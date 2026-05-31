Necruțători cu Arsenal FOTO. Cele mai tari meme-uri după încă o finală europeană pierdută de londonezi: „Miss Penalty” +11 foto
  • PSG - ARSENAL 1-1 (4-3 pen.). „Tunarii” au fost ținta glumelor pe internet, după ce au ratat din nou șansa de a pune mâna pe trofeul Ligii Campionilor.
După 1-1 la finalul celor 120 de minute, finala de la Budapesta a ajuns la loviturile de departajare, unde Eze și Gabriel nu au reușit să transforme, iar cel mai râvnit trofeu european a ajuns din nou în capitala Franței, la fel ca în sezonul precedent.

Cele mai tari meme-uri după PSG - Arsenal 1-1 (4-3 d.pen)

După finalul partidei, internauții s-au întrecut în glume la adresa echipei antrenate de Mikel Arteta.

În galeria de mai jos, cele mai amuzante glume ale microbiștilor:

Eberechi Eze și Gabriel sunt Miss Penalty (Penalty-uri ratate).
Eberechi Eze și Gabriel sunt Miss Penalty (Penalty-uri ratate). FOTO: x.com

Arsenal rămâne în urma rivalelor din Anglia. Aston Villa a câștigat Europa League, Crystal Palace s-a impus în Conference League. Arsenal a rămas cu mâna goală. „Ups, nu veți lua niciodată cina cu Regii". Cum s-a apărat Arsenal în finala cu PSG din Liga Campionilor.
Gabriel n-a scăpat. Fundașul brazilian a fost cel mai ironizat pe social media, după ce a fost ultimul care a ratat la loviturile de departajare.

Pentru Arsenal, eșecul din ultimul act al Ligii Campionilor a însemnat a șasea înfrângere consecutivă în finalele europene:

  • 1994, Supercupa Europei: 0-0 (a) și 0-2 (d) cu AC Milan. 
  • 1995, Cupa Cupelor: 1-2 după prelungiri cu Zaragoza. 
  • 2000, Cupa UEFA: 0-0, 1-4 la penaltyuri cu Galatasaray, echipa lui Gică Hagi și Gică Popescu. 
  • 2006, Liga Campionilor: 1-2 cu Barcelona. 
  • 2019, Europa League: 1-4 cu Chelsea.
  • 2026, Liga Campionilor: 1-1, 3-4 la penaltyuri cu PSG.
„Tunarii”, doar două trofee europene

Arsenal a cucerit numai două trofee continentale în întreaga sa istorie.

  • 1994, Cupa Cupelor: 1-0 cu Parma. 
  • 1970, Cupa Orașelor Târguri: 1-3 (d) și 3-0 (a) cu Anderlecht.

