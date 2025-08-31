Nu vor să joace cu israelienii Cluburile europene au vrut să afle răspunsul UEFA legat de războiul din Gaza

UEFA a primit în această săptămână aceeași întrebare din partea mai multor grupări continentale, subiect conectat direct cu faza principală a Europa League, la care participă și FCSB, și cu conflictul din Orientul Mijlociu.

Războiul sângeros din Orientul Mijlociu amenință Palestina cu dispariția și afectează lumea întreagă, inclusiv fotbalul european.

După atentatul brutal Hamas, din 7 octombrie 2023, Israelul a devastat Fâșia Gaza și numărul victimelor crește tot mai mult, de la o zi la alta.

Au murit peste 2.000 de israelieni, dar peste 60.000 de palestinieni și-au pierdut viața în Gaza, mai mult de 80% civili, susține Al Jazeera, mii de copii și de femei.

Mai multe cluburi s-au interesat la UEFA dacă pot refuza tragerea la sorți cu Maccabi

În această săptămână, când s-au tras la sorți fazele principale ale celor trei competiții continentale, Liga Campionilor, Europa League și Conference, mai multe cluburi nu voiau să joace împotriva lui Maccabi Tel Aviv.

S-au interesat la UEFA dacă există o cale să refuze tragerea la sorți cu echipa israeliană, dezvăluie The Times, care precizează că nu a fost făcută o cerere oficială.

Maccabi Tel Aviv (galben-albastru) a eliminat Dinamo Kiev în play-off-ul Europa League, 3-1 și 0-1 Foto: Imago

Era un protest față de situația tragică din Gaza și o îngrijorare pentru securitatea propriilor meciuri, într-o perioadă în care s-au înmulțit manifestațiile pro-palestiniene.

Mai ales că și UEFA lansase o campanie care a atras atenția asupra dezastrului umanitar din Orientul Mijlociu.

„Opriți uciderea copiilor! Opriți uciderea civililor!” a fost mesajul apărut pe teren la Supercupa Europei, PSG - Tottenham 2-2, 4-3 la penaltyuri, partidă jucată la Udine, pe 13 august.

UEFA a zis „Nu”. Cu cine joacă Maccabi Tel Aviv în Europa League

Răspunsul UEFA a fost negativ și tragerea la sorți nu s-a modificat vineri, la stabilirea adversarelor și meciurilor din Europa/Conference League.

Maccabi Tel Aviv este singura echipă israeliană calificată în acest sezon în faza principală a întrecerilor UEFA.

Va juca opt partide în Europa League. Toate cele patru dueluri „acasă” vor avea loc în Serbia, la Backa Topola.

Etapa 1 (24 septembrie): PAOK - Maccabi.

Etapa a 2-a (2 octombrie): Maccabi - Dinamo Zagreb.

Etapa a 3-a (23 octombrie): Maccabi - Midtjylland.

Etapa a 4-a (6 noiembrie): Aston Villa - Maccabi.

Etapa a 5-a (27 noiembrie): Maccabi - Lyon.

Etapa a 6-a (11 decembrie): Stuttgart - Maccabi.

Etapa a 7-a (22 ianuarie): Freiburg - Maccabi.

Etapa a 8-a (29 ianuarie): Maccabi - Bologna.

Antrenorii italieni au cerut la UEFA excluderea Israelului

The Times amintește și că Asociația Antrenorilor din Italia a cerut simultan, la FIFA și UEFA, suspendarea temporară a Israelului din competițiile internaționale. Cât timp războiul din Gaza va continua.

Au vrut să se aplice aceeași pedeapsă ca Rusiei, care invadat Ucraina pe 24 februarie 2022, toate reprezentantele sale (cluburi și naționale) fiind excluse din fotbal.

Federația norvegiană a anunțat că va dona toate beneficiile meciului cu Israel (11 octombrie, la Oslo, în preliminariile CM 2026) pentru organizațiile caritabile care ajută Gaza.

