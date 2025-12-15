Unirea Slobozia - FCSB 0-2 Campioana României obține o victorie crucială în lupta pentru play-off

FCSB a învins Unirea Slobozia, scor 2-0, în ultimul meci al etapei #20 din Liga 1.

Grație acestui succes, campioana României s-a apropiat la 2 puncte de locurile de play-off.

FCSB a fost ținuță în șah în prima repriză a meciului de la Clinceni.

Surprinzător, cel mai ofensiv jucător al roș-albaștrilor a fost fundașul stânga Alexandru Pantea, cel care a apărut de mai multe ori la finalizare.

După reluarea jocului, campioana a presat, iar la o lansare pe partea dreaptă a lui Cisotti, Șerbănică l-a faultat pe jucătorul celor de la FCSB într-o poziție iminentă de gol.

Inițial, centralul i-a acordat jucătorului de la Unirea Slobozia cartonașul galben, însă după ce a revăzut faza, gazdele au rămas în inferioritate numerică. Era minutul 56.

În cele din urmă, efortul formației antrenate de Elias Charalambous a fost răsplătit, iar Lixandru a deschis scorul, după o centrare excelentă a lui Tănase, în urma unui corner de pe partea dreaptă.

FCSB a continuat să preseze, iar Stoian a risipit emoțile campioanei, cu reușita din al cincelea minut al prelungirilor.

Atacantul roș-albaștrilor și-a făcut asfel unul dintre cele mai frumoase cadouri în ziua în care își serbează majoratul.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 9, cu 28 de puncte, la două în spatele celor de la Oțelul, care ocupă ultimul loc ce asigură accederea în play-off.

De partea cealalată, Slobozia a ajuns la 9 înfrângeri consecutive și este pe locul 13, loc de baraj, cu 18 puncte.

Unirea Slobozia - FCSB 0-2

Au marcat: Lixandru ('62), Stoian ('90+4)

Min.90+6 - Final de meci la Clinceni. FCSB se impune, scor 2-0.

Min.90+4 - GOL FCSB, 0-2! După un carambol în careul celor de la Slobozia, mingea ricoșează la Stoian, cel caer înscrie chiar în ziua în care împlinește 18 ani.

Min.90 +1 - Schimbare la FCSB: iese Șut, intră Chiricheș.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 6 minute

Min.90 - Olaru îi pasează lui Cisotti, dar jucătorul celor de la FCSB pierde momentul oportun și este deposedat.

Min.68 - Dublă schimbare la gazde: ies Espinosa și Pop, intră Said și Safronov.

Min.65 - Olaru pătrunde în careu, centrează la firul ierbii, Stoian reia de la 11 metri, dar mingea lovește stâlpul porții lui Popa.

Min.62 - GOL FCSB, 0-1! Tănase centrează dintr-un corner de pe partea dreaptă, iar Lixandru marchează nemarcat, din doar câțiva metri, cu un șut cu latul.

Min.61 - FCSB presează din ce în ce mai tare, iar Pantea ratează o nouă ocazie.

Min.58 - Dublă schimbare la Unirea Slobozia: ies Deaconu și Coadă, intră Aflalna și Dragu.

Min.56 - „Centralul” revede faza pe monitorul VAR, anulează cartonașul galben pentru Șerbănică și îl arată direct pe cel roșu.

Min.53 - Florin Tănase vede cartonașul galben pentru proteste, în urma unui fault asupra lui Cisotti. Șerbănică se alege și el cu un cartonaș.

Min.52 - Stoian se înalță și reia cu capul din 6 metri, după o centare de pe partea dreaptă, dar Popa respinge in extremis.

Min.46 - Jocul se reia. Dublă schimbare la FCSB: ies Thiam și Toma, intră Stoian și Edjouma.

Min.45+1 - Final de primă repriză la Clinceni. Campioana, ținuță în șah.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.37 - Espinosa scapă singur spre poarta lui Târnovanu, pătrunde în careu, însă este lent, iar acest lucru îi permite lui Lixandru să intervină și să obțină un fault în atac.

Min.24 - Cisotti centrează de pe partea dreaptă, mingea ajunge pe flancul opus la Pantea. Acesta șutează din unghi, însă mingea se duce în plasa laterală.

Min.20 - FCSB domină teritorial întâlnirea, dar nu reușește să-și creeze ocazii mari la poarta lui Popa.

Min.9 - Acțiune rapidă a campioanei României pe flancul drept. Crețu centrează în mijlocul careului, iar Pantea, ajuns surprinzător în ofensivă, reia cu capul din jurul punctului cu var, însă fără emoții pentru Popa.

Min.7 - Hamdiju șutează de la marginea careului, dar Târnovanu reține fără probleme.

Min.1 - Start de meci la Clinceni!

Echipele de start:

Unirea Slobozia : R. Popa - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiju, V. Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau

Rezerve : Ciupercă, Negru, Ibrian, Safronov, Lemnaru, Dragu, Bărbuț, Dulcea, Nkama, Said, Rotund

Antrenor : Ion Vlădoiu

: R. Popa - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiju, V. Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau : Ciupercă, Negru, Ibrian, Safronov, Lemnaru, Dragu, Bărbuț, Dulcea, Nkama, Said, Rotund : Ion Vlădoiu FCSB: Târnovanu - Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea - D. Olaru, A. Șut - Cisotti, F. Tănase, M. Toma - Thiam

Rezerve: A. Popa, Udrea, Zima, Dăncuș, D. Andronic Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, A. Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru: Baban Vlad (Iaşi - Iaşi). A1: Marica Mihai Marius (Bistriţa - Bistriţa Năsăud). A2: Mitruţi Daniel (Craiova - Dolj). VAR: Costreie Sorin (Voluntari - Ilfov). AVAR: Slabu Stelian (Braşov - Braşov)

Baban Vlad (Iaşi - Iaşi). Marica Mihai Marius (Bistriţa - Bistriţa Năsăud). Mitruţi Daniel (Craiova - Dolj). Costreie Sorin (Voluntari - Ilfov). Slabu Stelian (Braşov - Braşov) Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

Detalii interesante despre Unirea Slobozia - FCSB

21 septembrie 2025, Unirea - Petrolul 1-0: a fost ultima victorie reușită de ialomițeni în campionat. Au urmat o remiză (1-1 cu Farul, deplasare) și opt înfrângeri la rând, dintre care cinci la limită, conform lpf.ro.

Cinci succese, trei rezultate de egalitate și doar o partidă pierdută (1-2 cu Metaloglobus) au înregistrat bucureștenii în precedentele nouă jocuri disputate în Liga 1.

Unirea este singura echipă care nu a marcat în prima jumătate de oră, interval în care a încasat opt goluri.

FCSB este formația care a expediat cele mai multe șuturi - 333, dintre care 112 au fost cadrate pe spațiul porții adverse. De asemenea, este gruparea care a beneficiat de cele mai multe cornere - 123, iar la capitolul posesie se clasează pe poziția secundă - 58,1 %.

Christ Afalna, Florin Purece, respectiv Florin Tănase sunt singurii jucători din cele două loturi care au bifat prezențe în toate cele 19 etape, fără a fi integraliști.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar de trei ori, fiecare a reușit câte o victorie, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 10 august 2025, FCSB - Unirea Slobozia 0-1, gol marcat de Raul Rotund.

Partida va fi una specială pentru Andrei Prepeliță, care a evoluat timp de patru sezoane în tricoul roș-albastru (2011/2012 - 2014/2015). A câștigat de trei ori titlul cu FCSB, alături de care a evoluat și în cupele europene (30 jocuri / un gol), inclusiv în grupele UCL.

