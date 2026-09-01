Revine în Premier League Protagonistul celui mai mare scandal de la CM 2026, aproape de un supertransfer +6 foto
Folarin Balogun. Foto: Imago
Campionate

Revine în Premier League Protagonistul celui mai mare scandal de la CM 2026, aproape de un supertransfer

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 14:35
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 14:35
  • Folarin Balogun (25 de ani), atacantul naționalei Statelor Unite și al celor de la Monaco, este aproape de un transfer la Everton, în Premier League.
  • Atacantul a fost în centrul unuia dintre cele mai mari scandaluri din istoria Campionatului Mondial.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Balogun ar urma să semneze un contract pe patru ani cu formația din Premier League, dacă părțile vor ajunge la un acord.

De ce e supărat Pancu Antrenorului nu-i place ceva la Rapid: „Nu justifică nimic asta”
Citește și
De ce e supărat Pancu Antrenorului nu-i place ceva la Rapid: „Nu justifică nimic asta”
Citește mai mult
De ce e supărat Pancu Antrenorului nu-i place ceva la Rapid: „Nu justifică nimic asta”

Balogun, protagonistul celui mai mare scandal de la CM 2026, aproape de un transfer în Premier League

Atacantul mai avea doi ani de contract cu Monaco, dar Everton a intrat serios pe fir în ultimele ore de mercato.

Mutarea ar urma să se facă pentru aproximativ 46,7 milioane de euro, iar negocierile sunt avansate, conform apnews.com.

Balogun ar urma să îl înlocuiască în lot pe Beto, plecat la Fiorentina.

Cifrele lui Folarin Balogun:

  • AS Monaco: 91 de meciuri, 31 de goluri, 13 pase decisive
  • Stade Reims: 39 de meciuri, 22 de goluri, 3 pase decisive
  • Middlesbrough: 21 de meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive
  • Arsenal: 10 meciuri, 2 goluri, o pasă decisivă

Balogun, protagonistul unuia dintre cele mai controversate episoade de la CM 2026

Atacantul american a fost eliminat în victoria cu Bosnia și Herțegovina, scor 2-0, din șaisprezecimile competiției și a primit o suspendare de un meci.

Ulterior, FIFA a amânat suspendarea după ce președintele SUA, Donald Trump, l-a contactat pe Gianni Infantino și a cerut reanalizarea situației.

Decizia i-a permis lui Balogun să joace în optimile de finală cu Belgia.

FOTO. Faultul pentru care Balogun a primit cartonașul roșu

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
+6 Foto
labels.photo-gallery

Statele Unite au pierdut ulterior cu Belgia, scor 1-4, și au fost eliminate din competiție.

Balogun a avut totuși un turneu bun din punct de vedere sportiv. A marcat trei goluri și a fost cel mai bun marcator al Statelor Unite la Cupa Mondială.

Citește și

Schimb de replici la FCSB Mihai Stoica îl contrazice pe Becali în cazul Boutoutaou: „Dacă-l schimbi la pauză...”
Superliga
13:48
Schimb de replici la FCSB Mihai Stoica îl contrazice pe Becali în cazul Boutoutaou: „Dacă-l schimbi la pauză...”
Citește mai mult
Schimb de replici la FCSB Mihai Stoica îl contrazice pe Becali în cazul Boutoutaou: „Dacă-l schimbi la pauză...”
CFR Cluj continuă să vândă Formația lui Marius Șumudică s-a despărțit de încă un titular » Cât încasează ardelenii
Superliga
13:08
CFR Cluj continuă să vândă Formația lui Marius Șumudică s-a despărțit de încă un titular » Cât încasează ardelenii
Citește mai mult
CFR Cluj continuă să vândă Formația lui Marius Șumudică s-a despărțit de încă un titular » Cât încasează ardelenii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
„El a decis să lupte”. Angela Merkel spune, la București, de ce mai există azi Ucraina „suverană și independentă” / Concluzii despre SUA și Putin
Premier League everton as monaco cm 2026 Folarin Balogun
Știrile zilei din sport
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Nationala
16:51
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Citește mai mult
Hagi respiră Ce veste a primit de la Mihăilă înaintea jocului cu Suedia
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Superliga
15:32
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Citește mai mult
Polițist ultras, trimis în judecată FOTO. E acuzat că a incendiat scaune din stadionul Ghencea la Steaua - Dinamo din 2023
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Campionate
15:50
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Citește mai mult
Cel care l-a adus pe Chivu pleacă! Inter se desparte după 28 de ani de unul dintre oamenii esențiali. Care e cauza
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Stranieri
10:06
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Citește mai mult
Schimbă Ianis Hagi echipa? Internaționalul român s-ar fi înțeles deja cu noul club: „E pregătit să semneze”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:25
Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie de 4 ori peste limita legală!
Asencio, condamnat! Fundașul lui Real Madrid, alcoolemie  de 4 ori peste limita legală!
20:17
Dinamo, în alertă! FOTO. Cîrjan, schimbat înainte de pauză! Poate rata Derby de România
Dinamo, în alertă! FOTO. Cîrjan, schimbat înainte de pauză! Poate rata Derby de România
20:00
Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3
Aventura Soranei continuă la US Open Cîrstea trece fără mari emoții de Parry și va avea parte de un duel de foc în turul 3
20:10
Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului
Nicolescu n-are liniște VIDEO. Fanii lui Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele clubului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
Top stiri
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia,  amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Liga 2
13:25
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia, amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Citește mai mult
Grozavu a explodat la conferință Abia instalat la Chindia,  amenință cu plecarea » Replici acide cu jurnaliștii: „În România nu aveți niciun fel de educație”
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
Superliga
11:22
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
Citește mai mult
Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
Campionate
16:25
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
Citește mai mult
O ia pe urmele lui Messi? Pedepsit drastic de FIFA după finala CM 2026, Paredes surprinde Argentina: „O să-mi fie greu să rămân”
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde
B365
07:45
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde
Citește mai mult
În a doua zi de toamnă, Termoenergetica anunță revizie de vară la CET Sud. Titan, cel mai afectat cartier din București de lipsa apei calde

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share