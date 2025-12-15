Unirea Slobozia - FCSB 0-2 Campioana României obține o victorie crucială în lupta pentru play-off

- FCSB a învins Unirea Slobozia, scor 2-0, în ultimul meci al etapei #20 din Liga 1.
- Grație acestui succes, campioana României s-a apropiat la 2 puncte de locurile de play-off.
FCSB a fost ținuță în șah în prima repriză a meciului de la Clinceni.
Surprinzător, cel mai ofensiv jucător al roș-albaștrilor a fost fundașul stânga Alexandru Pantea, cel care a apărut de mai multe ori la finalizare.
FCSB, victorie crucială în lupta pentru play-off
După reluarea jocului, campioana a presat, iar la o lansare pe partea dreaptă a lui Cisotti, Șerbănică l-a faultat pe jucătorul celor de la FCSB într-o poziție iminentă de gol.
Inițial, centralul i-a acordat jucătorului de la Unirea Slobozia cartonașul galben, însă după ce a revăzut faza, gazdele au rămas în inferioritate numerică. Era minutul 56.
În cele din urmă, efortul formației antrenate de Elias Charalambous a fost răsplătit, iar Lixandru a deschis scorul, după o centrare excelentă a lui Tănase, în urma unui corner de pe partea dreaptă.
FCSB a continuat să preseze, iar Stoian a risipit emoțile campioanei, cu reușita din al cincelea minut al prelungirilor.
Atacantul roș-albaștrilor și-a făcut asfel unul dintre cele mai frumoase cadouri în ziua în care își serbează majoratul.
În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 9, cu 28 de puncte, la două în spatele celor de la Oțelul, care ocupă ultimul loc ce asigură accederea în play-off.
De partea cealalată, Slobozia a ajuns la 9 înfrângeri consecutive și este pe locul 13, loc de baraj, cu 18 puncte.
Unirea Slobozia - FCSB 0-2
- Au marcat: Lixandru ('62), Stoian ('90+4)
Min.90+6 - Final de meci la Clinceni. FCSB se impune, scor 2-0.
Min.90+4 - GOL FCSB, 0-2! După un carambol în careul celor de la Slobozia, mingea ricoșează la Stoian, cel caer înscrie chiar în ziua în care împlinește 18 ani.
Min.90 +1 - Schimbare la FCSB: iese Șut, intră Chiricheș.
Repriza secundă este prelungită cu minimum 6 minute
Min.90 - Olaru îi pasează lui Cisotti, dar jucătorul celor de la FCSB pierde momentul oportun și este deposedat.
Min.68 - Dublă schimbare la gazde: ies Espinosa și Pop, intră Said și Safronov.
Min.65 - Olaru pătrunde în careu, centrează la firul ierbii, Stoian reia de la 11 metri, dar mingea lovește stâlpul porții lui Popa.
Min.62 - GOL FCSB, 0-1! Tănase centrează dintr-un corner de pe partea dreaptă, iar Lixandru marchează nemarcat, din doar câțiva metri, cu un șut cu latul.
Min.61 - FCSB presează din ce în ce mai tare, iar Pantea ratează o nouă ocazie.
Min.58 - Dublă schimbare la Unirea Slobozia: ies Deaconu și Coadă, intră Aflalna și Dragu.
Min.56 - „Centralul” revede faza pe monitorul VAR, anulează cartonașul galben pentru Șerbănică și îl arată direct pe cel roșu.
Min.53 - Florin Tănase vede cartonașul galben pentru proteste, în urma unui fault asupra lui Cisotti. Șerbănică se alege și el cu un cartonaș.
Min.52 - Stoian se înalță și reia cu capul din 6 metri, după o centare de pe partea dreaptă, dar Popa respinge in extremis.
Min.46 - Jocul se reia. Dublă schimbare la FCSB: ies Thiam și Toma, intră Stoian și Edjouma.
Min.45+1 - Final de primă repriză la Clinceni. Campioana, ținuță în șah.
Prima repriză este prelungită cu minimum un minut
Min.37 - Espinosa scapă singur spre poarta lui Târnovanu, pătrunde în careu, însă este lent, iar acest lucru îi permite lui Lixandru să intervină și să obțină un fault în atac.
Min.24 - Cisotti centrează de pe partea dreaptă, mingea ajunge pe flancul opus la Pantea. Acesta șutează din unghi, însă mingea se duce în plasa laterală.
Min.20 - FCSB domină teritorial întâlnirea, dar nu reușește să-și creeze ocazii mari la poarta lui Popa.
Min.9 - Acțiune rapidă a campioanei României pe flancul drept. Crețu centrează în mijlocul careului, iar Pantea, ajuns surprinzător în ofensivă, reia cu capul din jurul punctului cu var, însă fără emoții pentru Popa.
Min.7 - Hamdiju șutează de la marginea careului, dar Târnovanu reține fără probleme.
Min.1 - Start de meci la Clinceni!
Echipele de start:
- Unirea Slobozia: R. Popa - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiju, V. Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau
Rezerve: Ciupercă, Negru, Ibrian, Safronov, Lemnaru, Dragu, Bărbuț, Dulcea, Nkama, Said, Rotund
Antrenor: Ion Vlădoiu
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - D. Olaru, A. Șut - Cisotti, F. Tănase, M. Toma - Thiam
Rezerve: A. Popa, Udrea, Zima, Dăncuș, D. Andronic Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, A. Stoian
Antrenor: Elias Charalambous
- Arbitru: Baban Vlad (Iaşi - Iaşi). A1: Marica Mihai Marius (Bistriţa - Bistriţa Năsăud). A2: Mitruţi Daniel (Craiova - Dolj). VAR: Costreie Sorin (Voluntari - Ilfov). AVAR: Slabu Stelian (Braşov - Braşov)
- Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)
Detalii interesante despre Unirea Slobozia - FCSB
- 21 septembrie 2025, Unirea - Petrolul 1-0: a fost ultima victorie reușită de ialomițeni în campionat. Au urmat o remiză (1-1 cu Farul, deplasare) și opt înfrângeri la rând, dintre care cinci la limită, conform lpf.ro.
- Cinci succese, trei rezultate de egalitate și doar o partidă pierdută (1-2 cu Metaloglobus) au înregistrat bucureștenii în precedentele nouă jocuri disputate în Liga 1.
- Unirea este singura echipă care nu a marcat în prima jumătate de oră, interval în care a încasat opt goluri.
- FCSB este formația care a expediat cele mai multe șuturi - 333, dintre care 112 au fost cadrate pe spațiul porții adverse. De asemenea, este gruparea care a beneficiat de cele mai multe cornere - 123, iar la capitolul posesie se clasează pe poziția secundă - 58,1 %.
- Christ Afalna, Florin Purece, respectiv Florin Tănase sunt singurii jucători din cele două loturi care au bifat prezențe în toate cele 19 etape, fără a fi integraliști.
- Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de trei ori, fiecare a reușit câte o victorie, iar o partidă s-a terminat la egalitate.
- Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 10 august 2025, FCSB - Unirea Slobozia 0-1, gol marcat de Raul Rotund.
- Partida va fi una specială pentru Andrei Prepeliță, care a evoluat timp de patru sezoane în tricoul roș-albastru (2011/2012 - 2014/2015). A câștigat de trei ori titlul cu FCSB, alături de care a evoluat și în cupele europene (30 jocuri / un gol), inclusiv în grupele UCL.