A gafat, a fost schimbat Oficialul VAR care a greșit  la meciul lui Fulham a fost schimbat cu câteva ore de meciul Liverpool-Arsenal

Meciul dintre Liverpool și Arsenal, programat duminică pe Anfield, a avut parte de o schimbare neașteptată la nivelul brigăzii de arbitraj video.

Michael Salisbury (40 de ani), desemnat inițial ca oficial VAR, a fost retras din cauza unei erori majore comise cu o zi înainte, la partida Chelsea – Fulham 2-0.

Decizia a fost luată cu doar câteva ore înainte de începerea partidei din Premier League.

Sâmbătă, Salisbury l-a chemat pe „centralul” Robert Jones (38 de ani) la monitor, ceea ce a dus la anularea extrem de controversată a golului marcat de Joshua King (18 ani) pentru Fulham.

Oficialul VAR care a gafat la meciul lui Fulham a fost schimbat cu câteva ore de meciul Liverpool-Arsenal

În minutul 21, când Josh King a înscris ceea ce ar fi trebuit să fie primul său gol în Premier League.

După ce a revăzut faza, arbitrul Rob Jones a considerat că Rodrigo Muniz, cel care îi pasase lui King, l-a faultat pe Chalobah. Și a anulat reușita.

Faultul comis de Rodrigo Muniz (FOTO: captură TNT Sports)

Organismul de arbitraj PGMOL a admis ulterior că intervenția VAR nu se justifica, întrucât faza nu reprezenta o „eroare clară și evidentă”.

Prin urmare, decizia ar fi trebuit să rămână la aprecierea arbitrului de pe teren, potrivit independent.co.uk.

În urma incidentului, John Brooks a fost desemnat în locul lui Salisbury la meciul de pe Anfield, schimbarea fiind anunțată cu doar câteva ore înainte de start , conform dailymail.co.uk.

Meciul Liverpool - Arsenal se joacă astăzi, de la 18:30 și poate fi urmărit pe Voyo.

Reacția lui Marco Silva: „Nu putem vedea ceva care nu a fost acolo”

Marco Silva (48 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat arbitrajul de pe Stamford Bridge:

„Pentru mine este incredibil. Desigur… putem vorbi despre multe lucruri, aș prefera să nu mai spun nimic pentru că voi fi pedepsit. Și vreau să fiu pe bancă în următorul meci, nu vreau să plătesc amenzi, vreau să îi ajut pe jucătorii noștri.

Dar a fost dificil pentru noi, acest început de sezon, cu atât de multe decizii care nu au venit așa cum ar fi trebuit”, a spus Silva, potrivit Mirror.

Marco Silva waited for referee Rob Jones at half-time after a controversial VAR call.



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/VTthLDzZWj — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 30, 2025

Prima repriză a fost prelungită cu 8 minute, însă Chelsea a deschis scorul în minutul 45+9, prin Joao Pedro, după o serie de cornere.

„După primul corner trecuseră deja 9 minute (n.r. - din prelungiri). Chelsea a avut primul corner în minutul opt. Au obținut al doilea corner, deja era minutul 9. Arbitrul trebuia să oprească jocul. Nu spun că este părerea mea - după regulament.

L-am întrebat pe arbitru, iar el mi-a spus «Pentru că am pierdut timp, am vorbit cu un jucător». Am verificat cele opt minute acum, am verificat toate cele opt minute, jocul nu s-a oprit nicio secundă”.

Joao Pedro a marcat în minutul 45+9 (FOTO: captură Foot+ TV)

Chelsea a făcut 2-0 în minutul 56, când Enzo Fernandez a transformat un penalty care a fost acordat pentru un henț comis de Sessegnon.

Cei de la Fulham consideră că faza ar fi trebuit să fie întreruptă cu câteva secunde înainte: și Joao Pedro atinsese mingea cu mâna în careu.

Hențul lui Joao Pedro (FOTO: captură BEIN Sports)

„Ce pot să vă spun? Sunt antrenor, încerc să fac tot ce pot cu jucătorii mei și cu clubul meu. Chelsea a câștigat meciul și mergem mai departe.

Eu fac greșeli, arbitrul poate face greșeli, Premier League este atât de intensă, atât de dură, toate lucrurile astea.

Dar când este alb sau negru, trebuie să fie alb sau negru. Nu putem vedea ceva care nu a fost acolo”, a mai spus antrenorul lui Fulham.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

