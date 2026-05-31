Ce le-a transmis selecționerul Ianis Hagi, despre revenirea sub comanda tatălui său: „În ultimele zile asta am făcut” + 800 de suporteri la antrenament

Ianis Hagi (27 de ani) a vorbit despre revenirea la echipa națională și despre primele zile sub comanda lui Gică Hagi (61 de ani), tatăl său și noul selecționer al României.

România va disputa două meciuri amicale, cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie), partide care marchează revenirea lui Gică Hagi pe banca „tricolorilor” după 25 de ani.

Naționala României s-a reunit la Mogoșoaia pentru o nouă acțiune, prima sub comanda lui Gică Hagi.

Ianis Hagi, despre revenirea sub comanda tatălui său: „Avem același interes”

Ianis Hagi a spus că nu privește această perioadă ca pe un început complet diferit pentru el.

„E deosebit să fiu prezent la echipa națională. Știu cât de mult am suferit când am fost accidentat și încerc să profit de fiecare acțiune, indiferent că vorbim de meciuri amicale sau oficiale.

În același timp, sunt responsabil și conștient că de acum începe drumul pentru Campionatul European. Avem șase-șapte luni în care putem pregăti campania de calificare, cu meciurile amicale de acum și apoi cu Liga Națiunilor.

Trebuie să încercăm să asimilăm cât mai multe informații din partea staffului tehnic și să le aplicăm pe teren”, a spus Ianis Hagi.

Gică Hagi a transmis încă de la prezentare că Ianis este „unul dintre căpitanii echipei”, dar și că fiul său trebuie să se comporte la fel ca restul lotului și să ajute naționala așa cum a făcut-o și sub ceilalți selecționeri.

Mijlocașul a fost întrebat și cum este să lucreze din nou cu tatăl său, alături de care a colaborat anterior la Farul.

„M-am simțit foarte bine cu tata și cu stafful lui. Am avut succes împreună, am câștigat două trofee în România.

Este un avantaj când antrenorul te înțelege, știe ce să ceară de la tine, însă acum nivelul este mult mai mare, așteptările sunt mult mai mari”, a explicat Ianis.

Responsabilitatea, părerea mea, de fiecare dată când vin la echipa națională, crește de la acțiune la acțiune. În primul rând, trebuie să ții de locul tău, să fii aici, prezent. Apoi, în orice campanie, lumea se așteaptă să te califici. Avem același interes, acela de a califica România la Campionatul European. Trebuie să abordăm fiecare meci la victorie. Ianis Hagi

Ce le-a transmis Gheorghe Hagi „tricolorilor”: „Responsabilitatea este mare”

Ianis Hagi a recunoscut că a fost fericit când a aflat că Gică Hagi va prelua naționala.

„Normal că m-am simțit bucuros, ținând cont că am avut succes alături de el, știu cum gândește și ce își dorește de la jucători, de la echipă.

Presiunea va fi. Indiferent de cine se află în fața noastră, indiferent de cine va fi pe teren, cred că suntem toți conștienți de asta și cred că el și stafful lui, probabil, sunt cei mai conștienți de această chestie.

A reprezentat România foarte mulți ani și asta ne-a transmis din prima zi. Responsabilitatea și presiunea la echipa națională sunt mari, de asta vom aborda fiecare meci la victorie”, a mai spus fotbalistul.

Întrebat cum sunt jucătorii veniți la această acțiune a echipei naționale, Ianis Hagi a răspuns:

Montați, jucători noi, tineri. Încercăm să-i adaptăm cât mai repede și ei la rândul lor încearcă să se adapteze la noi și la tactica selecționerului. Suntem bine, construim. În ultimele zile asta am făcut. Am încercat să înțelegem tot ce își doresc de la noi. E un proces. Ianis Hagi

În jurul naționalei a fost și o atmosferă specială. Peste 800 de suporteri, majoritatea copii, au fost prezenți la Mogoșoaia, în ajunul Zilei Internaționale a Copilului, pentru fotografii, autografe și întâlnirea cu jucătorii primei reprezentative.

„E mereu frumos să deschizi porțile copiilor. Am fost și eu în locul lor și știu cât de mult înseamnă să faci poze cu oamenii pe care îi privești la televizor și cu jucătorii pe care îi urmărești.

Și eu am fost un copil norocos, am putut să intru în orice vestiar în care a fost tata. Încercăm să îi facem pe toți fericiți și să plece toți cu o semnătură, cu o poză”, a mai spus fotbalistul.

Întrebat și despre finala Ligii Campionilor dintre PSG și Arsenal, scor 1-1 (4-3, d. pen.), Ianis Hagi a oferit un răspuns scurt:

„Am susținut fotbalul. PSG a jucat mai bine, cred că a meritat victoria”.

