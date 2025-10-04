Colțescu refuză pensionarea! Centralul a făcut cerere să arbitreze inclusiv în 2026, când va împlini 49 de ani

Sebastian Colțescu a primit derogare pentru a mai apărea la centru până la finalul acestui an

El i-a trimis lui Vassaras o solicitare de a arbitra și în partea a doua a sezonului 2025-2026

Cel mai vechi arbitru de centru din lotul actual al Ligii 1 nu se împacă ușor cu ideea că trebuie să renunțe la a mai conduce meciuri.

Sebastian Colțescu vrea să arbitreze în continuare

Sebastian Colțescu, care a împlinit în luna mai 48 de ani, a primit în urmă cu câteva sezoane un răspuns pozitiv la cererea lui de a continua să oficieze și dincolo de 45 de ani. Conform derogării, data limită până la care mai poate oficia pe teren e 31 decembrie 2025.

Colțescu vrea însă să continue. A făcut recent o nouă solicitare: să primească dreptul să arbitreze și în a doua parte a acestui sezon, adică până la final de luna mai 2026. Moment la care va avea deja 49 de ani împliniți.

2003 e anul în care Colțescu a debutat în Liga 1 ca arbitru de centru, la meciul Oțelul - Gloria Bistrița

Deocamdată, șeful CCA, Kyros Vassaras, nu i-a dat nici un răspuns. Dacă va va fi unul negativ, atunci Colțescu va mai oficia la centru mai puțin de 3 luni, după care va putea continua doar în camera VAR, ca arbitru video.

Dacă răspunsul va fi pozitiv, atunci Colțescu va încheia la centru și acest sezon, ceea ce înseamnă că în vara viitoare va împlini fix 30 de ani de când a intrat în arbitraj, anul 1996.

Colțescu, primul arbitru cu 400 de meciuri în Liga 1

La începutul acestui an, Colțescu a atins o performanță pe care nici un alt central român nu a obținut-o. Să ajungă la 400 de meciuri arbitrate pe prima scenă. În momentul de față, ierarhia arată astfel:

Sebastian Colțescu - 411 meciuri

Alexandru Tudor - 381

Istvan Kovacs - 369

Cristian Balaj - 341

Ovidiu Hațegan - 308

Patru meciuri și o suspendare în acest sezon

În campionatul actual, Colțescu a fost delegat la centru la doar 4 partide. Cel mai important a fost derby-ul CFR-FCSB 2-2, în care a comis erori multe și grave: nu a acordat două penalty-uri oaspeților și nu l-a eliminat pe Mihai Popescu. A fost suspendat două etape după acel meci.

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB 2-2. Momentul în care Aly Abeid l-a pălmuit pe Adrian Șut

