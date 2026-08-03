De la 117 milioane la marfă de mâna a doua Plecat pe ușa din dos la City, Grealish e dorit de Atletico pentru un detaliu anume
Jack Grealish. Foto: Imago
Campionate

De la 117 milioane la marfă de mâna a doua Plecat pe ușa din dos la City, Grealish e dorit de Atletico pentru un detaliu anume

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 12:26
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 12:27
  • Jack Grealish (30 de ani) ar putea pleca de la Manchester City în această vară.
  • Atletico Madrid urmărește situația internaționalului englez și ia în calcul un transfer.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Grealish nu mai intră în planurile lui Manchester City. Atacantul a fost împrumutat sezonul trecut la Everton, iar după revenirea pe Etihad nu a fost inclus în lotul pentru turneul de pregătire din Asia.

Debut de coșmar pentru Gertmonas Fostul portar de la U Cluj a scăpat mingea în poartă la primul meci pentru Servette
Citește și
Debut de coșmar pentru Gertmonas Fostul portar de la U Cluj a scăpat mingea în poartă la primul meci pentru Servette
Citește mai mult
Debut de coșmar pentru Gertmonas Fostul portar de la U Cluj a scăpat mingea în poartă la primul meci pentru Servette

Grealish, dorit de Atletico Madrid

Atletico Madrid ia în calcul transferul lui Grealish și nu este atrasă numai de calitățile tehnice ale fotbalistului.

Conducerea lui Atletico Madrid apreciază efortul depus de Grealish fără minge, disciplina tactică și implicarea sa în faza defensivă, aspecte importante în jocul echipei lui Diego Simeone, conform tntsports.co.uk.

Grealish ar urma să lupte pentru un loc într-un compartiment ofensiv în care Atletico are deja mai multe variante.

Din acest motiv, un eventual transfer nu i-ar garanta automat statutul de titular.

20 de milioane de euro
este cota de piață a fotbalistului englez, conform transfermarkt.com

Pe postul de extremă stânga, poziția pe care Grealish se simte cel mai confortabil, Diego Simeone are deja mai multe variante:

  • Alex Baena
  • Ademola Lookman
  • Thiago Almada
  • Carlos Martín

La nevoie, acolo mai pot evolua: Giuliano Simeone, Julian Alvarez, Kang-in Lee, Thomas Lemar, Alexander Sorloth.

Grealish a mai fost folosit și ca mijlocaș ofensiv, însă Atletico are deja soluții importante și în acea zonă:

  • Kang-in Lee
  • Thomas Lemar

Manchester City l-a cumpărat de la Aston Villa în 2021 pentru aproximativ 117 milioane de euro la momentul respectiv.

Transferul a reprezentat atunci un record pentru fotbalul britanic. Alături de City, Grealish a câștigat trei titluri în Premier League și trofeul Champions League.

157 de meciuri
a jucat Grealish la Manchester City, unde a marcat 17 goluri și a oferit 23 de pase decisive

În cazul în care mutarea la Atletico Madrid nu se va concretiza, Grealish ar putea continua în Premier League. Everton ar fi interesată de un nou împrumut.

Szonul trecut, Grealish a înscris două goluri în 22 de meciuri pentru Everton.

O revenire la Aston Villa este, de asemenea, luată în calcul. Grealish a crescut la clubul din Birmingham.

Citește și

A pus salariul de milioane pe hold Decizia riscantă luată de Dușan Vlahovic, după oferta excelentă de la Beșiktaș
Campionate
11:10
A pus salariul de milioane pe hold Decizia riscantă luată de Dușan Vlahovic, după oferta excelentă de la Beșiktaș
Citește mai mult
A pus salariul de milioane pe hold Decizia riscantă luată de Dușan Vlahovic, după oferta excelentă de la Beșiktaș
„O greșeală pe care nu o putem accepta” Prima federație care anunță că nu-l va mai susține pe Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA
Campionate
10:47
„O greșeală pe care nu o putem accepta” Prima federație care anunță că nu-l va mai susține pe Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA
Citește mai mult
„O greșeală pe care nu o putem accepta” Prima federație care anunță că nu-l va mai susține pe Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
Manchester City Atletico Madrid transfer jack grealish
Știrile zilei din sport
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
Superliga
00:05
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
Citește mai mult
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos  cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Superliga
03.08
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos  cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Conference League
03.08
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Citește mai mult
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Campionate
03.08
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Citește mai mult
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:13
Ferran Torres rupe tăcerea FOTO. Mesajul ascuns din spatele șepcii inspirate de sloganul lui Donald Trump: „A fost amuzant”
Ferran Torres rupe tăcerea FOTO. Mesajul ascuns din spatele șepcii inspirate de sloganul lui Donald Trump: „A fost amuzant”
10:00
Cătălin Tolontan Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cătălin Tolontan Nu clădiri pierdem, ci oameni
10:38
„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”
„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”
10:15
FCSB vrea să-l vândă pe Bîrligea Negocieri în secret pentru atacant: „Două oferte am avut. Să vedem dacă îl mai vor”. Ce sumă a cerut Becali
FCSB vrea să-l vândă pe Bîrligea Negocieri în secret pentru atacant: „Două oferte am avut. Să vedem dacă îl mai vor”. Ce sumă a cerut Becali
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Top stiri
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Nationala
03.08
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Citește mai mult
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Superliga
03.08
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Citește mai mult
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Media
03.08
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Citește mai mult
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică
B365
03.08
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică
Citește mai mult
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 18 rapid 11 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share