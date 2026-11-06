Acuzații grave în șahul românesc Șeful unei Asociații Județene, trimis în judecată pentru viol și agresiune sexuală asupra unei sportive de 13 ani
Șeful Asociației Județene de Șah Prahova a fost trimis în judecată sub acuzația de agresiune sexuală și viol asupra unei sportive minore
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Acuzații grave în șahul românesc Șeful unei Asociații Județene, trimis în judecată pentru viol și agresiune sexuală asupra unei sportive de 13 ani

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 13:32
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 13:39
  • Caz grav în șahului românesc. Constantin Țurlea (43 de ani), președintele Asociației Județene de Șah Prahova, a fost trimis în judecată sub acuzația de agresiune sexuală și viol asupra unei sportive minore.
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Totul ar fi început la un concurs de șah organizat la Predeal, în august 2013. O fată de numai 12 ani ar fi fost agresată sexual de președintele Asociației Județene de Șah Prahova, Constantin Țurlea, potrivit acuzațiilor procurorilor.

Un an mai târziu, la un alt concurs, de această dată pe litoral, bărbatul ar fi violat-o, susțin anchetatorii.

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Constantin Țurlea, trimis în judecată pentru viol și agresiune sexuală asupra unei sportive minore

Cele două episoade sunt prezentate în rechizitoriul prin care Constantin Țurlea a fost trimis în judecată.

Procesul pe fond a început pe 6 octombrie 2026, la Judecătoria Ploiești, și a fost amânat de două ori. Următorul termen este programat pe 20 noiembrie.

Acuzațiile: două episoade, la distanță de un an

Potrivit documentelor din dosar, procurorii au reținut două fapte distincte, petrecute în timpul unor concursuri de șah.

  • Prima faptă ar fi avut loc în august 2013, la un concurs organizat în stațiunea Predeal. Potrivit rechizitoriului, Constantin Țurlea ar fi atins-o pe fată, care avea atunci 12 ani, în zona feselor, în sala de joc, profitând de lipsa maturității intelectuale a victimei și de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima un consimțământ valabil din cauza vârstei fragede.
  • A doua acuzație vizează un episod din iunie 2014, petrecut la un concurs organizat în stațiunea Jupiter. Procurorii susțin că inculpatul ar fi întreținut atunci un raport sexual cu aceeași persoană, care avea 13 ani.

Pentru primul episod, încadrarea juridică reținută este cea de agresiune sexuală, iar pentru al doilea, cea de viol.

Constantin Țurlea Constantin Țurlea
Constantin Țurlea

Ancheta penală a început în 2021

Ancheta a început în 2021, iar încadrarea juridică a fost modificată pe parcurs. O ordonanță din 26 iulie 2021 a schimbat încadrarea inițială din act sexual cu un minor în viol.

Ulterior, la 4 octombrie 2024, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale și au reținut agresiune sexuală pentru episodul din august 2013 și viol pentru cel din iunie 2014.

Acțiunea penală a fost pusă în mișcare la 7 noiembrie 2024. Rechizitoriul a fost emis la 14 august 2025.

Ce au reținut experții

În motivarea deciziei, Tribunalul Prahova face referire la două rapoarte de specialitate: o expertiză psihologică din 11 iunie 2021 și una medico-legală psihiatrică din 5 iulie 2021.

Potrivit instanței, acestea au reținut că fata nu avea discernământul necesar pentru a-și exprima un consimțământ valabil la un act sexual.

Judecătorii au subliniat că, la momentul celor două episoade, minora avea 12, respectiv 13 ani, iar atitudinea unui copil de această vârstă nu poate înlătura caracterul penal al faptelor reținute în sarcina unui adult.

În timpul anchetei au fost audiați mai mulți martori, iar rechizitoriul indică și declarația persoanei vătămate, rapoartele de specialitate, procese-verbale de redare a unor convorbiri și alte acte de urmărire penală.

Țurlea a contestat probele și credibilitatea acuzațiilor

Constantin Țurlea a cerut în camera preliminară înlăturarea unor probe și a susținut că ancheta i-ar fi restrâns dreptul la apărare.

Apărătorii săi au reclamat că nu au avut acces la toate înregistrările electronice care au stat la baza transcrierii unor convorbiri și au susținut că unele discuții dintre inculpat și persoana vătămată au fost prezentate trunchiat.

Țurlea a invocat mesaje și conversații despre care a spus că ar demonstra că fata insista să păstreze legătura cu el. A solicitat depunerea unor materiale electronice și a unei planșe fotografice, însă Tribunalul a respins cererile.

Judecătorii au arătat că fidelitatea înregistrărilor și valoarea lor probatorie vor putea fi analizate în timpul procesului.

Constantin Țurlea: simplele atingeri nu pot fi considerate „act sexual”

În privința mesajelor și fotografiilor, au subliniat că atitudinea minorei nu înlătură caracterul penal al faptelor, având în vedere vârsta acesteia, și au atras atenția asupra riscului de victimizare secundară.

Apărarea lui oficialului Constantin Țurlea a mai susținut că simplele atingeri nu pot constitui „act sexual” și a contestat încadrarea juridică a faptelor din 2013. Tribunalul a considerat că aceste argumente țin de fondul cauzei și vor fi analizate în timpul judecății.

GOLAZO.ro i-a solicitat un punct de vedere lui Constantin Țurlea în legătură cu acuzațiile care i se aduc, însă, până la publicarea acestui articol, nu a primit un răspuns.

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