„Nu e nici al meu, dar nici plecat” FC Botoșani își vinde vedeta după meciul cu FCSB. Câți bani primește + dorința lui Iftime
Sebastian Mailat/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Nu e nici al meu, dar nici plecat” FC Botoșani își vinde vedeta după meciul cu FCSB. Câți bani primește + dorința lui Iftime

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 17:45
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 18:07
  • Sebastian Mailat (28 de ani), extrema stângă a celor de la FC Botoșani, ar putea părăsi echipa după meciul cu FCSB.
  • FCSB - FC Botoșani se joacă luni, de la ora 21:30, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a dezvăluit că a ajuns la o înțelegere pentru transferul jucătorului. Mai trebuie doar ca și acesta să-și dea acordul.

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Valeriu Iftime, despre Sebastian Mailat: „Nu e concentrat aici”

Mailat ar fi dorit de o echipă din Azerbaidjan, care ar fi dispusă să plătească 400.000 de euro pentru transferul acestuia, scrie digisport.ro. De semnătura sa ar fi interesată și Erzurumspor, nou-promovată din prima ligă a Turciei, potrivit gsp.ro.

„Sunt șanse mari să plece. Toată situația aceasta deranjează atât jucătorul, cât și clubul. Nu este nici al meu, dar nici plecat.

Nu e concentrat aici, dar asta este situația. El vrea să plece, iar eu nu mă opun. Dar trebuie ca oferta să fie una bună și pentru noi, dar și pentru jucător.

Sper să plece unde își dorește, dar să facă un meci bun cu FCSB înainte. Eu am vorbit cu echipa interesată, totul este ok între cluburi, este parafat.

Totul este între echipa respectivă și Mailat, acolo mai sunt niște discuții”, a declarat Valeriu Iftime, citat de digisport.ro.

50 de goluri
a produs Sebastian Mailat în cele 111 meciuri disputate în tricoul lui FC Botoșani: a înscris de 39 de ori și a livrat 11 pase decisive. În acest sezon, a bifat un gol și un assist în 4 partide

De-a lungul carierei sale, Sebastian Mailat a jucat la ACS Poli Timișoara, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, U Cluj, FC Voluntari, FC Botoșani, Suwon Samsung și Sepsi OSK.

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