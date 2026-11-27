Dr. Mircea Onaca, șeful secției Urologie de la Ponderas Academic Hospital București, demontează mituri legate de prostată

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SănătosAcasă este un proiect de interviuri video scurte, realizat de GOLAZO.ro în parteneriat cu Rețeaua de Sănătate Regina Maria, care își propune să informeze bărbații activi – în special fanii sportului – despre cele mai frecvente probleme de sănătate cu care se confruntă și despre cum pot fi prevenite sau tratate corect.

Jurnalista Adriana Nedelea va sta față în față cu medici pentru a demonta mituri, a explica simptome ignorate prea des de bărbați și a oferi soluții concrete, de la prevenție inteligentă până la tratament personalizat.

De ce spunem că aproape orice bărbat va avea, la un moment dat, o problemă legată de prostată? E sau nu adevărat? Ce înseamnă un consult urologic de rutină? Și ce rol au fumatul și greutatea în sănătatea prostatei? Răspunsurile chiar acum, de la dr. Mircea Onaca.

Domnule doctor, care sunt primele simptome care ar trebui să-i trimită pe bărbați la medicul urolog?

Oamenii încep să urineze mai mult noaptea, cu un jet scăzut, eventual usturimi la urinare și, bineînțeles, simptome majore cum ar fi sângerări la urinare. În decursul timpului pot apărea infecții, asta înseamnă o bacterie în căile urinare, deci toate acestea ar trebui să conducă la o examinare la medicul specialist urolog.

Ce este prostata? Ce rol are prostata pentru cei care nu știu?

O întrebare foarte bună, pentru că nici noi nu știm 100%, dar lichidul prostatic, practic, reprezintă 90% din lichidul seminal. Zece la sută vine din testicul, 90% din prostată. Există factori energizanți în prostată, fructoză, care se pare că contribuie la motilitatea mai bună a spermatozoizilor, în drumul lor către fecundarea celulei ovulului.

Se spune că orice bărbat o să aibă, la un moment dat, o problemă legată de prostată. E adevărat?

Se poate întâmpla, bineînțeles, ca prostata să crească. De ce? Pentru că înaintăm în vârstă, speranța de viață a crescut, iar prostata se află sub influența factorilor hormonali. Ea crește sub influența testosteronului, deci, cu vârsta devine din ce în ce mai voluminoasă și asta înseamnă că poate conduce la simptome urinare. Nu orice prostată mare dă simptome urinare, iar simptomele

urinare, din cauza unei prostate mărite, intră în cadrul acelei afecțiuni numită hiperplazie de prostată. Nu are de-a face cu cancerul. Cancerul, pe de altă parte, de cele mai multe ori nu dă simptome urinare.

De la ce vârstă ați recomanda unui bărbat să vină la un control urologic de rutină, chiar dacă nu are simptome? Să vină preventiv.

În general, se recomandă vârsta de peste 50 de ani, deci de la 50 de ani în sus, cu excepția familiilor care prezintă cancere de prostată. Controalele nu ar trebui să fie neapărat invazive, mă refer la examen de sânge sau ecografie sau combinația acestora. Bineînțeles că se poate completa și cu examenul fizic la nevoie.

Ce include consultul acesta și dacă doare consultul? Pentru că sunt bărbați care probabil încă sunt reticenți să vină la control.

Vă dați seama, marele dezavantaj, dar și avantaj al acestei examinări este că prostata se află cumva intern, pe diafragma pelvină. Și avantajul este că se poate examina destul de facil, tușeul rectal. Pacientul nu simte absolut nimic, este tratat cu respect, individual, bineînțeles, și i se explică de ce se face această examinare, de ce este importantă. Dar nu este singurul pilon al diagnosticului.

Cum vă spuneam, vorbim despre PSA, examenul fizic, ecografia și RMN-ul. Sunt cei patru piloni pe care ne bazăm când punem diagnosticul respectiv.

Îi vedeți reticenți pe bărbați în cabinetul dumneavoastră, poate rușinați, jenați de acest control urologic?

Cred că sunt niște idei preconcepute, e adevărat, mai ales la bărbații tineri. Cei care au deja simptome sunt fericiți că ajung la noi și că pot fi examinați, tratați și sperăm să fie vindecați. La alți bărbați, într-adevăr, se remarcă o reticență. Sunt informațiile greșite care se propagă în media, poate experiențe neplăcute ale prietenilor, cunoștințelor, rudelor, dar nu ar trebui să se teamă de această investigație, în niciun fel.

Se vorbește mult și despre analiza PSA. Ce relevanță are ea? Ce înseamnă o valoare crescută, înseamnă automat cancer acea valoare crescută?

PSA-ul nu este altceva decât o proteină, și mai specific o glicoproteină care se află în spermă, în lichidul prostatic, care este o componentă a spermei, și volumul prostatic, de exemplu, și vârsta coroborează cu o anumită valoare de PSA. Și atunci s-au stabilit niște intervale de normalitate, care în momentul în care sunt depășite trebuie să conducă la un pas în plus în direcția unui diagnostic sau excluderea unei boli. Deci, PSA-ul este important, dar nu este singura manieră de a diagnostica sau a exclude o afecțiune prostatică. Sunt și pacienți cu PSA-uri foarte ridicate care nu au niciun fel de problemă.

Cât de frecvent este cancerul de prostată în România?

Vedeți că frecvența, incidența cancerului de prostată depinde foarte mult de raportarea la nivelul sistemului medical și acolo nu pot să-mi dau cu părerea cât de relevantă este sau nu. Știu că sunt diferențe în raportare. Din datele pe care le-am văzut recent, incidența este de 10.000 de cazuri pe an, conform Eurostat, în 2023, deci o incidență destul de mare.



Să zicem o țară cum ar fi Olanda, care are tot cam 16-17 milioane de locuitori în momentul de față, are o incidență asemănătoare. Când ne uităm la mortalitate, mortalitatea în România este 10% raportată, care este cam dublu față de țările vestice, unde se situează în jur de 4% până la 6%. Deci mortalitatea pare a fi mai ridicată la noi decât în alte țări, din păcate.

Ce înseamnă, domnule doctor, un diagnostic timpuriu care îi dă pacientului șanse de supraviețuire, de recuperare totală?

Vedem cu regularitate că oamenii vin la medic cu acest examen de PSA, care este un important prim pas. De multe ori sunt îndemnați să meargă de către membrii de familie, mai tineri. Mă impresionează faptul că fiii și fiicele își trimit tații la medic, la analize de laborator. În principiu, cu cât vin mai repede, cu atât este boala mai incipientă și se tratează mai bine.



Acum, nu orice cancer de prostată ar trebui tratat în principiu. Sunt forme care țin de vârstă, forme care se dezvoltă în prostată inerent vârstei. La 80 de ani, riscul de a avea un cancer de prostată este cam de 80%. Dar știm și, de asemenea, că formele sunt inofensive și dacă sunt lăsate neatinse, netratate, nu vor duce neapărat la probleme.



Este adevărat că, din ce în ce mai mult par a apărea cancere agresive și la oameni tineri care au trecut de 40 de ani și nu au trecut de 50. Acele forme sunt mai agresive, de multe ori au de-a face și cu modificări genetice, niște gene specifice care într-un fel sau altul suferă mutații, iar aceste gene se întâlnesc și în cancerul

de sân.

Contribuie și un stil de viață nesănătos când vorbim de pacienți tineri?

Este într-adevăr cunoscut că în orice caz fumatul crește riscul de a căpăta orice cancer; în principiu, sigur și cancerul de prostată, deci nu numai de plămâni. Apoi

s-a făcut o corelație între cancerul de prostată și obezitate, o corelație foarte puternică. Un nivel crescut de testosteron poate duce uneori, în anumite

sindroame, la un cancer de prostată.

Cum afectează problemele de prostată viața sexuală?

Cu vârsta, așa cum vă spuneam, volumul prostatei crește oricum și la mulți pacienți, poate nu neapărat la majoritatea, duce la modificări urinare, simptome

urinare. Acestea merg mână-n mână și cu simptomele sexuale.



Modificarea vieții sexuale nu este neapărat un efect al măririi prostatei sau modificărilor de prostată

care apar cu vârsta. Ele sunt de multe ori un efect al degradării, al modificărilor în vasele sanguine care au de a face cu îmbătrânirea vaselor, cu degenerarea lor, cu hipertensiunea, cu medicamentele poate pe care le iau pentru diverse boli, cum ar fi diabetul și așa mai departe.

Statul pe scaun sau efortul intens, sau bicicleta, plimbatul frecvent cu bicicleta, e adevărat că afectează prostata?

Aș încadra-o în categoria fabule, mituri. Asta nu duce la o tulburare, gen tumoră de prostată, dar poate duce la o congestie de prostată, deci o acumulare de sânge, un edem, și poate să ducă la niște tulburări într-adevăr de urinare, de jet mai slab, jet întrerupt, poate usturimi sau durere la urinat.

Interviu cu dr. Mircea Onaca, șef Urologie la Ponderas Academic Hospital București

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