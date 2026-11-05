„Era normal să aibă o funcție” Victor Angelescu explică numirea de la Rapid + Ce spune despre conflictul cu Săpunaru +62 foto
Victor Angelescu (FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu)
Superliga

„Era normal să aibă o funcție” Victor Angelescu explică numirea de la Rapid + Ce spune despre conflictul cu Săpunaru

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 20:59
  • Victor Angelescu (42 de ani), președintele și acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre ultimele evenimente de la club, după victoria cu Csikszereda, scor 2-0.
  • Oficialul giuleștenilor a explicat de ce Robert Niță (49 de ani) a fost numit în Consiliul de Administrație al clubului.
  • De asemenea, a comentat conflictul dintre acesta și Cristi Săpunaru (42 de ani).
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Rapid ocupă locul 3 în Superliga, cu 30 de puncte după 14 etape, la trei puncte de liderul Dinamo și la două de Universitatea Craiova.

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Victor Angelescu explică numirea lui Robert Niță în conducerea Rapidului

Robert Niță (49 de ani), fost atacant al Rapidului și apropiat al familiei Șucu, a fost cooptat în Consiliul de Administrație al clubului, alături de Dan Șucu și Victor Angelescu.

„Am anunțat că este membru. Numirea a fost făcută cu 10 zile înainte de acest meci, doar că nu apăruse public. Anterior, membru era juristul clubului, Marian Mihali, și am decis să-l punem pe Robert Niță.

Clubul are de mai mult timp un Consiliu de Administrație format din trei membri: președinte, vicepreședinte și membru. Tot ce iese din sfera unui buget aprobat, pe absolut orice palier, este discutat. Avem ședințe o dată la două săptămâni, pe diferite paliere, și participă toți membrii.

Niță este un apropiat al clubului de mai mult timp. Cred că era normal să aibă și o funcție în club, pentru că ne poate ajuta. S-a creat și foarte multă polemică din cauza faptului că nu avea o funcție la Rapid”, a explicat Angelescu, la Digi Sport.

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Victor Angelescu, despre conflictul dintre Robert Niță și Cristi Săpunaru

Înainte ca Robert Niță să fie numit în conducerea Rapidului, fostul atacant a fost implicat într-un conflict cu Cristi Săpunaru.

Disputa a început după înfrângerea giuleștenilor cu FCSB, scor 1-4. Săpunaru l-a criticat pe Daniel Pancu pentru declarațiile făcute înaintea derby-ului, iar Niță i-a luat apărarea antrenorului.

Cei doi foști fotbaliști au continuat schimbul de replici pe rețelele sociale, iar Săpunaru l-a atacat dur pe Niță și într-o intervenție la Digi Sport.

„Să nu-l mănânce pe băiatul ăsta în funduleț, că s-ar putea să vă arăt eu cine e. Poate el să vorbească în fața mea?

Când o să muncească și o să facă ceva pentru care să fie apreciat în fotbal, atunci să vorbească cu mine. Eu am pus o singură poză și cu asta am răspuns la tot ce era de răspuns”, a declarat Săpunaru.

Nu aș vrea să intru în polemica dintre cei doi. Așa cum am zis, Robert Niță este un apropiat al clubului, era normal să îi ia apărarea lui Daniel Pancu. Cred că este o chestie de interpretare. Nu știu dacă pozițiile erau atât de diferite. Cred că se cunosc ei doi mai bine decât aș putea eu să comentez relațiile a doi fotbaliști ai Rapidului Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapidului

Victor Angelescu, despre Dinamo: „Nu a realizat ceva ce nu am realizat noi”

Victor Angelescu a vorbit și despre parcursul lui Dinamo, care traversează o perioadă bună și ocupă primul loc în campionat, cu 33 de puncte după 14 etape, trei peste Rapid.

„Până acum, Dinamo nu a realizat ceva ce nu am realizat și noi. Noi am fost de foarte multe ori și pe locul 1, și pe locul 2 în play-off și am terminat pe 5 sau pe 6.

Noi ne-am învățat lecția și trebuie să vedem ce se întâmplă la final, după ce se termină play-off-ul. Important este când ajungi în play-off”, a spus Angelescu.

Eu cred că Dinamo are un buget total comparabil cu Rapidul, din toate punctele de vedere. Probabil că există niște diferențe, dar mici. Au un buget foarte bun. Sunt pe un trend ascendent, pentru că, față de sezonul trecut, când n-au intrat în cupele europene, acum sunt pe locul 1 și cred că pentru suporteri nu poate fi decât de bun augur. Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapidului

Rapid ar putea juca pe Arena Națională în cupele europene

Rapid își propune să obțină calificarea în competițiile europene, iar conducerea clubului ia în calcul posibilitatea ca anumite partide să fie disputate pe Arena Națională.

„O să vedem la momentul respectiv, dar cred că, dacă o să avem meciuri foarte importante, cererea ar fi foarte mare și probabil am lua decizia ca anumite meciuri să le jucăm pe Arena Națională, pentru că Rapid are mult mai mult de 14.000 de suporteri.

Dacă am fi avut un stadion similar cu Ghencea sau alte stadioane mai mari, probabil am fi ales să jucăm de fiecare dată în Giulești.

Cu FCSB, de fiecare dată când am putut, am făcut reciprocitate și am jucat pe Arena Națională. Au venit 8.000 de rapidiști la ultimul meci. Vor să vină mai mult de 14.000 de rapidiști.

Deciziile le-am luat împreună cu liderii galeriei. Știu și ei aceste lucruri și au dorit să participe în număr cât mai mare la derby”, a explicat Angelescu.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (62 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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