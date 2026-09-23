Scandal imens în Anglia Rooney vrea să-și dea în judecată fostul coleg! Ce l-a enervat când i-a citit autobiografia

Wayne Rooney (40 de ani) amenință că îl va da în judecată pe Andy Carroll (37 de ani), fostul său coechipier de la naționala Angliei, pentru afirmațiile făcute în cartea sa.

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Fostul atacant al celor de la West Ham, Liverpool și Newcastle și-a lansat autobiografia, „Owning It”, în care a scris despre un episod controversat din cantonamentul naționalei Angliei.

Carroll susține că Rooney îi invita pe colegii de la lot în camera sa, unde se consuma alcool, în perioada 2010-2011.

Rooney vrea să-și dea în judecată fostul coleg!

Fostul căpitan al Angliei a trimis deja o notificare editurii Pan MacMillan, scrie thesun.co.uk.

„Wayne este furios. Nu se joacă în situația asta. Avocații săi au trimis o scrisoare foarte dură editurii.

El dorește ca afirmațiile să fie retrase, deoarece sunt complet neadevărate. Wayne știe că nu e un înger, dar asta a depășit limita. E vorba de un principiu”, susține sursa The Sun.

O altă sursă, apropiată de Carroll, le-a dezvăluit englezilor și reacția fostului atacant al lui Liverpool: „Andy e panicat și copleșit din cauza întregii situații. Nu s-a gândit nici măcar o secundă că Rooney va reacționa așa.

Andy avea o carte de vândut și e depășit de probleme. S-ar putea să urmeze scuze publice, dacă nu vrea să se trezească cu un proces pe cap”.

Era înconjurat de cartoane de țigări, lăzi de bere și sticle de vin (pe care îl punea pe managerul hotelului să i le aducă în cameră), iar în scurt timp camera lui era plină de jucători. Nimeni nu se îmbăta, era doar modul lui Wazza de a mai alunga monotonia cu câteva pahare. Pasaj din autobiografia lui Andy Carroll, despre Wayne Ronney

Wayne Ronney și Andy Carroll s-au aflat pe teren simultan în doar două meciuri ale naționalei Angliei. S-a întâmplat la EURO 2012:

5 minute în Anglia - Ucraina 1-0 (grupe)

59 de minute în Anglia - Italia, 0-0, 2-4 d.pen (sferturi de finală )

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