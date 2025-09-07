Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital
Jokic (în centru), blocat cu orice preț de finlandezi Foto: Imago
Baschet

Serbia lui Jokic, eliminată! Surpriză uriașă la EuroBasket. Finlanda a învins favorita la titlu. Un nume mare, în pericol. Comentator la spital

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.09.2025, ora 12:13
alt-text Actualizat: 07.09.2025, ora 12:13
  • Nikola Jokic nu a putut ține în spate Serbia, trimisă acasă chiar din „optimile” Campionatului European de baschet: 86-92 cu Finlanda. 
  • Fanii sârbi îi cer demisia legendarului Svetislav Pesic, selecționerul în vârstă de 76 de ani. 
  • Comentatorul-vedetă al televiziunii naționale n-a mai rezistat după meci.

Un rezultat total neașteptat. Nikola Jokic, 30 de ani, 2,11 m, pivotul lui Denver Nuggets, unul dintre cei mai buni jucători din NBA, eliminat încă din „optimile” Campionatului European de baschet.

Odată cu el, naționala Serbiei, vicecampioana lumii și medalie de bronz la ultimele Jocuri Olimpice, considerată acum marea favorită a competiției.

4 țări
organizează EuroBasket 2025: Cipru, Finlanda, Polonia și Letonia

Nici Jokic în formă n-a oprit Finlanda. Serbia, acasă!

Chiar dacă Jokic a jucat bine, reușind 33 de puncte și 8 recuperări, Finlanda a învins în final, 92-86 la Riga.

Lauri Markkanen, 28 de ani, 2,13 m, centrul lui Utah Jazz, a fost însă extraordinar sâmbătă seară și nordicii continuă aventura la EuroBasket.

Nici capacul lui Jokic nu l-a putut opri pe Markkanen Foto: Imago Nici capacul lui Jokic nu l-a putut opri pe Markkanen Foto: Imago
Nici capacul lui Jokic nu l-a putut opri pe Markkanen Foto: Imago

Sârbii cred că absența lui Bogdan Bogdanovici (33 de ani, LA Clippers), accidentat la startul turneului, a fost decisivă.

Serbia rămâne fără legendarul Pesic?

Chiar și așa, nu acceptă eșecul. Fanii îi cer selecționerului Svetislav Pesic să plece, iar Pesic e o legendă, unul dintre antrenorii care au intrat în istoria baschetului.

Antrenorul Pesic, discutând cu Jokic într-o pauză Foto: Imago Antrenorul Pesic, discutând cu Jokic într-o pauză Foto: Imago
Antrenorul Pesic, discutând cu Jokic într-o pauză Foto: Imago

La 76 de ani, are în carieră titlul mondial și european cu Iugoslavia, plus altul continental la naționala Germaniei.

„Puteți spune ce vreți, dar nu am subestimat Finlanda”, a declarat Pesic, din 2021 tehnicianul Serbiei.

„Realitatea e că la un asemenea turneu trebuie să fim mai bine pregătiți fizic. Uneori însă, nici cea mai bună pregătire nu-ți garantează victoria”, a adăugat el pentru presa belgrădeană.

Ne este greu, așteptările erau prea mari, există întotdeauna obiective înalte, uneori sunt stabilite cu sau fără argumente Svetislav Pesic, selecționer Serbia

Comentatorul sârb, transportat la spital

Înfrângerea i-a afectat puternic pe sârbi. Slobodan Sarenac, comentatorul-vedetă al televiziunii naționale RTS, n-a mai rezistat șocului eliminării.

La sfârșitul partidei, i s-a făcut rău și a fost transportat de urgență la un spital din Riga, a dezvăluit Blic, care susține că jurnalistul și-a revenit.

serbia finlanda eurobasket Nikola Jokic Campionatul European de Baschet
