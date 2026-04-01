Scandal în Senat! UDMR și Opoziția au plecat din sală, după votul pentru modificarea legii despre drepturile suporterilor pe stadioane
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 14:37
  • Azi, în ședința de plen a Senatului, a fost dezbătută legea care permite consumul de alcool pe stadioanele din România.
  • Președintele Senatului a anunțat că legea a fost adoptată, dar UDMR contestă votul.
  • Au urmat controverse care au dus la suspendarea întregii ședințe! Tot ce s-a întâmplat, în rândurile de mai jos.

O lege inițiată de fostul ministru al sportului, Ionuț Stroe (PNL), a creat azi haos în plenul Senatului. Parlamentarii s-au certat după vot, totul a degenerat și a dus la suspendarea temporară a întregii ședințe.

Cum s-a ajuns aici?

Legea 89/2026 vizează ajustări legate de condițiile de acces și comportament pe stadioane pentru spectatori, inclusiv reintroducerea consumului de alcool în anumite condiții.

S-a trecut la vot:

  • 64 voturi pentru (printre care PSD, PNL)
  • 33 voturi împotrivă (printre care UDMR, AUR)
  • 2 abțineri

Președintele Senatului, Mihai Coteț, a anunțat că legea a fost adoptată ca lege ordinară. Moment în care a intervenit un parlamentar UDMR și a spus că, din contră, legea este de fapt respinsă pentru că nu s-a respectat procedura. Mai exact, că legea rămâne organică și nu ar fi avut cvorum.

„Poziția noastră e că legea, având caracter organic, nu a trecut, pentru că nu a întrunit numărul necesar de voturi. De când sunt în Parlament nu am văzut asta: caracterul unei legi să fie modificat de o comisie”, a declarat pentru GOLAZO.RO liderul senatorilor UDMR, Lorand Turos.

El a explicat și că, înainte de votul de azi, Comisia Juridică ar fi modificat caracterul legii din organic în ordinar, ceea ce, susține el, nu se poate face.

De 10 ani sunt membru al Senatului. În 10 ani, am văzut multe. Așa ceva încă n-am văzut. O asemenea încălcare grosolană a regulamentului, nu am mai văzut. Noi ne retragem! La revedere! Lorand Turos

UDMR a părăsit sala! „Au dreptate”

Unii parlamentari care au fost în sală au susținut pentru GOLAZO.ro că „nu poate o comisie să schimbe caracterul unei legi, din organică în ordinară. UDMR are dreptate, nu a existat cvorum pentru o lege organică, așa cum a fost ea concepută”.

Nemulțumiți de anunțul președintelui Senatului, membrii partidului condus de Kelemen Hunor au părăsit sala. Alături de ei au fost și cei din Opoziție, în frunte cu reprezentanții AUR.

Ședința a fost suspendată o perioadă, amânând discutarea unor alte legi de pe ordinea de zi.

„O ipocrizie de neînchipuit! Cum să schimbi așa caracterul unei legi?!”, a reacționat Eugen Cristian Șipoș, senator AUR. Iată intervenția lui integrală:

Ce prevede legea lui Stroe

Proiectul promovat de Ionuț Stroe propune modificarea unor puncte din Legea 4, altele decât cele din inițiativa lui Ciprian Paraschiv, de la AUR, care a ajuns deja la Camera Deputaților.

Printre amendamentele din legea lui Stroe se numără:

  • consumul de alcool pe stadioane e permis doar în locuri de unde nu poți să și urmărești partida
  • amenzi de 5 ori mai mari decât cele din prezent pentru suporterii recalcitranți
  • posibilitatea ca Poliția Locală să interzică accesul pe stadion unei persoane printr-un simplu proces verbal, înainte ca respectivul suporter să fie judecat de o instanță abilitată

Legea lui Paraschiv permite consumul de băuturi slab alcoolizate pe stadioane, cum se întâmplă în majoritatea țărilor, și interzicerea suporterilor pe arene doar în urma unei decizii a instanței.

