de la Zagreb, Sabrina ocupa locul 9 cu o notă foarte bună, 13.300. Deși în fața ei se aflau trei sportive din Rusia (n.r. care au concurat sub statut neutru, în echipa World Gymnastics 2), regula Federației Internaționale de Gimnastică (n.r. FIG) este extrem de clară: maximum două gimnaste dintr-o țară pot intra în finală. Astfel, Sabrina era virtual calificată în marea finală de pe poziția a opta.

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Contestația bizară care a lăsat-o pe Sabrina Voinea în afara finalei de la bârnă

În loc să conserve această calificare prețioasă, mama și antrenoarea ei, Camelia Voinea, a luat decizia de a depune contestație. Arbitrii au reanalizat exercițiul pe video și, în loc să mărească nota de dificultate, au descoperit o legătură neexecutată corect.

Nota de plecare (D) a fost redusă drastic, de la 5.800 la 5.500, iar nota finală a Sabrinei a picat la 13.000, aruncând-o direct pe locul 23!

După ce GOLAZO.ro a scris acest fapt, iar Nadia Comăneci și-a manifestat și ea dezaprobarea pentru efectuarea contestației, Camelia Voinea a postat un mesaj pe Facebook, în care susține că fiica ei nu ar fi prins finala!

Explicația? „Deoarece cele 3 sportive din Rusia concurează la acest campionat sub steag neutru, știam și eram conștientă că poziția în clasament va rămâne neschimbată”. Aceasta susținea că „articolele calomnioase au generat un val de ură pe nedrept, fără să se cunoască realitatea și regulamentul”.

Mai mult, Camelia Voinea aștepta „din partea publicațiilor să rectifice această greşeală de comunicare și să își ceară scuze”.

Mesajul Cameliei Voinea. Mesajul Cameliei Voinea.
Mesajul Cameliei Voinea.

Anca Grigoraș: „Din păcate, s-a făcut contestație”

GOLAZO.ro a luat legătura cu una dintre cele mai bune arbitre internaționale, fosta gimnastă Anca Grigoraș, pentru a lămuri lucrurile.

Anca Grigoraș a fost și președintă a Comitetului Tehnic Feminin (WTC) al Federației Europene de Gimnastică. A fost aleasă pentru prima dată în funcția de președintă a Comitetului Tehnic Feminin în 2017. Ulterior, a fost realeasă în această funcție prestigioasă până în noiembrie 2025.

Bună ziua, doamna Grigoraș! Să lămurim acest aspect tehnic, care pentru unii e o enigmă. Fetele din Rusia au concurat sub egida „World Gymnastics 2” la aceste Europene. Li s-a aplicat și lor regula cu maximum două fete într-o finală, chiar dacă erau trei în primele opt din clasamentul final?

Sigur că da. Toate regulile stau în picioare. În afara faptului că în loc să scrie pe ele Rusia scrie „World Gymnastics 2”, sau „World Gymnastics 1” în cazul Belarus, absolut toate celelalte reguli sunt valabile, nu se schimbă absolut nimic. Deci numai două fete din fiecare țară puteau lua startul în finală, indiferent de numărul lor în primele opt în calificări.

Vă întreb pentru că a existat o controversă vizavi de calificarea Sabrinei la bârnă. Gimnasta noastră era pe locul 9 și ar fi intrat în finală datorită regulii. Dar s-a făcut o contestație, nota a scăzut și s-a pierdut tot.

Da, doar primele două reprezentante ale unei țări sunt luate în calcul pentru finală, iar Sabrina ar fi fost pe locul opt, pentru că una dintre fetele din Rusia nu ar fi avut dreptul să participe în finală. Din păcate, s-a făcut acea contestație. Antrenorii noștri sunt foarte bine instruiți de mine, și nu numai, că aceste contestații trebuie făcute cu mare atenție. Există riscul ca nota să rămână la fel, să crească dacă ai fost sigur depunctat, dar este foarte posibil și să scadă.

300 de euro
costă o contestație la Europenele de gimnastică. Dacă arbitrii îți dau câștig de cauză, contestația nu se plătește.

Dar a fost corect depunctată Sabrina?

Eu am văzut exact tot ce s-a depunctat și este foarte corect, nu este niciun dubiu! Odată ce te duci înapoi la video, se ia exercițiul de la capăt, se reanalizează tot, și din păcate asta s-a întâmplat.

Anca Grigoraș: „O poveste din puțul gândirii”

Camelia Voinea a postat un mesaj pe Facebook în care susține că a făcut contestație pentru că știa că rusoaicele concurează sub steag neutru și nu se aplică regula cu doar două finaliste din aceeași țară, iar clasamentul rămânea neschimbat, cu Sabrina pe locul 9.

Nu știe! Deci, la momentul la care a scris ce a scris, ea nu știa regulamentul. Nu au cum să intre trei dintr-o echipă în finală. De unde invenția asta?!

Camelia Voinea este foarte focusată pe performanță, pe dificultatea exercițiilor, pe copil. Are, de obicei, oameni în jur care o sfătuiesc, dar se pare că aici nu a fost posibil. Totuși, trebuia să fi învățat mai bine după lecția dură primită anterior la Paris. Trebuia să fie mult mai atentă! Anca Grigoraș

România, pentru prima dată din 1973, nu a avut nicio reprezentantă într-o finală a Campionatelor Europene. Am luat un aur la junioare, prin Aniela Tudor, la sărituri. Putem privi spre viitor cu optimism?

Absolut! Știam că dacă Aniela stă în picioare la cele două sărituri va fi pe podium, iar din fericire a luat aurul, o performanță uriașă! Avem și o generație de junioare foarte frumoase și extrem de promițătoare care vor face pasul de anul viitor. Trebuie doar să facem mai mult și mai bine. Să muncim mai temeinic.

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