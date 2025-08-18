Rafinha (27 de ani), jucătorul celor de la Inter D'Escaldes, ar putea ajunge în Liga 1.

Spaniolul ar fi ajuns la o înțelegere cu Petrolul Ploiești și ar urma să semneze un contract cu gruparea prahoveană.

Rafinha, pe numele său Rafael Baldres Hermann, le-a pus probleme celor de la FCSB în primul tur preliminar din Liga Campionilor, iar acum i-ar putea întâlni și în Liga 1.

Rafinha, jucătorul celor de la Inter D'Escaldes, ar putea ajunge la Petrolul

„Lupii galbeni” l-au urmărit pe jucătorul de 27 de ani după evoluțiile avute contra campioanei României și ar fi venit cu o ofertă.

Rafinha ar urma să semneze un contract valabil pe două sezoane, în schimbul unui salariu de 7.000 de euro lunar, iar oferta venită din partea Petrolului nu ar fi singura din România pentru jucătorul spaniol, potrivit gsp.ro.

Acesta a reușit să marcheze atât în meciul tur cu FCSB, în preliminariile Ligii Campionilor, scor 1-3, cât și în turul cu Olimpija Ljubljana, din turul doi preliminar al Conference League, pierdut scor 2-4.

Transferurile realizate de Petrolul Ploiești în această vară

Miguel Constantinescu

Stefan Krell

Brahima Doukansy

Konstantinos Doumtsios

Franjo Prce

Guilherme

Adi Chică-Roșă

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport