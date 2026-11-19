Federația Spaniolă de Handbal a anunțat că tragerile la sorți pentru turul al doilea din Copa del Rey se vor repeta pentru a se evita orice suspiciuni de trucaj al meciurilor.

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În timpul tragerii la sorți, când prezentatorii anunțau numele echipelor care alcătuiau fiecare grupă, pe ecran apăruse deja meciul dintre Eivissa și Cangas Frigorificos del Morrazo, deși nu se stabiliseră încă duelurile din Cupa Spaniei.

Tragerile la sorți pentru turul al doilea din Copa del Rey vor fi repetate

Confruntarea dintre cele două echipe avea să fie extrasă drept al doilea meci al acestei faze eliminatorii și afișată exact cu aceeași grafică apărută anterior.

Ulterior, Federația Spaniolă de Handbal a anunțat că tragerile la sorți vor fi repetate vineri pentru a fi evitate orice suspiciuni, conform mundodeportivo.com.

Contestația a fost depusă de Federația Galiciană de Handbal, care avea trei echipe implicate în tragerea la sorți.

Video cu momentul de la tragerea la sorți, la 1:41

Situație asemănătoare și în România

Tragerile la sorți pentru play-off-ul Cupei României din vara anului trecut au fost efectuate de Gabriel Bodescu și Mihai Andrieș și au existat mai multe suspiciuni.

În prima urnă se aflau cele 8 echipe de prima ligă, iar în a doua 24, cele calificate din turul 3.

Gabriel Bodescu, cel care a gestionat urna cu 24 de echipe, a fost acuzat că a manevrat bilele într-un mod suspect, în special pe cea care conținea Corvinul Hunedoara.

În cele din urmă, Corvinul a picat cu Farul Constanța, dar oficialul FRF nu a scăpat de acuzații, fiind criticat că a înghesuit cele 24 de bile într-o urnă mult prea mică în care nu puteau fi amestecate.

Federația Română de Fotbal a răspuns imediat și a recunoscut că dimensiunea urnelor a fost mult prea mică pentru a putea fi amestecate.

Cu toate acestea, FRF a precizat că dimensiunea mică a urnelor nu a afectat în niciun fel tragerile la sorți și a respins „orice încercare de a crea impresia că ar fi existat vreo favoritizare sau aranjament în cadrul extragerii, punctual meciul Corvinul Hunedoara – Farul Constanța”.

VIDEO Momentul în care sunt extrase Farul și Corvinul din urnă, la 7:22

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