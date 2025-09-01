Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Cele mai controversate faze din CFR - FCSB au fost analizate de un arbitru spaniol FOTO Capturi video Prima Sport 1
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 12:55
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 13:32
  • Alfonso Perez Burrull, 59 de ani, a vizionat patru momente controversate din partida CFR Cluj – FCSB.
  • În exclusivitate pentru GOLAZO.ro, fostul arbitru spaniol cu peste 200 de meciuri conduse în La Liga a spus dacă deciziile lui Sebastian Colțescu, centralul meciului, și Ovidiu Hațegan, arbitru VAR, au fost corecte.

Partida CFR Cluj - FCSB, scor 2-2, a generat numeroase polemici. Arbitrul Sebastian Colțescu a avut un meci greu, cu numeroase faze litigioase. Însă o mare parte din responsabilitate i-a revenit și lui Ovidu Hațegan, arbitrul VAR.

GOLAZO.ro a ales patru dintre aceste faze, cele mai importante, și le-a trimis spre analiză unuia dintre cei mai buni arbitri din La Liga anilor 2000, Alfonso Perez Burrull. Spaniolul e unul dintre puținii „centrali” care i-au arbitrat în cinci „El Clasico” pe Messi și pe Cristiano Ronaldo.

Henț la Kresic?

În minutul 40 al partidei din Gruia, FCSB a reclamat un penalty după ce mingea reluată spre poartă de Tănase a întâlnit mâna lui Kresic. Atacantul a reclamat penalty, iar Sebastian Colțescu, în urma consultării VAR, l-a și acordat. Același Tănase a transformat lovitura de la 11 metri, iar scorul devenea 1-1. A fost corect acordat penalty-ul?

Penalty Kresic în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2 Penalty Kresic în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2
Penalty Kresic în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2

Ce spune expertul Perez Burrull:

„VAR-ul a făcut foarte bine că a intervenit. E o infracțiune clară, asta dacă vezi faza cu încetinitorul. În viteza jocului e greu pentru arbitrul din teren să observe faptul că mingea lovește mâna apărătorului. Acesta din urmă nu încearcă să lovească mingea cu capul, iar faptul că mișcarea mâinii sale interferează cu șutul atacantului, nu poate fi considerată o acțiune neintenționată.

Dacă fundașul voia să sară la cap pentru a lovi mingea, dar nu ajungea la ea, iar atacantul dădea primul cu capul și balonul întâlnea mâna apărătorului, atunci puteam vorbi de o acțiune neintenționată. Dar, repet, fundașul nu vrea decât să se interpună, cu tot corpul, între mingea lovită de atacant și poartă. Penalty clar, decizie bună”.

224
de partide a arbitrat Perez Burrull în La Liga

Mihai Popescu trebuia eliminat?

Unul dintre atacanții CFR-ului scapă spre poarta lui Târnovanu, Mihai Popescu îl faultează în poziție de ultim apărător, dar arbitrul Colțescu lasă jocul să continue. Mingea ajunge la Șfaiț, acesta trage, Târnovanu respinge, iar Emerllahu sare mai mult decât Toma și marchează golul doi al clujenilor.

Se impunea al doilea cartonaș galben, și, implicit, eliminarea lui Mihai Popescu pentru faultul din faza premergătoare golului?

Fault Mihai Popescu în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2 Fault Mihai Popescu în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2
Fault Mihai Popescu în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2

Ce spune expertul Perez Burrull:

„Apărătorul nu a oprit un atac promițător, pentru că acesta a continuat și s-a încheiat cu gol. Și nu există fază care se termină cu gol la care să se acorde și cartonaș galben pentru un fault premergător marcării. Mai ales dacă arbitrul lasă jocul să continue în ideea unui avantaj pentru echipa aflată în atac.

Iar dacă ar fi fost și al doilea cartonaș galben, deci eliminare, iar arbitrul ar fi trebuit să știe asta, atunci cu atât mai puțin. E vorba de proporționalitate.

Dacă era un fault grav, dur, care ar fi pus în pericol integritatea atacantului, atunci da, arbitrul ar fi trebuit să revină și să acorde direct cartonașul roșu. Nu se impunea cartonaș galben, decizie bună”.

Alibec, faultat în careu?

O altă fază incriminată de FCSB l-a avut protagonist pe Dennis Alibec. Jucătorul campioanei a preluat un balon în interiorul careului, după un corner bătut la poarta CFR-ului, dar Matei Ilie l-a tras de tricou.

Fotbaliștii antrenați de Charalambous au protestat vehement, dar arbitrul Colțescu, după ce s-a sfătuit cu Ovidiu Hațegan din camera VAR, a decis neacordarea loviturii de la 11 metri.

Posibil penalty la Alibec în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2 Posibil penalty la Alibec în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2
Posibil penalty la Alibec în CFR Cluj - FCSB, scor 2-2

Ce spune expertul Perez Burrull:

„E o fază foarte dificilă. Știu că primul gând al iubitorilor de fotbal e: «l-a ținut de tricou, deci e 11 metri». Și se poate acorda. Dar trebuie evaluat dacă priza fundașului e suficient de puternică încât să-l determine pe atacant să nu poată șuta la poartă. Ceea ce eu nu cred că e. Ar fi fost clar dacă atacantul încerca să se întoarcă cu fața la poartă și să tragă. E foarte greu de evaluat de arbitru.

Regulamentul se referă la «a ține de tricou», nu la «a trage de tricou». E o distincție fină, dar e. Fundașul își asumă un risc foarte mare. VAR-ul poate interveni ca să-i comunice arbitrului că a fost o tragere de tricou, dar dacă acesta a văzut-o și nu i s-a părut infracțiune, atunci e decizia sa.

Eu cred că atacantul a ales să se oprească prea repede din acțiune și de aici hotărârea arbitrului. Dar e o fază extrem de delicată, pe «muchie de cuțit»”.

Dennis Alibec a fost tras de tricou. Trebuia dictat penalty?

Da %
Nu %

Penalty făcut de Păun?

În minutul 82, la scorul de 2-1 pentru CFR, s-a petrecut o nouă fază controversată. Șut trage de la 19 metri, mingea îl lovește în mână pe Păun, iar apoi trece pe lângă poarta clujenilor.

Sebastian Colțescu nu a fluierat corner pentru bucureșteni, spre disperarea jucătorilor campioanei. Dar au existat circumstanțe de penalty?

Posibil penalty la Păun in CFR Cluj - FCSB, scor 2-2 Posibil penalty la Păun in CFR Cluj - FCSB, scor 2-2
Posibil penalty la Păun in CFR Cluj - FCSB, scor 2-2

Ce spune expertul Perez Burrull:

„Nu înțeleg de ce nu a mai intervenit VAR-ul aici. E un penalty foarte clar. E adevărat că e tot o fază foarte rapidă, precum cea de la hențul din careul echipei în echipament vișiniu, și era greu de văzut pentru arbitru. Deși, sincer să fiu, are o poziție bună în teren. Însă VAR-ul putea să-i atragă atenția din nou.

Brațul apărătorului ocupă fix spațiul pe care urma să vină mingea. Nu e într-o poziție naturală, ci, din contră, se «deschide» pentru a mări suprafața corpului. E o fază clasică din regulament la rubrica «henț».

Comparați acțiunea fundașului cu cea a coechipierului său din spate, care-și trage deja mâinile cât mai aproape de corp. Asta pentru a se feri de un posibil penalty, așa cum fac acum majoritatea fundașilor. Deci e penalty clar, decizie greșită”.

