David Popovici (22 de ani) va fi prezent din nou la Gala Burselor DAR 2026, unde îi va premia pe copiii și tinerii care au obținut performanțe notabile la diverse discipline.

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Programul „Bursele DAR” aparține fundației Hope and Homes for Children, iar campionul olimpic va fi cel care le va înmâna medaliile copiilor, pe scena Teatrului Odeon.

David Popovici: „Știu cât de mult contează să ai oameni care cred în tine”

Evenimentul programat în această seară, de la ora 19:00, presupune premierea a 40 de copii și tineri vulnerabili, care au obținut rezultate remarcabile în sport, arte sau la învățătură.

„Știu cât de multă muncă se află în spatele unui vis și cât de mult contează să ai oameni care cred în tine. Mă bucur că am ocazia să aplaud și să încurajez o nouă generație de bursieri DAR, să le arăt acestor copii și tineri că le vedem eforturile și că avem încredere în ei.

Îmi doresc să aibă și ei aceeași încredere în propriile forțe și, în drumul către performanță, să păstreze bucuria de a face ceea ce iubesc”, a transmis David Popovici.

Programul „Bursele DAR” a fost înființat în 2022 pentru a susține copiii și tinerii care, deși se confruntă cu diverse dificultăți, obțin rezultate deosebite și au potențialul de a performa.

În ediția 2026–2027, 40 de bursieri beneficiază de o bursă anuală în valoare de 2.000 de euro, precum și de acces la mentorat, activități de dezvoltare personală, două tabere și o rețea de sprijin care să le transforme talentul și munca în oportunități reale pentru viitor.

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