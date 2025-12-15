Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre posibilitatea ca Luis Paradela (28 de ani) și Florin Ștefan (29 de ani) să părăsească echipa în această iarnă.

Conducătorul a vorbit și despre strategia de transferuri a formației oltene și a anunțat câți jucători ar putea ajunge în Bănie.

Dacă Luis Paradela a evoluat foarte puțin în acest sezon din cauza unei accidentări suferite în luna ianuarie, în cazul lui Florin Ștefan lucrurile s-au înrăutățit odată cu instalarea lui Filipe Coelho pe banca echipei.

Concret, după plecarea lui Mirel Rădoi, Ștefan a mai prins puține minute, nefiind pe placul antrenorului portughez.

Sorin Cârțu, despre situația lui Luis Paradela și Florin Ștefan

Cârțu este de părere că cei doi ar putea pleca de la Universitatea Craiova în această vară.

„Paradela revine după accidentarea aia. Meciurile au fost de mare intensitate, era greu să facă față. Nu prea am mers eu la antrenamente. Dar antrenamentul e una, jocul e alta.

A fost încercat de Mirel, de Coelho la meciuri, dar… Poate n-a respectat ce i-au cerut antrenorii. Era greu să facă față intensității și ritmului, în cupe europene, în campionat”, a declarat Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.

Sorin Cârțu, despre ce va urma la Craiova: „Vor veni 2-3 jucători”

Întrebat despre planurile Universității Craiova pentru perioada de transferuri, Cârțu a declarat:

„O să vedem când se termină campionatul, ce analiză se va face cu acționarii, cu directorii sportivi. Probabil vor veni 2-3 jucători, nu poți să vii mai mulți, să nu treci într-o eterogenitate.

E foarte importantă omogenitatea, se apropie de 40 de meciuri în acest sezon. S-au legat niște relații de joc”.

