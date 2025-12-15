„Poate n-a respectat ce i s-a cerut”  Sorin Cârțu, despre posibilele plecări de la Craiova: „E greu să facă față”
Sorin Cârțu FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Poate n-a respectat ce i s-a cerut” Sorin Cârțu, despre posibilele plecări de la Craiova: „E greu să facă față”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 15.12.2025, ora 18:25
alt-text Actualizat: 15.12.2025, ora 18:28
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre posibilitatea ca Luis Paradela (28 de ani) și Florin Ștefan (29 de ani) să părăsească echipa în această iarnă.
  • Conducătorul a vorbit și despre strategia de transferuri a formației oltene și a anunțat câți jucători ar putea ajunge în Bănie.

Dacă Luis Paradela a evoluat foarte puțin în acest sezon din cauza unei accidentări suferite în luna ianuarie, în cazul lui Florin Ștefan lucrurile s-au înrăutățit odată cu instalarea lui Filipe Coelho pe banca echipei.

Concret, după plecarea lui Mirel Rădoi, Ștefan a mai prins puține minute, nefiind pe placul antrenorului portughez.

Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește și
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”

Sorin Cârțu, despre situația lui Luis Paradela și Florin Ștefan

Cârțu este de părere că cei doi ar putea pleca de la Universitatea Craiova în această vară.

„Paradela revine după accidentarea aia. Meciurile au fost de mare intensitate, era greu să facă față. Nu prea am mers eu la antrenamente. Dar antrenamentul e una, jocul e alta.

A fost încercat de Mirel, de Coelho la meciuri, dar… Poate n-a respectat ce i-au cerut antrenorii. Era greu să facă față intensității și ritmului, în cupe europene, în campionat”, a declarat Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.

Sorin Cârțu, despre ce va urma la Craiova: „Vor veni 2-3 jucători”

Întrebat despre planurile Universității Craiova pentru perioada de transferuri, Cârțu a declarat:

„O să vedem când se termină campionatul, ce analiză se va face cu acționarii, cu directorii sportivi. Probabil vor veni 2-3 jucători, nu poți să vii mai mulți, să nu treci într-o eterogenitate.

E foarte importantă omogenitatea, se apropie de 40 de meciuri în acest sezon. S-au legat niște relații de joc”.

Citește și

Unirea Slobozia - FCSB 0-2 Campioana României obține o victorie crucială în lupta pentru play-off
Superliga
22:39
Unirea Slobozia - FCSB 0-2 Campioana României obține o victorie crucială în lupta pentru play-off
Citește mai mult
Unirea Slobozia - FCSB 0-2 Campioana României obține o victorie crucială în lupta pentru play-off
„Chivu e mai bun decât Inzaghi!” Antrenorul român, lăudat în Italia după ce Inter a urcat pe locul 1 în Serie A: „Nu am spus-o din întâmplare”
Campionate
16:34
„Chivu e mai bun decât Inzaghi!” Antrenorul român, lăudat în Italia după ce Inter a urcat pe locul 1 în Serie A: „Nu am spus-o din întâmplare”
Citește mai mult
„Chivu e mai bun decât Inzaghi!” Antrenorul român, lăudat în Italia după ce Inter a urcat pe locul 1 în Serie A: „Nu am spus-o din întâmplare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Universitatea Craiova Sorin Cartu Florin Stefan luis paradela
Știrile zilei din sport
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!”   » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
Superliga
00:34
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!” » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
Citește mai mult
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!”   » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Diverse
15.12
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Citește mai mult
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Superliga
15.12
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Citește mai mult
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
Campionate
15.12
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Citește mai mult
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:16
Blocat la Kiev? Dorit de Dinamo, Blănuță nu știe dacă se poate transfera și va apela la FRF » GOLAZO.ro are detalii despre situația incertă: poate ajunge la FIFA!
Blocat la Kiev? Dorit de Dinamo, Blănuță nu știe dacă se poate transfera și va apela la FRF » GOLAZO.ro are detalii despre situația incertă: poate ajunge la FIFA!
11:35
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci
11:41
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
11:51
Moment șocant VIDEO. Starul echipei a fost lovit de un suporter în meciul decisiv din campionat » Tensiuni între jucător și arbitru
Moment șocant VIDEO.  Starul echipei a fost lovit de un suporter în meciul decisiv din campionat » Tensiuni între jucător și arbitru
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Superliga
15.12
Tricouri noi pentru Dinamo FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament din acest sezon
Citește mai mult
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
15.12
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15.12
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
15.12
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 17 rapid 19 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share