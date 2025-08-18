Surpriză în Liga 1! Jucătorul care a bătut-o pe FCSB în Europa ar putea semna cu o rivală din Superligă +51 foto
Rafinha foto: imago
Surpriză în Liga 1! Jucătorul care a bătut-o pe FCSB în Europa ar putea semna cu o rivală din Superligă

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.08.2025, ora 23:09
alt-text Actualizat: 19.08.2025, ora 07:16
  • Rafinha (27 de ani), jucătorul celor de la Inter D'Escaldes, ar putea ajunge în Liga 1.
  • Spaniolul ar fi ajuns la o înțelegere cu Petrolul Ploiești și ar urma să semneze un contract cu gruparea prahoveană.

Rafinha, pe numele său Rafael Baldres Hermann, le-a pus probleme celor de la FCSB în primul tur preliminar din Liga Campionilor, iar acum i-ar putea întâlni și în Liga 1.

Rafinha, jucătorul celor de la Inter D'Escaldes, ar putea ajunge la Petrolul

„Lupii galbeni” l-au urmărit pe jucătorul de 27 de ani după evoluțiile avute contra campioanei României și ar fi venit cu o ofertă.

Rafinha ar urma să semneze un contract valabil pe două sezoane, în schimbul unui salariu de 7.000 de euro lunar, iar oferta venită din partea Petrolului nu ar fi singura din România pentru jucătorul spaniol, potrivit gsp.ro.

Acesta a reușit să marcheze atât în meciul tur cu FCSB, în preliminariile Ligii Campionilor, scor 1-3, cât și în turul cu Olimpija Ljubljana, din turul doi preliminar al Conference League, pierdut scor 2-4.

FCSB - Inter D'Escaldes, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
FCSB - Inter D'Escaldes, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (51 imagini)

FCSB - Inter D'Escaldes, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) FCSB - Inter D'Escaldes, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) FCSB - Inter D'Escaldes, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) FCSB - Inter D'Escaldes, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) FCSB - Inter D'Escaldes, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+51 Foto
Transferurile realizate de Petrolul Ploiești în această vară

  • Miguel Constantinescu
  • Stefan Krell
  • Brahima Doukansy
  • Konstantinos Doumtsios
  • Franjo Prce
  • Guilherme
  • Adi Chică-Roșă

FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
FOTO Momentul în care Zelenski s-a contrat cu Trump la Casa Albă în fața hărții afișate în Biroul Oval. Ce a dezvăluit ulterior liderul de la Kiev
10:46
