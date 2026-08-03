De la 117 milioane la marfă de mâna a doua Plecat pe ușa din dos la City, Grealish e dorit de Atletico pentru un detaliu anume

- Jack Grealish (30 de ani) ar putea pleca de la Manchester City în această vară.
- Atletico Madrid urmărește situația internaționalului englez și ia în calcul un transfer.
Grealish nu mai intră în planurile lui Manchester City. Atacantul a fost împrumutat sezonul trecut la Everton, iar după revenirea pe Etihad nu a fost inclus în lotul pentru turneul de pregătire din Asia.
Grealish, dorit de Atletico Madrid
Atletico Madrid ia în calcul transferul lui Grealish și nu este atrasă numai de calitățile tehnice ale fotbalistului.
Conducerea lui Atletico Madrid apreciază efortul depus de Grealish fără minge, disciplina tactică și implicarea sa în faza defensivă, aspecte importante în jocul echipei lui Diego Simeone, conform tntsports.co.uk.
Grealish ar urma să lupte pentru un loc într-un compartiment ofensiv în care Atletico are deja mai multe variante.
Din acest motiv, un eventual transfer nu i-ar garanta automat statutul de titular.
Pe postul de extremă stânga, poziția pe care Grealish se simte cel mai confortabil, Diego Simeone are deja mai multe variante:
- Alex Baena
- Ademola Lookman
- Thiago Almada
- Carlos Martín
La nevoie, acolo mai pot evolua: Giuliano Simeone, Julian Alvarez, Kang-in Lee, Thomas Lemar, Alexander Sorloth.
Grealish a mai fost folosit și ca mijlocaș ofensiv, însă Atletico are deja soluții importante și în acea zonă:
- Kang-in Lee
- Thomas Lemar
Manchester City l-a cumpărat de la Aston Villa în 2021 pentru aproximativ 117 milioane de euro la momentul respectiv.
Transferul a reprezentat atunci un record pentru fotbalul britanic. Alături de City, Grealish a câștigat trei titluri în Premier League și trofeul Champions League.
În cazul în care mutarea la Atletico Madrid nu se va concretiza, Grealish ar putea continua în Premier League. Everton ar fi interesată de un nou împrumut.
Szonul trecut, Grealish a înscris două goluri în 22 de meciuri pentru Everton.
O revenire la Aston Villa este, de asemenea, luată în calcul. Grealish a crescut la clubul din Birmingham.