Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete

  • FCSB a pus în vânzare vineri seara pachetele de bilete pentru jocurile de acasă din Europa League
  • În primele 24 de ore, campioana a raportat încasări de 1.000.000 de euro
  • Anul trecut, pe tabloul principal, FCSB a avut venituri din bilete de peste 3,5 milioane de euro

Cu mai puțin de o lună înaintea debutului pe tabloul principal din Europa League, de pe teren propriu, FCSB a pus la dispoziția publicului pachetele de bilete pentru accesul la cele 4 jocuri de pe Arena Națională.

Vineri seară au fost disponibile online, iar până sâmbătă seara, adică în primele 24 de ore, au fost cumpărate în jur de 8.000 de pachete.

Sunt disponibile pachete doar la tribuna 2, tribuna 1 și în zona VIP. Cea mai mare parte dintre cele 8.000 vândute sunt la tribuna a doua, în inelul 1, zona centrală. Acolo, pachetul are prețul de 500 de lei.

Prețurile pachetelor

  • tribuna 2: 300-500 lei
  • Tribuna 1: 300-400
  • VIP 3: 800
  • VIP 2: 1.200
  • VIP 1: 2.000

Cum FCSB va fi nevoită să închidă, la primul meci, tot inelul 1 al peluzei unde stă galeria, din cauza sancțiunii încasate de la UEFA pentru scandările rasiste de la finalul jocului cu Aberdeen, nu a putut scoate pachete și la peluze.

Dar tot de vineri a comercializat bilete, doar pentru jocul cu Young Boys, la cealaltă peluză, unde se vor muta ultrașii. Și în acea zonă aproape că a vândut toate tichetele. Mai precis, în jur de 10.000. Acestora li se adaugă 2.400 de locuri oferite evețienilor, la același preț pe care îl au biletele la inelul 3 al peluzei unde vor sta suporterii roș-albaștrilor: 40 de lei, sub 8 euro.

Practic, în acest moment, pentru meciul cu Young Boys, FCSB a trecut de 20.000 de bilete vândute, ceea ce înseamnă 40% din capacitatea Arenei la meciul din 2 octombrie, cu o parte a peluzei 2 închisă.

În total, din pachete și din biletele pentru meciul cu Young Boys Berna, FCSB deja raportează încasări de peste 1.000.000 de euro.

Adversarele în cele 4 meciuri de acasă

  • 2 octombrie: Young Boys Berna
  • 23 octombrie: Bologna
  • 11 decembrie: Feyenoord
  • 29 ianuarie: Fenerbahce

Anul trecut, FCSB a avut încasări de peste 3,5 milioane de euro din biletele la meciurile de acasă, pe tabloul principal din Europa League. Atunci a jucat cu Riga, Midjylland, Olympiakos și United.

Doar pentru jocul cu Manchester a bifat 1,8 milioane de euro. În total, pentru toate cele 10 meciuri europene de pe teren propriu, din 2024-2025, campioana s-a ales cu 6.000.000 de euro!

1.000.000 de euro
sunt veniturile FCSB din bilete în acest sezon, la meciurile din Europa: D’escaldes, Shkendija, Drita și Aberdeen, la care a avut spre 100.000 de spectatori

Young Boys Berna bilete fcsb pachete fcsb pachete europa league
