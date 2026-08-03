Imagini triste  Conducerea, jucătorii și antrenorii de la Dinamo au fost prezenți la priveghiul lui Constantin Covaciu. Și-a făcut apariția și Alex Dobre +21 foto
Tristul eveniment s-a desfășurat la Cimitirul Reînvierea, din sectorul 2 al Bucureștiului
Superliga

Imagini triste Conducerea, jucătorii și antrenorii de la Dinamo au fost prezenți la priveghiul lui Constantin Covaciu. Și-a făcut apariția și Alex Dobre

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 18:30
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 19:01
  • Azi a avut loc în Capitală priveghiul maserului de la Dinamo 2, Constantin Covaciu, decedat într-un accident teribil vineri, la Câmpulung
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Tristul eveniment s-a desfășurat la Cimitirul Reînvierea, din sectorul 2 al Bucureștiului.

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Priveghiul lui Constantin Covaciu a avut loc luni, la București

Au participat, pe lângă familie, și membrii clubului Dinamo, conducere, antrenori, jucători de la prima echipă și de la alte grupe de vârstă.

Și rapidistul Alex Dobre și-a făcut apariția, Covaciu fiind unchiul soției lui, Erika.

Înmormântarea e programată pentru ziua de marți.

Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro
Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro
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Cine a fost Constantin Covaciu, decedat în tragicul accident de la Câmpulung

Înainte să devină maseur, Covaciu a fost fotbalist, evoluând pentru Sportul. La Dinamo a fost adus de Ioan Andone și a activat la club la toate nivelurile.

A fost la prima echipă și în cea mai neagră perioadă, în Liga 2, în staff-ul lui Ovidiu Burcă, dar și la începutul mandatului lui Zeljko Kopic. Apoi a trecut la „satelit”.

Daniel (37 de ani), fiul său, i-a urmat exemplul și a devenit maseur, cei doi lucrând în trecut împreună la Dinamo. Acum, acesta se află sub contract cu CS Dinamo.

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Microbuzul echipei Dinamo 2, implicat într-un grav accident rutier

Microbuzul în care se aflau 16 persoane a pierdut controlul pe o porțiune în pantă, în zona restaurantului Ciobănașul din Câmpulung, după care a lovit un gard și un copac, potrivit anchetaonline.ro.

Potrivit unor surse GOLAZO.ro, echipa se cazase la un hotel din zona orașului Câmpulung, iar mâine urma să joace cu Aro Câmpulung. Microbuzul se îndrepta spre locul unde jucătorii urmau să desfășoare un antrenament.

Șoferul a suferit traumatisme craniene și se află în continuare în stare gravă. Persoana decedată se afla în dreapta șoferului și a fost declarată decedată după ce manevrele de resuscitare au eșuat. Acestea au durat 45 de minute. Era vorba de maseurul Constantin Covaciu.

În microbuz se aflau tineri cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani care joacă la Dinamo 2.

Au fost identificate 12 persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Adrian Ropotan, antrenorul echipei, s-a ales cu o fractură deschisă la nivelul mâinii și a fost transportat la spital, unde a fost operat. De asemenea, mai mulți copii au fost tăiați de cioburi și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș
Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș

Galerie foto (5 imagini)

Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș Microbuzul lui Dinamo 2, implicat într-un accident rutier grav FOTO ISU Argeș
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