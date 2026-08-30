Becali vrea să-l ierte Crețu ar putea reveni la FCSB: „Trebuie să salvez corabia! Îți dai seama ce face dacă îl bag?” +38 foto
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Becali vrea să-l ierte Crețu ar putea reveni la FCSB: „Trebuie să salvez corabia! Îți dai seama ce face dacă îl bag?”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 23:36
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 23:36
  • Gigi Becali este dispus să-l ierte pe Valentin Crețu (37 de ani), după ce inițial anunțase că fundașul va pleca de la FCSB în urma scandalului de la antrenament.
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Valentin Crețu ar putea rămâne la FCSB, deși Gigi Becali anunțase după scandalul de la antrenament că fundașul va fi dat afară. Patronul roș-albaștrilor și-a schimbat între timp poziția și este dispus să-i mai acorde o șansă veteranului.

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Crețu ar putea reveni la FCSB: „Trebuie să salvez corabia! Îți dai seama ce face dacă îl bag?”

„Fac și eu ca Pancu, îi dau o a doua șansă. Dacă era altul, nu-i dădea. Dar toată echipa îl știe. Mereu a făcut așa, ba înjură, ba vorbește gura fără el, ba comentează. Nu e o situație în care s-ar revolta echipa. E caterincă, merită a doua șansă.

Îți dai seama dacă îl trimit pe Crețu acum, scoate scântei din iarbă. Toți îl știu pe Crețu, de-asta nu s-a supărat niciodată vestiarul pe el. E Crețu. Mai are contract până în iarnă, dar e posibil să-i dau o a doua șansă. N-am ce să fac. Trebuie să salvez corabia”, a anunțat Gigi Becali la Prima Sport.

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Ce s-ar fi întâmplat la scandalul cu Tănase și Crețu

Totul ar fi pornit la antrenamentul de joi. Potrivit informațiilor publicate de gsp.ro, Florin Tănase ar fi ieșit de la ședința de pregătire după ce s-ar fi supărat pe anumite remarci făcute de Lucian Filip, „secundul” lui Marius Baciu.

Căpitanul ar fi decis să părăsească antrenamentul, fără alte cuvinte. Gestul său i-ar fi deranjat pe mai mulți dintre jucătorii străini, care au început să vocifereze.

Valentin Crețu ar fi reacționat și i-ar fi cerut lui Filip să intervină: „Uite ce fac ăștia! Se suie pe noi, împotriva căpitanului. Nu faci nimic?!”.

Antrenamentul a continuat, iar tensiunile aveau să izbucnească din nou spre finalul ședinței.

Crețu, conflict cu MM Stoica: „Pleacă, că te bat!”

La finalul antrenamentului a urmat o „miuță”, câștigată de echipa lui Crețu. Arnold Garita, aflat în formația adversă, l-ar fi șicanat pe fundaș, moment în care veteranul i-ar fi reproșat atacantului că a reacționat când Tănase a plecat la vestiare.

În acel moment ar fi intervenit Mihai Stoica, prezent la ședința de pregătire: „Vezi că vorbești cam mult, Crețule!”.

Crețu nu s-ar fi lăsat intimidat și a răspuns: „Cum vorbesc?”. Discuția ar fi degenerat rapid.

MM: Cine ești tu să vorbești așa mult?!

Crețu: Eu am făcut ceva pentru echipa asta, cum să nu pot să vorbesc?

MM: Crețule, pleacă, că te bat!

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