Oficial: un nou stadion în România FOTO. S-a semnat contractul pentru arena dintr-un mare oraș al țării. Dar o problemă complică situația +17 foto
Noul stadion din Brașov (FOTO: facebook @Allen Coliban)
Diverse

Oficial: un nou stadion în România FOTO. S-a semnat contractul pentru arena dintr-un mare oraș al țării. Dar o problemă complică situația

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 15:25
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 15:38
  • Compania Națională de Investiții a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru realizarea noului Stadion al Tineretului din Brașov, o arenă de aproape 10.000 de locuri. Dar banii de la Guvern ar urma să vină abia în 2028.
  • CSM Corona (Liga 3) este singura echipă din Brașov prezentă în primele trei ligi din fotbalul profesionist românesc.
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Guvernul ar urma să acopere 75% din costuri (110 milioane de lei), restul de 25% urmând să fie acoperite de Primăria Municipiului Brașov, dar fondurile guvernamentale sunt blocate până pe 1 ianuarie 2028.

La mijlocul lunii august, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a propus amânarea cu un an a finanțării de la bugetul de stat a pentru construcția a patru stadioane (Timișoara, Oradea, Slatina și Brașov), urmând ca autoritățile locale să susțină investițiile în perioada următoare, iar finanțarea de la bugetul de stat să înceapă abia din 2028.

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S-a semnat contractul pentru noul stadion din Brașov

„Un nou pas pentru stadionul din Brașov! A fost semnat contractul pentru realizarea obiectivului de investiții «Construire Stadionul Tineretului, Municipiul Brașov, str. Stadionului, nr. 14», județul Brașov, un proiect important pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din municipiu.

De aici începe concret drumul către o nouă arenă modernă, adaptată cerințelor actuale și standardelor europene”, a transmis CNI.

„Noua arenă a Brașovului are contractul de finanțare semnat, constructorul stabilit, iar lucrările pot începe. Ieri, la București, am încheiat această etapă.

Primul pas este să demolăm tribunele existente. Urmează patru luni de proiectare, iar apoi începe construcția efectivă a noului stadion, de aproape 10.000 de locuri.

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării și CNI, finanțează cea mai mare parte a investiției, iar Primăria Brașov participă cu o parte din sumă.

S-a muncit mult pentru proiectul acesta. Avem finanțarea, constructorul și calendarul. Toate sunt bătute în cuie și intrăm în linie dreaptă”, a declarat și George Scripcaru, primarul municipiului Brașov.

Contractul de proiectare și execuție fusese atribuit unei asocieri conduse de Bog'Art, alături de Eren Cons, General Construct și Arcadia AEN Architecture & PM, oferta câștigătoare fiind de aproximativ 103,17 milioane de lei, fără TVA.

Investiția are o valoare totală de 135,78 milioane de lei, TVA inclus. Guvernul României, prin Compania Națională de Investiții, va contribui cu 110,29 milioane de lei, iar Primăria Municipiului Brașov va asigura aproximativ 25,5 milioane de lei.

Constructorul va avea la dispoziție 19 luni pentru finalizarea proiectului.

Galerie foto (17 imagini)

Noul stadion din Brașov 1/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 2/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 3/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 4/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban) Noul stadion din Brașov 5/6 (FOTO: facebook @Allen Coliban)
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Arena va fi construită pe amplasamentul actualului Stadion Tineretului și va avea o capacitate de 9.716 locuri.

Proiectul prevede două tribune și două peluze, spații pentru VIP, presă și persoane cu dizabilități, precum și un teren cu dimensiuni standard, de 105x68 de metri.

Noul stadion va putea fi folosit de mai multe cluburi din Brașov, printre care CSM Corona Brașov, SR Municipal, ACS Kids Tâmpa, ACS Colțea 1920 Brașov, ACS Steagul Roșu Brașov și CSS Brașovia.

Arena va fi disponibilă și pentru echipele înscrise în competițiile naționale, precum și pentru loturile naționale ale României, la diferite categorii de vârstă, pentru meciuri sau antrenamente.

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