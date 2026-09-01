Revine în Premier League Protagonistul celui mai mare scandal de la CM 2026, aproape de un supertransfer

Folarin Balogun (25 de ani), atacantul naționalei Statelor Unite și al celor de la Monaco, este aproape de un transfer la Everton, în Premier League.

Atacantul a fost în centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri din istoria Campionatului Mondial.

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Balogun ar urma să semneze un contract pe patru ani cu formația din Premier League, dacă părțile vor ajunge la un acord.

Balogun, protagonistul celui mai mare scandal de la CM 2026, aproape de un transfer în Premier League

Atacantul mai avea doi ani de contract cu Monaco, dar Everton a intrat serios pe fir în ultimele ore de mercato.

Mutarea ar urma să se facă pentru aproximativ 46,7 milioane de euro, iar negocierile sunt avansate, conform apnews.com.

Balogun ar urma să îl înlocuiască în lot pe Beto, plecat la Fiorentina.

Cifrele lui Folarin Balogun:

AS Monaco : 91 de meciuri, 31 de goluri, 13 pase decisive

: 91 de meciuri, 31 de goluri, 13 pase decisive Stade Reims : 39 de meciuri, 22 de goluri, 3 pase decisive

: 39 de meciuri, 22 de goluri, 3 pase decisive Middlesbrough : 21 de meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive

: 21 de meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive Arsenal: 10 meciuri, 2 goluri, o pasă decisivă

Balogun, protagonistul unuia dintre cele mai controversate episoade de la CM 2026

Atacantul american a fost eliminat în victoria cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-0, din șaisprezecimile competiției și a primit o suspendare de un meci.

Ulterior, FIFA a amânat suspendarea după ce președintele SUA, Donald Trump, l-a contactat pe Gianni Infantino și a cerut reanalizarea situației.

Decizia i-a permis lui Balogun să joace în optimile de finală cu Belgia.

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Statele Unite au pierdut ulterior cu Belgia, scor 1-4, și au fost eliminate din competiție.

Balogun a avut totuși un turneu bun din punct de vedere sportiv. A marcat trei goluri și a fost cel mai bun marcator al Statelor Unite la Cupa Mondială.

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