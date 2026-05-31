Necruțători cu Arsenal FOTO. Cele mai tari meme-uri după încă o finală europeană pierdută de londonezi: „Miss Penalty”

- PSG - ARSENAL 1-1 (4-3 pen.). „Tunarii” au fost ținta glumelor pe internet, după ce au ratat din nou șansa de a pune mâna pe trofeul Ligii Campionilor.
După 1-1 la finalul celor 120 de minute, finala de la Budapesta a ajuns la loviturile de departajare, unde Eze și Gabriel nu au reușit să transforme, iar cel mai râvnit trofeu european a ajuns din nou în capitala Franței, la fel ca în sezonul precedent.
Cele mai tari meme-uri după PSG - Arsenal 1-1 (4-3 d.pen)
După finalul partidei, internauții s-au întrecut în glume la adresa echipei antrenate de Mikel Arteta.
Gabriel n-a scăpat. Fundașul brazilian a fost cel mai ironizat pe social media, după ce a fost ultimul care a ratat la loviturile de departajare.
Pentru Arsenal, eșecul din ultimul act al Ligii Campionilor a însemnat a șasea înfrângere consecutivă în finalele europene:
- 1994, Supercupa Europei: 0-0 (a) și 0-2 (d) cu AC Milan.
- 1995, Cupa Cupelor: 1-2 după prelungiri cu Zaragoza.
- 2000, Cupa UEFA: 0-0, 1-4 la penaltyuri cu Galatasaray, echipa lui Gică Hagi și Gică Popescu.
- 2006, Liga Campionilor: 1-2 cu Barcelona.
- 2019, Europa League: 1-4 cu Chelsea.
- 2026, Liga Campionilor: 1-1, 3-4 la penaltyuri cu PSG.
„Tunarii”, doar două trofee europene
Arsenal a cucerit numai două trofee continentale în întreaga sa istorie.
- 1994, Cupa Cupelor: 1-0 cu Parma.
- 1970, Cupa Orașelor Târguri: 1-3 (d) și 3-0 (a) cu Anderlecht.