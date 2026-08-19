„M-am săturat. Nu mai pot!”   Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”

Concordia Chiajna - Oțelul 5-1. Cristi Munteanu, președintele gălățenilor, a răbufnit la finalul partidei din play-off-ul Cupei României.

gălățenilor, a răbufnit la finalul partidei din play-off-ul Cupei României. Oficialul este nemulțumit de bugetul mult prea mic al clubului, care nu îi permite să aibă un lot suficient de numeros pentru a evolua în două competiții interne.

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Oțelul a fost învinsă la scor de Concordia Chiajna după ce a trimis în teren mai mulți juniori. Vedetele Joao Lameira sau portarul Dur-Bozoancă nu au evoluat în meciul care putea asigura prezența în grupele Cupei României.

Cristi Munteanu: „Bugetul nostru atât ne permite: să jucăm doar într-o competiție”

„Sunt supărat și dezamăgit de diferența de scor, clar. Oțelul și-ar fi dorit să aibă un buget în care să-și permită un lot să abordeze ambele competiții: campionatul și Cupa.

Au avut șansa niște copii, niște tineri să joace și să triem niște jucători care din sezonul viitor vor fi eligibili pentru echipă. Dar, în momentul de față, bugetul nostru atât ne permite: să jucăm doar într-o competiție.

Nu ne permitem să avem un lot de jucători în care să-i luăm și pe Pedro Nuno, pe Patrick, pe Dur-Bozoancă sau pe Lameira, ca să joace în Cupa României.

Sunt multe meciuri. Campionatul este foarte dur. Noi nu avem un buget în momentul de față care să ne permită să avem un lot cu care să abordăm ambele competiții. Și așa am dat șansa unor copii să joace și să demonstreze dacă pe viitor sunt eligibili pentru echipa noastră, în prima ligă.

Am văzut la ce nivel sunt. Mi-e teamă ca, din ianuarie-februarie anul viitor, acești copii să nu ducă greul clubului nostru. Pentru că, încă o dată o spun, e greu fără buget să faci față nu pe ambele fronturi, ci în Liga 1”, a declarat Cristi Munteanu la Digi Sport.

Eu sper că până în ianuarie-februarie să avem cât de cât o liniște financiară, ca să menținem jucătorii pe care-i avem. Asta e puterea noastră în momentul de față. Puterea noastră este să avem 7-8 jucători de valoare și să tragem de băieții ăștia 30 și ceva de etape. Cristi Munteanu, președinte Oțelul

Întrebat de ce nu a ales un antrenor român și l-a numit pe bancă pe croatul Stjepan Tomas, în martie anul acesta, Munteanu a spus:

„Nu am vrut antrenor român pentru că nu am vrut să aibă o conexiune cu jucătorii români. Am vrut un antrenor străin care să vină să iau un lot, un vestiar, să-i evalueze pe toți de la zero. Asta a fost mentalitatea mea

Eu sunt foarte mulțumit de Tomas, pentru că e un antrenor excelent, e un om excelent, și am mare încredere în el că va obține rezultate bune cu Oțelul”.

Cristi Munteanu: „Știți foarte bine de ce a plecat Dorinel Munteanu”

Cristi Munteanu a continuat să-și exprime nemulțumirea cu privire la situația dificilă de la echipă. Acesta a mai precizat că, în ciuda eforturilor pe care le face conducerea pentru a menține clubul, multe persoane critică deciziile luate.

„Am spus că din februarie e posibil chiar eu să-mi depun mandatul. Sau să nu merg mai departe. Pentru că știi cum e? Sunt de atâția ani, e al patrulea sezon în prima ligă, și știți foarte bine de ce a plecat Dorinel (Munteanu) de la echipa asta.

Tot din motive financiare, pentru că cei de la Liberty, care au condus combinatul, ne-au băgat într-o gaură de două milioane de euro.

Am rămas și am dus-o mai departe. E al patrulea an în Liga 1 și m-am săturat! Nu mai pot, am obosit psihic!

Mai vezi și pe net mult hate la adresa conducerii clubului, când noi ținem echipa asta, nici nu știm cum o ținem, și facem un efort extraordinar să menținem echipa, cu antepenultimul sau penultimul buget din Liga 1”, a mai spus Munteanu.

Suntem într-un moment economic dificil și mediul privat nu poate ajuta clubul. Ne descurcăm cu ce avem. clubul nostru consumă în jur de 600-700.000 de euro pe centrul de copii și juniori și echipa de fotbal feminin. Vorbim de un buget brut. Cristi Munteanu, președinte Oțelul

Cât despre restanțele salariale de la Oțelul, Munteanu a spus: „În momentul de față sunt trei săptămâni întârziere la echipa de seniori. Staff-ul și echipa au trei săptămâni întârziere. Angajații clubului sunt la zi”.

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