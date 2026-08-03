„De ce merge așa?” VIDEO: Fanii sunt alarmați după ce au apărut imagini recente cu John Cena, legenda WWE

Un videoclip recent cu John Cena a devenit viral pe rețelele sociale după ce fanii au observat că fostul campion WWE pare să meargă rigid, cu pași mici și cu o postură diferită față de imaginea cu care publicul s-a obișnuit.

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Imaginile au declanșat numeroase comentarii, iar unii admiratori s-au întrebat dacă starul de wrestling are probleme de sănătate.

Îngrijorați pentru John Cena: „De ce merge așa? Parcă are 90 de ani”

John Cena, pe numele complet John Felix Anthony Cena, este unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri profesioniști din istorie.

Născut în 1977 în Massachusetts, SUA, Cena a devenit imaginea principală a WWE timp de mai bine de un deceniu.

A debutat în WWE în 2002 și a devenit rapid una dintre cele mai mari vedete ale companiei. A fost asociat cu sloganul „Never Give Up” și cu gestul celebru „You Can’t See Me”.

Wrestlingul profesionist este extrem de solicitant pentru că sportivii primesc lovituri repetate, fac căderi controlate de la înălțime și evoluează ani întregi cu accidentări.

Cena a avut o carieră de peste două decenii în ring, ceea ce explică de ce fanii se gândesc la uzura fizică atunci când observă schimbări în felul în care se mișcă.

Pe platforme precum X, TikTok și Reddit, utilizatorii au comentat schimbarea de postură a lui Cena.

Es imposible que John Cena tenga solo 49 años después de esta forma de caminar. 😭👀 ¿Por qué camina como si tuviera 90? 😭#WWE pic.twitter.com/iyi8sUgHX5 — Planeta Wrestling (@Planeta_Wrest) August 2, 2026

Mulți au asociat imaginile cu anii de lupte intense din WWE și cu uzura fizică acumulată de-a lungul carierei.

„Omul a primit mii de lovituri în ring. Era inevitabil ca trupul să simtă asta”.

„Este greu să vezi o legendă WWE îmbătrânind. Sper doar să fie bine”.

„Poate fi doar o zi proastă sau un unghi prost al camerei, dar arată diferit”.

„De ce merge așa? Parcă are 90 de ani”.

Palmaresul lui John Cena include:

17 titluri mondiale WWE (conform WWE)

multiple titluri WWE Championship și World Heavyweight Championship

victorii la Royal Rumble

meciuri memorabile împotriva unor nume precum Dwayne Johnson, Randy Orton, Brock Lesnar și Triple H

În 2024, conform Time, Cena a anunțat că intenționează să încheie cariera activă în wrestling, explicând că decizia are legătură inclusiv cu limitele fizice ale corpului după o carieră lungă.

După reducerea aparițiilor în ring, Cena s-a concentrat pe actorie și proiecte de divertisment.

Este cunoscut pentru roluri în filme precum: The Suicide Squad, Fast X, Bumblebee. De asemenea, a jucat rolul principal în serialul de comedie-supereroi Peacemaker

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