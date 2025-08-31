A gafat, a fost schimbat Oficialul VAR care a greșit  la meciul lui Fulham a fost schimbat cu câteva ore de meciul Liverpool-Arsenal
Michael Salisbury. Foto: Imago
Campionate

A gafat, a fost schimbat Oficialul VAR care a greșit la meciul lui Fulham a fost schimbat cu câteva ore de meciul Liverpool-Arsenal

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 17:04
  • Meciul dintre Liverpool și Arsenal, programat duminică pe Anfield, a avut parte de o schimbare neașteptată la nivelul brigăzii de arbitraj video.
  • Michael Salisbury (40 de ani), desemnat inițial ca oficial VAR, a fost retras din cauza unei erori majore comise cu o zi înainte, la partida Chelsea – Fulham 2-0.
  • Decizia a fost luată cu doar câteva ore înainte de începerea partidei din Premier League.

Sâmbătă, Salisbury l-a chemat pe „centralul” Robert Jones (38 de ani) la monitor, ceea ce a dus la anularea extrem de controversată a golului marcat de Joshua King (18 ani) pentru Fulham.

De la „erou” la „trădător” Djokovic, persona non grata pentru regimul Vucic, după ce a sprijinit protestele anti-corupție: „Fals patriot”
Citește și
De la „erou” la „trădător” Djokovic, persona non grata pentru regimul Vucic, după ce a sprijinit protestele anti-corupție: „Fals patriot”
Citește mai mult
De la „erou” la „trădător” Djokovic, persona non grata pentru regimul Vucic, după ce a sprijinit protestele anti-corupție: „Fals patriot”

Oficialul VAR care a gafat la meciul lui Fulham a fost schimbat cu câteva ore de meciul Liverpool-Arsenal

În minutul 21, când Josh King a înscris ceea ce ar fi trebuit să fie primul său gol în Premier League.

După ce a revăzut faza, arbitrul Rob Jones a considerat că Rodrigo Muniz, cel care îi pasase lui King, l-a faultat pe Chalobah. Și a anulat reușita.

Faultul comis de Rodrigo Muniz (FOTO: captură TNT Sports) Faultul comis de Rodrigo Muniz (FOTO: captură TNT Sports)
Faultul comis de Rodrigo Muniz (FOTO: captură TNT Sports)

Organismul de arbitraj PGMOL a admis ulterior că intervenția VAR nu se justifica, întrucât faza nu reprezenta o „eroare clară și evidentă”.

Prin urmare, decizia ar fi trebuit să rămână la aprecierea arbitrului de pe teren, potrivit independent.co.uk.

În urma incidentului, John Brooks a fost desemnat în locul lui Salisbury la meciul de pe Anfield, schimbarea fiind anunțată cu doar câteva ore înainte de start, conform dailymail.co.uk.

  • Meciul Liverpool - Arsenal se joacă astăzi, de la 18:30 și poate fi urmărit pe Voyo.

Reacția lui Marco Silva: „Nu putem vedea ceva care nu a fost acolo”

Marco Silva (48 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat arbitrajul de pe Stamford Bridge:

„Pentru mine este incredibil. Desigur… putem vorbi despre multe lucruri, aș prefera să nu mai spun nimic pentru că voi fi pedepsit. Și vreau să fiu pe bancă în următorul meci, nu vreau să plătesc amenzi, vreau să îi ajut pe jucătorii noștri.

Dar a fost dificil pentru noi, acest început de sezon, cu atât de multe decizii care nu au venit așa cum ar fi trebuit”, a spus Silva, potrivit Mirror.

Prima repriză a fost prelungită cu 8 minute, însă Chelsea a deschis scorul în minutul 45+9, prin Joao Pedro, după o serie de cornere.

„După primul corner trecuseră deja 9 minute (n.r. - din prelungiri). Chelsea a avut primul corner în minutul opt. Au obținut al doilea corner, deja era minutul 9. Arbitrul trebuia să oprească jocul. Nu spun că este părerea mea - după regulament.

L-am întrebat pe arbitru, iar el mi-a spus «Pentru că am pierdut timp, am vorbit cu un jucător». Am verificat cele opt minute acum, am verificat toate cele opt minute, jocul nu s-a oprit nicio secundă”.

Joao Pedro a marcat în minutul 45+9 (FOTO: captură Foot+ TV) Joao Pedro a marcat în minutul 45+9 (FOTO: captură Foot+ TV)
Joao Pedro a marcat în minutul 45+9 (FOTO: captură Foot+ TV)

Chelsea a făcut 2-0 în minutul 56, când Enzo Fernandez a transformat un penalty care a fost acordat pentru un henț comis de Sessegnon.

Cei de la Fulham consideră că faza ar fi trebuit să fie întreruptă cu câteva secunde înainte: și Joao Pedro atinsese mingea cu mâna în careu.

Hențul lui Joao Pedro (FOTO: captură BEIN Sports) Hențul lui Joao Pedro (FOTO: captură BEIN Sports)
Hențul lui Joao Pedro (FOTO: captură BEIN Sports)

„Ce pot să vă spun? Sunt antrenor, încerc să fac tot ce pot cu jucătorii mei și cu clubul meu. Chelsea a câștigat meciul și mergem mai departe.

Eu fac greșeli, arbitrul poate face greșeli, Premier League este atât de intensă, atât de dură, toate lucrurile astea.

Dar când este alb sau negru, trebuie să fie alb sau negru. Nu putem vedea ceva care nu a fost acolo”, a mai spus antrenorul lui Fulham.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Zi specială pentru Gică Hagi  „Regele” a pășit din nou pe locurile unde a început totul
Diverse
16:13
Zi specială pentru Gică Hagi „Regele” a pășit din nou pe locurile unde a început totul
Citește mai mult
Zi specială pentru Gică Hagi  „Regele” a pășit din nou pe locurile unde a început totul
Tănase, declarație amuzantă A prefațat meciul etapei #8, CFR - FCSB: „Derby-ul răniților”
Superliga
16:05
Tănase, declarație amuzantă A prefațat meciul etapei #8, CFR - FCSB: „Derby-ul răniților”
Citește mai mult
Tănase, declarație amuzantă A prefațat meciul etapei #8, CFR - FCSB: „Derby-ul răniților”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
liverpool Premier League fulham arsenal chelsea var michael salisbury
Știrile zilei din sport
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
13:30
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Tenis
13:06
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Citește mai mult
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Opinii
10:55
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:25
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
17:54
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
17:39
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Top stiri din sport
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
11:31
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Special
09:01
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Citește mai mult
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
01.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share