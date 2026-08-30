Eliminat după trei minute! FOTO. Meci de coșmar pentru atacantul Borussiei » Gest șocant la ieșirea de pe gazon: „E mai grav decât faultul” +5 foto
Foto: captură X/@unserfussball. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

Eliminat după trei minute! FOTO. Meci de coșmar pentru atacantul Borussiei » Gest șocant la ieșirea de pe gazon: „E mai grav decât faultul”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 13:42
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 13:47
  • Borussia Dortmund - Hamburg 2-0. Samuele Inacio (18 ani), atacantul gazdelor, a fost eliminat la doar trei minute după ce a fost introdus pe teren.
  • În drum spre vestiare, italianul a recurs la un gest șocant. Ce au declarat antrenorul Niko Kovac (54 de ani), dar și fostul internațional german Lothar Matthaus (65 de ani), mai jos.
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Borussia Dortmund a început cu dreptul noul sezon din Bundesliga, reușind s-o învingă pe Hamburg în prima etapă.

Meciul de sâmbătă a fost umbrit de eliminarea lui Inacio din minutul 77 și de gestul pe care atacantul l-a făcut în drumul spre vestiare.

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FOTO. Samuele Inacio, eliminat după trei minute de la apariția pe teren. A lovit cu o sticlă sigla Borussiei!

În minutul 74, la scorul de 2-0 pentru Borussia Dortmund, Samuele Inacio a fost introdus pe teren în locul lui Konstantinos Karetsas. Tânărul atacant nu a apucat să-și pună amprenta asupra jocului.

Trei minute de la apariția sa pe gazon, Inacio a fost eliminat după o intrare cu talpa asupra lui Albert Gronbaek, în zona gleznei.

Fotbalistul celor de la Hamburg s-a prăbușit pe teren și a acuzat dureri mari, iar arbitrul Felix Zwayer i-a arătat direct cartonașul roșu italianului.

Eliminarea lui Samuele Inacio în Borussia Dortmund - Hamburg. Foto: X/@GoalsXtra
Eliminarea lui Samuele Inacio în Borussia Dortmund - Hamburg. Foto: X/@GoalsXtra

Galerie foto (5 imagini)

Eliminarea lui Samuele Inacio în Borussia Dortmund - Hamburg. Foto: X/@GoalsXtra Gestul șocant al lui Samuele Inacio după ce a fost eliminat. Foto: captură X/@unserfussball Gestul șocant al lui Samuele Inacio după ce a fost eliminat. Foto: captură X/@unserfussball Gestul șocant al lui Samuele Inacio după ce a fost eliminat. Foto: captură X/@unserfussball Gestul șocant al lui Samuele Inacio după ce a fost eliminat. Foto: captură X/@unserfussball
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Aflat la a doua prezență pentru Borussia în acest sezon, Samuele Inacio a recurs la un gest șocant în drum spre vestiare.

Italianul a aruncat mai întâi o sticlă de apă pe jos, a ridicat-o și a aruncat-o din nou într-un perete, unde era afișată sigla clubului german.

Gestul șocant al lui Samuele Inacio după ce a fost eliminat. Foto: captură X/@unserfussball
Gestul șocant al lui Samuele Inacio după ce a fost eliminat. Foto: captură X/@unserfussball

Galerie foto (5 imagini)

Eliminarea lui Samuele Inacio în Borussia Dortmund - Hamburg. Foto: X/@GoalsXtra Gestul șocant al lui Samuele Inacio după ce a fost eliminat. Foto: captură X/@unserfussball Gestul șocant al lui Samuele Inacio după ce a fost eliminat. Foto: captură X/@unserfussball Gestul șocant al lui Samuele Inacio după ce a fost eliminat. Foto: captură X/@unserfussball Gestul șocant al lui Samuele Inacio după ce a fost eliminat. Foto: captură X/@unserfussball
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Lothar Matthaus: „Mi se pare și mai grav decât faultul”

Fostul internațional german Lothar Matthaus a comentat gestul lui Inacio, pe care îl consideră mult mai grav decât faultul asupra lui Gronbaek.

Mi se pare și mai grav decât faultul. Până la urmă, este emblema clubului, iar asta nu este în regulă”, a spus Matthaus, conform goal.com.

Waldemar Anton, căpitanul Borussiei Dortmund, i-a luat apărarea lui Inacio, susținând că a recurs la acel gest din cauza frustrării.

„Arată rău, dar cred că sunt pur și simplu frustrările care ies la iveală în acel moment. Și prefer să am un asemenea jucător, care este atât de supărat încât ajunge să facă un astfel de gest, decât unul care intră zâmbind în vestiar”, a spus fundașul.

15 milioane de euro
este cota de piață a lui Samuele Inacio, conform Transfermarkt

Și antrenorul Niko Kovac a sărit în apărarea elevului său, despre care spune că l-a găsit plângând în vestiar după meci.

„A avut o intrare întârziată, dar nu trebuie neapărat să primească roșu pentru asta. Îl lovește, se poate acorda cartonașul. Tocmai am intrat în vestiar. Băiatul stătea acolo și plângea.

Vă puteți imagina cum se simțea. Primul cartonaș roșu aici, ca jucător de Bundesliga, chiar pe acest stadion. Cu siguranță nu a ajutat echipa. Vă puteți imagina ce îi trece prin minte unui tânăr jucător într-un asemenea moment”, a spus Kovac.

Viața merge înainte. Nu a făcut-o intenționat. Trebuie să învețe din această experiență. Asta ne dorim. Băiatul este foarte implicat emoțional. Niko Kovac, antrenor Borussia Dortmund

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