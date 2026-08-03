Ghencea, la 5 ani de la inaugurare VIDEO și FOTO: Cum arată bilanțul la stadionul de 95 de milioane de euro al Stelei!  Marele plus al arenei și unde sunt probleme  +47 foto
Ghencea (foto:Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Superliga

Ghencea, la 5 ani de la inaugurare VIDEO și FOTO: Cum arată bilanțul la stadionul de 95 de milioane de euro al Stelei! Marele plus al arenei și unde sunt probleme

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 14:24
  • 7 iulie 2021. Steaua inaugura noua arenă din Ghencea cu un meci „arc peste timp” cu OFK Belgrad, același adversar pe care roș-albaștrii l-au avut la inaugurarea vechii arene.
  • Cinci ani mai târziu, stadionul construit pentru EURO 2020 a trecut testul timpului și al utilizării.
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Pe gazon, în aceste 60 de luni au evoluat Steaua, FCSB, echipa națională de seniori și juniori, iar arena a găzduit și câteva evenimente din afara sportului.

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Ghencea, la 5 ani de la inaugurare. Marele plus al arenei și unde sunt probleme

Ridicat în 818 zile, pe locul vechiului stadion, dar mutat cu aproximativ 20 de metri mai aproape de Bulevardul Ghencea, complexul a fost gândit ca unul dintre cele mai moderne din România.

Cu peste 800 de încăperi și o suprafață construită de 82.000 de metri pătrați, stadionul oferă standarde occidentale, exceptând partea cu gazonul, mereu o problemă în Ghencea.

GOLAZO.ro a inspectat arena la primul meci al FCSB-ului din noul sezon al Superligii, cu FC Argeș, și a tras câteva concluzii.

Tot atunci a și trimis o cerere pentru un punct de vedere către Clubul Sportiv al Armatei. Fără răspuns, momentan.

Stadionul Ghencea, la 5 ani de la inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Stadionul Ghencea, la 5 ani de la inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (47 imagini)

Stadionul Ghencea, la 5 ani de la inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Stadionul Ghencea, la 5 ani de la inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Stadionul Ghencea, la 5 ani de la inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Stadionul Ghencea, la 5 ani de la inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Stadionul Ghencea, la 5 ani de la inaugurare (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Curățenia, primul detaliu remarcat

Primul lucru care sare în ochi este cât de bine este întreținută arena din punct de vedere al curățeniei.

În exterior, pe căile de acces, în zona VIP, pe holuri, la toalete sau în tribune, stadionul arată impecabil.

Cu aproximativ trei ore și jumătate înainte de startul partidei, în zona VIP încă se spăla podeaua cu utilaje speciale, un semn că întreținerea este tratată cu seriozitate.

Nici în tribune nu se observă mizerie, așa că impresia generală este una foarte bună.

Structura încă impresionează

Din punct de vedere arhitectural, stadionul încă transmite senzația de construcție modernă.

Fațada metalică, scările ample, sticla din zona VIP și spațiile generoase dintre sectoare fac ca arena să nu pară deloc depășită.

Și în interior se observă că proiectul a fost gândit pentru confortul spectatorilor: culoare largi, acces facil, vizibilitate excelentă și zone VIP spațioase, care încă oferă o experiență apropiată de cea a arenelor occidentale.

Gazonul rămâne punctul sensibil

Dacă infrastructura se prezintă bine, suprafața de joc continuă să ridice semne de întrebare. Mereu o problemă, atât în sezonul cald, cât și în cel rece.

Și la acest meci au fost vizibile zone în care iarba nu avea aceeași densitate, în special în apropierea careurilor și pe anumite porțiuni intens solicitate.

Ba, mai mult, de această dată părea că și pământul se macina foarte tare.

Nu este pentru prima dată când stadionul din Ghencea se confruntă cu astfel de probleme.

Problema s-a acutizat apoi la meciul cu Auda, motiv pentru care FCSB a optat să plece de aici pe „Arcul de Triumf.

Mai mult, și la meciul Stelei cu CSM Slatina din prima etapă a Ligii a 2-a au fost probleme, când Daniel Oprița susținea că ar fi chiar mai mari probleme decât la meciul FCSB-ului.

GOLAZO.ro a solicitat Clubului Sportiv al Armatei informații privind costurile de întreținere ale gazonului de la inaugurare și până în prezent. În momentul în care vom primi răspunsul, îl vom publica.

Primele urme ale trecerii timpului

La cinci ani de la inaugurare încep totuși să apară și primele semne normale de uzură.

În zona VIP, mai multe fotolii personalizate au rămas fără emblemele Stelei, iar în alte locuri acestea sunt deteriorate. Nu este o problemă majoră, dar este un detaliu estetic care poate fi remediat printr-o investiție relativ redusă.

În tribune nu lipsesc scaune, însă unele dintre ele prezintă zgârieturi sau urme evidente de utilizare sau vandalism. Din nou, nu sunt probleme mari, investiții minime care ar rezolva urmele de folosință.

Infiltrații și mici probleme estetice

Arena nu dă impresia unui stadion degradat, însă la o privire atentă pot fi observate urme de infiltrații pe anumite scări și pereți, fisuri superficiale în beton în zona inferioară a tribunelor și mici imperfecțiuni care evident nu existau în primii ani după inaugurare.

Sunt detalii care nu afectează funcționarea stadionului, dar care arată că, după cinci ani, începe perioada în care investițiile de mentenanță și cosmetizare devin necesare pentru ca arena să își păstreze standardul inițial.

Un inconvenient este zona parcărilor: cea din spatele Peluzei Sud este redusă ca locuri și de multe ori dintre acestea se mai pierd cu depozitarea lămpilor de fotosinteză.

Iar parcarea subterană este o problemă în momentul în care stadionul este ocupat într-o proporție mai mare. Există o singură cale de acces, iar aceasta este comună cu accesul suporterilor, așa că de multe ori fanilor care au parcare subterană li se cere să plece mai târziu, pentru a nu bloca zona.

Concluzia GOLAZO.ro

La cinci ani de la inaugurare, Stadionul Steaua nu pare un eșec administrativ în ceea ce ține de construcție, ci doar de absorbție a fondurilor, adică un management mai bun.

Curățenia și întreținerea zilnică sunt la un nivel destul de bun, iar construcția încă impresionează prin aspectul modern și funcționalitatea sa.

În același timp, gazonul rămâne cea mai mare problemă, iar primele urme de uzură precum infiltrațiile, emblemele desprinse de pe fotoliile VIP sau micile deteriorări ale tribunelor, arată că arena are nevoie de investiții constante pentru a rămâne unul dintre cele mai bune stadioane din România.

Facilitățile stadionului Ghencea

  • Gazon hibrid (natural, ranforsat cu fibră sintetică), dotat cu degivrare, drenaj, sistem de irigație și încălzire
  • 4 Vestiare pentru sportivi, 4 vestiare pentru antrenori, 2 vestiare pentru arbitri, 2 săli de încălzire, 1 birou pentru delegatul de joc
  • 300 de locuri pentru persoane cu dizabilități
  • 2678 locuri VIP
  • 150 de locuri la masa presei
  • 40 de loje (472 de locuri)
  • Hotel cu 24 de camere duble
  • 574 de locuri de parcare
  • Sky Bar
  • 2 Restaurante
  • 980 mp de spatii comerciale, 2 magazine și 28 de chioșcuri de alimentaţie publică
  • Muzeul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” de 1300 m2
  • Sala de conferințe de presă de 135 de locuri
  • 822 de încăperi
  • Săli de ședințe, săli de lucru media
  • Sistem audio cu 54 de boxe
  • Sistem de lumini DMX
  • Proiectoare LED ce permit transmisii UHD 4K, cu durată de viață de 60.000 de ore
  • 8 săli de antrenament (tenis de masă, box, judo, lupte, haltere, tir, sală de fitness)
  • Sală de forță și recuperare

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